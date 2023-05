Avontuurlijke vakantie in de natuur in het noorden van Jutland

De regio Limfjorden staat bekend om de prachtige landschap, lokale lekkernijen en ongerepte kusten. Beeld Destination Limfjorden

In negen uur rij je naar het bijna noorden van Denemarken, de regio’s Limfjorden, Himmerland en Rebild Bakker. De natuur is hier groots en meeslepend. Liefhebbers van oesters halen hier hun hart op. Deze uit het Limfjord behoren tot de beste van de wereld. Ervaar vanaf 1 oktober de oester- of schelpdierensafari. Trek je laarzen aan, struin, en raap oesters. Vergeet ze daarna niet te proeven.

Gek op fietsroutes

Er zijn legio fietsroutes in Denemarken. Zoals de route langs het Mariager Fjord (fietsroute nummer 32) in Himmerland. Langs deze route, die ook wel de mooiste fietsroute van Denemarken wordt genoemd, fietst je langs stadjes zoals Mariager en Hobro, langs oeroude grafheuvels en altijd is er dat uitzicht over het fjord. Leuke tussenstop: een korte wandeling bij Hobro Østerskov door het heuvelachtige stukje bos met hoge beukenbomen en oude eiken. Als je van zowel eten als fietsen houdt, dan is de meerdaagse culifietstrip in de regio Limfjorden rondom het Limfjord een item voor op de verlanglijst.

Fietsen langs het water in de regio Himmerland. Beeld Mette Johnsen

Ga mee naar buiten

Probeer zeekajakken in een kajak met een transparante bodem in het Skive fjord. Je ziet mosselbanken, krabben en al het andere leven op de zeebodem. Of ontdek het SUPpen. Het water van het Mariager Fjord en Venø Bugt is er rustig genoeg voor.

Of ga op pad op de Mountain Bike. Het maakt niet uit welke skills je hebt, er is voor iedereen een geschikte route in het Nationaal Park Rebild Bakker en het Rold Skov, het grootste bos van Denemarken.

Hoog(s)tepuntje

Bakker is Deens voor heuvels. Sønderkol is een van de hoogste heuvels van Nationaal Park Rebild Bakker, met 102 meter best nog een klim. Het Nationaal Park heeft door de natuur gevormde landschappen, een nalatenschap van de laatste IJstijd, zo’n 20.000 jaar geleden. De heuvels zijn als het ware door vroegere gletsjers uitgeslepen en het park herbergt tal van bronnen. Ook kalksteengrotten Thingbæk en het koude oorlogsmuseum REGAN Vest behoren tot het inventaris van het Rebild Bakker.

Genieten van de bloeiende heide tijdens een wandeling door Nationaal Park Rebild Bakker. Beeld Mette Johnsen

Rold Skov bos

Als je op de kaart kijkt, zie je het al: een gigantisch aaneengeregen bosgebied, het Rold Skov bos, waar vooral naaldbomen staan. Het grootste bos van Denemarken is ongeveer zo groot als Terschelling. Tip: laat je rondrijden in een paardenkar door het zuidelijke stuk van Rold Skov. De gids vertelt honderduit, inclusief verhalen over struikrovers.

Over zwemmen gesproken

Aan de oostkust, bij Øster Hurup, vind je het meest kindvriendelijke strand van Denemarken. Ook zijn er prachtige badstranden langs het Limfjord en mooie zwem-meren in Rold Skov. Dat is pas echt genieten.

Hop naar een eiland

Wie van het knusse buitengevoel is, stapt op het voetveer naar het eilandje Livø. Dat is een groen wandelparadijs zonder auto’s. Er zijn zelfs geen fietsen. Fur is ook een eiland in het Limfjord met het kleinste kerkje van Denemarken. De veerboot doet er vier minuten over en er gaat een mooi wandelpad langs de kust en de ‘Moler’ kliffen. Je kunt er ook fossielen rapen met een gids.

De regio’s Himmerland, Limfjorden en Rebild Bakker: volop natuur, waar je ook kijk.

9 keer lekker doen:

-Op wilde forel vissen in het Mariager Fjord en het Limfjord.

-Het veengebied Lille Vildmose, met onder meer elanden, otters, edelherten, arenden en zwijnen.

-Wandelpad Rebild Bakker Ruten, 11 kilometer over heideheuvels, door bos en langs bronnen.

-Huur een tandem en ga op ontdekkingstocht in Rold skov.

-Laat je varen op het Limfjord of bezoek in september (week 37) het ‘Limfjord Rund’. Oude houten schepen varen een rondje Limfjord. Als ze aangemeerd zijn, kun je ze bezoeken

-Zeehondensafari op het Limfjord: leer alles over het leven van de zeehonden en ontdek waarom er juist in het Limfjord zoveel leven.

-Treed in de voetsporen van de Vikingen en bekijk 2 ringburchten. Aggersborg en Fyrkat – beide genomineerd voor de Werelderfgoedlijst.

-Bezoek het gezellige ‘rozenstadje’ Mariager met zijn geplaveide straatjes en historische vakwerkhuizen.

-De 29 kilometerlange fietsroute van Skive naar Glyngøre, loopt langs de Salling Nature Trail, een oude spoorlijn die Mors met het vasteland verbond. Weetje: de route behoort tot één van Jonas Vingegaard trainingsroutes.