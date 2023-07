De kunstzomer van je dromen: geniet van optredens in voormalige industriële monumenten

Der Garten der Lüste, Philipe Quesne Beeld Vivarium Studio

Tijdens de Ruhrtriennale kun je optredens bijwonen in 4 Duitse steden: Bochum, Dortmund, Duisburg en Essen. Er zijn in totaal 113 evenementen met meer dan 600 artiesten uit 35 verschillende landen. Wat het festival extra bijzonder maakt zijn de decors: het zijn namelijk oude, voormalige industriële monumenten waar de optredens plaatsvinden.

Die Erdfabrik (11-20 augustus, Duisburg)

Wereldpremière / muziektheater

Diep in de aarde vind je haar geheugen. Componist Georges Aperghis en auteur Jean-Christophe Bailly reizen er in de voorstelling Die Erdfabrik naartoe door verschillende lagen van tijd. Met behulp van vluchtige, veranderlijke animaties brengen vijf muzikanten het landschap tot leven.

Skatepark (12-20 augustus, Bochum)

Duitse première / dans

Met haar laatste dansproductie Skatepark tovert de Deense choreografe Mette Ingvartsen de Jahrunderthalle in Bochum om in een skatepark. Hierdoor verandert het van een publieke ruimte in een podium. Tien acteurs laten 75 minuten lang op een hoog tempo zien hoe energie ontstaat door de beweging van de wielen.

Skatepark, Mette Ingvartsen Beeld Bea Borgers

Aus einem Totenhaus (31 augustus – 9 september, Bochum)

Nieuwe productie / muziektheater

De roman The House of the Dead van Fyodor Dostoevsky vormde de inspiratie voor de opera Aus einem Totenhaus van Leoš Janáček. Vanaf 31 augustus kun je de Jahrunderthalle in Bochum binnenwandelen om het stuk te zien. In een gigantische walk-in installatie stap je de gevangeniswereld in, waar je wordt opgesloten met degenen die achtergelaten zijn, ook wel de ‘levende doden’. Scheiding tussen de acteurs en het publiek is er niet: je wordt zelf onderdeel van de gevangeniswereld.

Le Jardin des délices (7-10 september, Duisburg)

Duitse première / theater

Le Jardin des délices, ook wel Der Garten der Lüste, laat het repertoire van werken zien van Philippe Quesne en Vivarium Studio. Voor de productie brengt de bekende Franse artiest de meest belangrijke protagonisten en verhalen uit vorig werk naar voren en verweeft deze in een theatraal panorama.

Play Big! (21-22 september, Bochum)

Concert

Big band en een symfonieorkest worden zelden gecombineerd. Toch gebeurt dit wel in Play Big! van onder andere Sofia Gubaidulina en Michael Wertmüller. De componisten voelen zich thuis in beide werelden en zoeken samen met de overige componisten de grenzen op van wat kan. Verwacht een spektakel vol muzikale geluiden uit de jazzwereld en klassieke muziek.

Koop snel je tickets Wil je een of meerdere van deze optredens bijwonen? Koop je tickets met groepskorting of ontdek hier het hele programma van de Ruhrtriennale 2023.