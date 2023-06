Bewust beleggen heeft de toekomst en zo moeilijk is het niet

Beeld Shutterstock

Als spaarder krijg je tegenwoordig weer meer rente. Maar grote financiële doelen, zoals die wereldreis of dat vervroegde pensioen, kun je er mogelijk lastiger mee bereiken. Zeker met de huidige inflatie. “De rekensom is nu dat als je je vermogen op een spaarrekening laat staan, je koopkracht door inflatie afneemt”, zegt Judith Sanders, beleggingsstrateeg bij ABN AMRO. “Wil je je doelen bereiken, dan moet je je geld laten groeien. Sparen combineren met beleggen kan dan een logische stap zijn.”

Ga je zelf aan de slag met beleggen? Begin dan met het maken van een beleggingsplan. Hierbij gaat het om beantwoorden van vragen als: hoeveel geld heb ik over om te besteden? Wanneer heb ik het geld nodig? Wat voor doel heb ik voor ogen? Wanneer wil ik dat bereikt hebben? En wat voor risico kan en ben ik bereid te nemen, zowel op financieel als emotioneel vlak?

Meer of minder risico?

“Zo’n beleggingsplan is essentieel”, zegt Sanders. “Want aan de hand daarvan maak je als belegger een beleggingsprofiel, dat gaat over de verdeling die je maakt tussen aandelen, obligaties en andere beursgenoteerde instrumenten.” Zo’n profiel varieert van ‘defensief’ tot ‘offensief’ en verschillende gradaties daartussenin. Bij offensief beleggen neem je meer risico’s en richt je je op een mogelijk hoger rendement, terwijl je bij defensief beleggen kiest voor minder risico, meer stabiliteit en een lager rendement.

Beleggingstrateeg Judith Sanders Beeld ABN AMRO

“Grappig genoeg denken mensen altijd dat je keuzes als belegger afhankelijk zijn van de situatie op de beurs. Maar dat klopt niet”, merkt Sanders op. “Een goed beleggingsplan bepaalt voor 80 tot 90 procent de kans dat je onder de streep winst kan behalen. Die overige 10 procent wordt bepaald door individuele keuzes van bepaalde bedrijven. Dat is dus maar een heel kleine factor.”

Beleggen: zo begin je

Het goede nieuws voor wie geen ervaring heeft met beleggen of niet van cijfertjes houdt: je hoeft het niet alleen te doen. ABN AMRO biedt de mogelijkheid voor Begeleid Beleggen. Dat is al mogelijk met een startinleg van 50 euro. “Bij Begeleid Beleggen zit jij achter het stuur, waarbij een online tool begeleiding biedt”, aldus Sanders.

Die tool zal je ook laten kennismaken met ABN AMRO ESG-profielfondsen. Dit staat voor Environment, Social en Governance, ofwel Milieu, Maatschappij en Goed ondernemingsbestuur. “Door het groeiende bewustzijn over klimaatverandering en sociale (on)gelijkheid neemt deze vorm van beleggen al geruime tijd toe in populariteit’’, zegt Sanders, die als beleggingsexpert is gespecialiseerd in duurzaam beleggen. “Met ESG-fondsen investeer je in bedrijven die rekening houden met deze problematiek, het proberen tegen te gaan of zelfs oplossingen aandragen.”

Duurzamer én rendabel

“Vaak wordt gedacht dat je met beleggen in ESG-fondsen minder rendement maakt. Dat is toch wat kort door de bocht. Als de fossiele energie zoals afgelopen jaar door het dak gaat, mis je rendement. Maar omgekeerd hebben we in de jaren daarvoor juist de voordelen gezien van beleggen in hernieuwbare energie. Voor de toekomst verwachten we dat bedrijven die geen of weinig rekening houden met duurzaamheidscriteria simpelweg minder goed voorbereid zijn op veranderende wet- en regelgeving, boetes en andere gebeurtenissen die ten laste kunnen gaan van het resultaat.”

Starten met beleggen

Overweeg jij om te beleggen en zo je dromen te verwezenlijken? Kijk dan op de website van ABN AMRO welke manier van beleggen het beste bij jou past. Heb je liever een persoonlijk advies? Plan een vrijblijvend gesprek met een financieel adviseur van ABN AMRO.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Beleg daarom met geld dat je over hebt, naast je buffer voor onvoorziene uitgaven.