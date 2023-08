Crimeliefhebbers opgelet: Kijk hier voor je dagelijkse dosis misdaaddrama

Beeld BBC First

Wie een thriller, detective of misdaadverhaal wel kan waarderen, is bij BBC First aan het juiste adres. Dit televisiestation zendt vrijwel continu hoogwaardige (drama)series met Nederlandse ondertitels uit. Er is hierbij ook volop ruimte voor nieuwe titels. Zo kijk je binnenkort naar de veelbelovende series Queens of Mystery, Miss Fisher’s Modern Murder Mysteries en Sister Boniface Mysteries (seizoen 2). De genoemde titels hebben alvast één ding gemeen, want de hoofdpersonages bestaan allemaal uit vrouwen.

Jonge detective zoekt haar moeder

De jonge detective Matilda Stone heeft met haar tantes Beth, Cat en Jane een unieke samenwerking. Aangezien de drie zussen succesvolle misdaadromans schrijven, hebben ze in die hoedanigheid heel wat ‘vakkennis’ opgedaan. Zij helpen hun dierbare nichtje dan ook bij het oplossen van meerdere moordzaken. Verder doet het viertal er alles aan om de vindplaats van Matilda’s moeder te achterhalen. Deze vrouw is al jaren vermist. Naast het nodige speurwerk helpen de tantes het jonge familielid tegen wil en dank bij het vinden van een nieuwe partner. Dat leidt geregeld tot hilarische situaties. Queens of Mystery is een meeslepend detectiveverhaal met een flinke dosis humor. De zes afleveringen zijn vanaf dinsdag 19 september elke week om 21:00 uur te zien.

Queens of Mistery Beeld BBC First

Van glamourvrouw tot privédetective

Humor en het oplossen van misdaden gaan in Miss Fisher’s Modern Murder Mysteries prima met elkaar samen. Kijk vanaf zondag 24 september 20:00 uur wekelijks naar deze lichtvoetige serie. Het verhaal draait om de ietwat verwende Peregrine Fisher. Deze beeldschone vrouw trekt in het Australische Melbourne van de jaren zestig heel wat aandacht. Zodra een vriendin van haar vermiste tante dood wordt aangetroffen, slaat het leven van Peregrine radicaal om. Ze gaat aan de slag als privédetective en probeert de dader(s) te achterhalen. Al gauw roepen steeds meer organisaties de hulp van deze charmante vakvrouw in.

Miss Fisher’s Modern Murder Mysteries Beeld BBC First

Een non als moordenoplosser

Op maandag 4 september 21:00 uur is het zover. Vanaf deze datum kijk je wekelijks naar het tweede seizoen van de succesvolle serie Sister Boniface Mysteries. Verspreid over tien afleveringen probeert een goedgemutste non wederom verschillende (moord)mysteries op te helderen. Zelfs in het conservatieve Engeland van de jaren zestig is Sister Boniface op haar felrode Vespa een opvallende verschijning. De hoogbegaafde non deinst er niet voor terug om tegelijkertijd de rollen van rechercheur, detective en forensisch onderzoeker te vervullen. In de nieuwe afleveringenreeks staat Sister Boniface een aantal verassende uitdagingen te wachten. Lukt het haar om voldoende bewijs voor diverse moordzaken te verzamelen?

Sister Boniface Mysteries Beeld BBC First

Originele mix voor crimeliefhebbers

BBC First is het centrum van de fictieve misdaad. Kijk mee over de schouders van markante speurneuzen en laat jezelf bij het oplossen van duistere (moord)zaken op het verkeerde been zetten. Naast de drie genoemde series zendt dit crimeplatform nog veel meer interessante titels uit, zoals Death in Paradise, The Chelsea Detective, Midsomer Murders, Unforgotten, Silent Witness en Scott & Bailey.

De meeste Nederlandse televisieproviders bieden BBC First in hun standaardpakket aan. Wil je meer weten over het brede aanbod van dit televisiestation? Bezoek dan deze website.