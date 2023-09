‘Deze auto was tijdens mijn reis een verlengstuk van mijn camera’

Kunst, technologie en duurzaamheid gaan prima samen, volgens fotograaf Tim Buiting. Hij is een opkomende fotograaf die meestal andere dingen fotografeert dan auto’s. Tim is gespecialiseerd in portret- en reisfotografie en houdt ervan om de energie en emotie van zijn onderwerpen te vangen.Tijdens zijn reis naar het idyllische Cap Blanc Nez in Noord-Frankrijk ontdekte hij een nieuwe kant van zijn fotografie.

Een creatieve ontdekkingsreis

De DS 7 E-TENSE, met zijn comfortabele en verfijnde interieur, was de ideale partner voor deze creatieve reis. Hij reed door schilderachtige dorpjes en serene natuurgebieden, en legde met zijn camera de omgeving en auto vast. “Tijdens de roadtrip was ik helemaal in mijn element,” zegt Tim. “Mijn reis in deze auto was heerlijk comfortabel. Het is een lekker krachtige auto. In minder dan vijf uur reed ik naar Noord-Frankrijk.”

Hij genoot van het rijden met de hybride plug-in SUV, die zich aanpaste aan zijn persoonlijke voorkeuren en rijstijl. “Je kan de DS 7 E-TENSE volledig naar je persoonlijke wensen inrichten, qua zitposities, met persoonlijke menu-opties en uitgebreide persoonlijke ‘settings’ voor al het gemak en comfort. Bijvoorbeeld elektrisch opladen met de speciale app op afstand.”

“Het is een auto die kunst, techniek, traditie en innovatie verenigt”

Oog voor detail

Tim was onder de indruk van de subtiele elementen in het interieur van de DS 7 E-TENSE. “Wat ik als analoog fotograaf erg leuk vond, was het pure vakmanschap dat je in veel details in het interieur terugvindt.” Hij noemt als voorbeeld het analoge klokje in het dashboard, dat volgens hem getuigt van aandacht voor detail en vakmanschap. De DS 7 E-TENSE heeft een elegant en krachtig uiterlijk en excelleert in kracht en snelheid (360 pk), maar ook in veiligheid en souplesse. Dit alles met typisch Frans ‘joie de vivre’.

Filmisch resultaat

Tim werkt vrijwel altijd met mensen in actie, midden in de hectiek van een drukke plek.. Als reactie daarop is zijn persoonlijke werk dromerig en relaxt en gebruikt hij een filmcamera met een ‘vintage’ lens. Tijdens de roadtrip schoot Tim ook op analoge film om zo het contrast en de harmonie tussen de moderne auto en de klassieke fotografie te laten zien. “Digitaal is soms gewoon te perfect en te scherp. De karakteristieke filmkorrel en zachte pastelkleuren tegenover de krachtige, strakke elementen van de DS 7 E-TENSE laten iets bijzonders en tastbaars zien.’’ Zijn foto’s stralen een zomerse sfeer uit van ontspanning, warm en natuurlijk, passend bij zijn reiservaring. “De koppeling tussen een geavanceerde en geraffineerde hightech-auto en klassieke, analoge fotografie levert een filmisch resultaat op”, zegt Tim.

De DS 7 E-TENSE blijkt veel meer dan een vervoermiddel. “Het is een auto die kunst, techniek, traditie en innovatie verenigt”, ontdekte Tim. “Deze auto was tijdens mijn reis een verlengstuk van mijn camera.”