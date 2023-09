Bach: ‘Muziek is een kwestie van gevoel, maar ook van rede en orde’

Beeld NPO

Bach werd geboren in 1685 in het Duitse Eisenach. Hij groeide op in een muzikale familie en leerde al vroeg orgel, klavecimbel en viool spelen. Bachs leven was niet altijd gemakkelijk - op zijn negende verloor hij beide ouders - maar hij vond zijn roeping in de muziek. Hij werkte in dienst van de kerk en was een veelgevraagd musicus aan het hof. Bachs bekendste composities zijn de Matthäus-Passion, de Goldbergvariaties en het Weihnachtsoratorium.

Wanneer bent u begonnen met componeren en waarom?

“Bij ons thuis klonk altijd muziek; iedereen genoot ervan om samen muziek te maken. Nadat mijn ouders overleden waren, ging ik bij mijn oudste broer wonen (Johann Christoph Bach, red.). Ik ontdekte zijn muziekboeken en probeerde de stukken na te spelen. Daar kon ik me helemaal in verliezen. Ik had veel bewondering voor mijn broer. Hij was kerkorganist en leerde me alle geheimen van het orgelspel voordat ik naar de Michaelisschule ging (een gymnasium in Lüneburg, red.). Daar schreef ik ook mijn eerste orgelcomposities. Maar ik ben van mening dat niet ík de muziek maak. Ik speel de noten zoals ze geschreven zijn, het is God die de muziek tot leven brengt.”

Een van uw meest bekende, niet-religieuze werken is de Goldbergvariaties. U schreef deze muziek als remedie tegen slapeloosheid, klopt dat?

“Graaf Von Keyserlingk vroeg mij om kalmerende muziek te schrijven die zijn klavecinist voor hem kon spelen als hij ‘s nachts wakker lag. Veertien jaar was die jongen (Johann Gottlieb Goldberg, red.) en hij speelde de sterren van de hemel.Ik schreef een reeks van dertig variaties op een eenvoudig thema - let op de baslijn - en ordende de variaties in groepjes van drie, elk eindigend met een canon. Zie het als een verwijzing naar de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik heb altijd een fascinatie gehad voor getallen en verhoudingen.”

U staat inderdaad bekend om uw wiskundige manier van componeren. Waar komt die fascinatie vandaan?

“Ik zag in de natuur en in de Bijbel veel voorbeelden van harmonie en symmetrie. Ik probeerde die principes toe te passen in mijn muziek. Elk thema, elke noot, is als een getal in een complexe vergelijking. Dat intrigeert me. Ik wilde iedereen laten ervaren dat muziek niet alleen een kwestie is van gevoel, maar ook van rede en orde. De juiste noten op het juiste moment creëren harmonie en expressie.’’

U kreeg aan het einde van uw leven problemen met uw zicht. Hoe heeft dat uw werk beïnvloed?

“Dat was een groot lijden voor mij. Het begon met wazig zien. Tegenwoordig noemen jullie dit staar, heb ik begrepen. Na twee mislukte oogoperaties werd ik bijna volledig blind. Hierdoor kon ik niet meer lezen of schrijven, laat staan spelen. Ik moest vertrouwen op mijn geheugen en mijn gehoor om nog iets te kunnen doen. Ik heb wel een paar werken gedicteerd aan mijn zoon en aan leerlingen, zoals Die Kunst der Fuge. Ook mijn vrouw Anna (Anna Magdalena Bach, red.) hielp met schrijven. Zij had een mooi handschrift en een goed muzikaal inzicht vanwege haar ervaring als zangeres.”

Nog even terug naar het begin van uw carrière. U heeft toen een tijdje in de gevangenis gezeten. Waarom was dat?

“Hier kan ik mij nog steeds over opwinden. Ik was begin twintig en werkte voor de hertog van Weimar als hoforganist en concertmeester, maar voelde mij daar niet gewaardeerd. Ik kreeg een betere functie aangeboden aan het hof van Prins Leopold in Anhalt-Köthen, dus ik nam ontslag en vertrok. Daarop beschuldigde de hertog mij van ongehoorzaamheid en ondankbaarheid; stel je voor!Ik heb na mijn arrestatie vier weken vastgezeten in een kerker in Weimar. Gelukkig waren de bewaarders zo vriendelijk om mij een ganzenveer, inkt en perkament te geven, zodat ik de tijd kon gebruiken om te componeren.’’

Bijna iedereen kent u van de Matthäus-Passion. Deze compositie staat vaak op de eerste plaats in de Klassieke Top 400. Waarom is dit werk zo populair, denkt u?

“Dat mijn muziek na zoveel eeuwen zo geliefd is, vind ik geweldig. Ik weet nog goed dat ik de Matthäus-Passion schreef; ik was toen cantor en organist in de Thomaskirche in Leipzig. Voor Goede Vrijdag wilde ik een werk maken over het lijden en sterven van Jezus volgens het evangelie van Mattheüs. Ik heb geprobeerd om de emoties van de personages en de boodschap van de gebeurtenissen zo goed mogelijk te verklanken. Ik ben vereerd dat deze compositie honderden jaren later nog zoveel mensen raakt. Maar eerlijk, ik heb nog beter werk geschreven. Heb je mijn Hohe messe al eens gehoord?’’

