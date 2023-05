Behoefte aan financieel overzicht? Ruim je financiën op met deze tips

1. Het begint met toewijding

Toewijding is belangrijk als je begint met opruimen. Je moet bereid zijn er tijd en moeite in te steken. Hetzelfde geldt volgens Christian voor een financiële planning: “Er is nut en noodzaak nodig om met je financiële planning aan de slag te gaan. Ik vraag mensen vaak wat ze nodig hebben om prettig te leven. Dus boodschappen, maar ook uitjes zoals een terrasje pakken en op vakantie gaan. Dit bedrag is het uitgangspunt van je financiële planning.

Het vertelt hoeveel je per maand overhoudt om te sparen, maar ook hoeveel inkomen er nodig is om tijdens je pensioen een comfortabel leven te leiden. Het verschil met wat je daadwerkelijk opbouwt aan pensioeninkomen en hetgeen je later nodig hebt is in de meeste gevallen groot. Vaak komen mensen erachter dat ze eigenlijk te weinig pensioen opbouwen. Hierdoor zijn ze gemotiveerd om hun financiële planning onder handen te nemen.”

2. Visualiseer jouw ideale leven

Opruimen is slechts een middel om het doel te bereiken: bijvoorbeeld een ideale woonsituatie. Ook voor je financiële planning zijn jouw doelen het uitgangspunt, van werk en woning tot pensioen.

Christian: “Pas als die toekomstdoelen helder zijn, kun je nadenken over de vervolgstappen van de financiële planning. Droom je van een vakantiehuis? Wil je graag een sabbatical nemen? De studie van de kinderen betalen of eerder stoppen met werken? Bedenk wat belangrijk is, op welke termijn en hoeveel geld je daarvoor nodig hebt.

Denk ook na over eventuele veranderingen in de toekomst. Misschien komt er gezinsuitbreiding en ga je minder werken en dus minder verdienen? Het is belangrijk om je wensen en veranderingen naast elkaar te zetten om een realistische planning te maken.”

3. Spaar per doel

Nog een handige opruimtip: sorteer spullen per categorie. Zo weet je precies hoeveel spullen je hebt en houd je overzicht. Ook Christian adviseert om per doel te sparen: “Veel mensen zetten al hun spaargeld op één rekening. Maar daardoor is de kans heel klein dat je die doelen haalt. Simpelweg omdat je geen overzicht hebt. Maak daarom per doel een apart potje. Bepaal vervolgens per doel wat je met dat geld gaat doen.

Wil je over een paar jaar een lange reis maken? Dan is beleggen bijvoorbeeld geen verstandige optie. Op zo’n korte termijn is het risico dat de beurs omlaag gaat te groot. Je kunt het geld dan beter op een spaarrekening zetten. Wil je over 15 jaar de studie van de kinderen betalen of over 30 jaar stoppen met werken? Dan kun je meer risico nemen en is beleggen een optie.”

4. Stuur af en toe bij

Voor een financiële planning geldt hetzelfde als voor een huis. Als alles eenmaal op orde is, kun je heel makkelijk bijsturen. Christian: “Met een goede basis kom je heel ver. Maar het is wel belangrijk om je financiële planning eens in de zoveel jaar onder de loep te nemen. Wat is er veranderd? Misschien heb je kinderen gekregen of ben je meer gaan verdienen? Vergeet ook de hypotheek niet. Als het huis een stuk meer waard is dan bij het afsluiten van de hypotheek, loopt de hypotheekverstrekker minder risico en kan de rente soms omlaag.”

Grip op jouw financiële toekomstdromen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Beleg daarom met geld dat je over hebt, naast je buffer voor onvoorziene uitgaven.