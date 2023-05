Arjan (52): 'Ik kan over 10 jaar zelf bepalen wanneer ik stop met werken’

Toen Arjan de Vogel op zijn 28e koos voor een opleiding tot hr-manager, was dat een schot in de roos. Hij is nu 52 en nog steeds beoefent hij zijn vak met veel plezier. Tegelijk vindt hij het een prettig idee dat hij al over tien jaar zelf kan bepalen wanneer hij ermee stopt. “Vroeg of laat is het genoeg en wil je die druk van het moeten presteren niet meer.”

Plan voor de toekomst

Dat Arjan al op zijn 62e met pensioen kan, komt doordat hij voor zijn dertigste begon met het maken van een financieel plan voor de toekomst. Die bestaat uit een combinatie van sparen en beleggen.

De vraag is of het eerder stoppen met werken voor iedereen is weggelegd. Arjan is hier helder over: “Reken het uit, en het liefst zo vroeg mogelijk. Iedereen kan op enig moment afbouwen of stoppen met werken. Door nu 300 euro per maand te sparen of te beleggen, kun je straks misschien wel een paar jaar eerder stoppen met werken. Dat kan betekenen dat je nu andere dingen, zoals een nieuwe auto of verre reis, moet laten. Dat is een keuze die je voor jezelf moet maken.”

Fit

Na een leven vol werk is het volgens Arjan op een bepaald moment tijd voor de volgende fase, waarin hij met volle teugen wil kunnen genieten. Zoals varen in zijn klassieke Italiaanse mahoniehouten boot, die hij zelf heeft gerestaureerd. Met de huidige pensioenleeftijd van 68 jaar vindt hij dat er niet genoeg tijd overblijft om te genieten.“Mensen willen vaak nog van alles ondernemen voordat ze tegen lichamelijke beperkingen aanlopen. De ideale leeftijd hiervoor is zestig tot zeventig jaar, dan zijn de meeste mensen nog fit.”

Hij drukt iedereen op het hart niet stil te blijven zitten, maar met een expert uit te rekenen hoe je jouw dromen kunt bereiken. Een financieel adviseur is gewend vanuit toekomstscenario’s te denken, en zo een beeld te schetsen van wat je kunt doen om die te verwezenlijken. Zodra je dat helder hebt, heb je een goede motivatie om aan de slag te gaan. Arjan: “Uiteindelijk gaat het niet om het bedrag dat je opzij zet; het gaat om het creëren van vrijheid. En daar kan helemaal niets tegenop.”

Financieel inzicht

Financieel adviseur Inge Derksen van ABN AMRO, spreekt regelmatig met potentiële klanten over de wens om eerder te stoppen met werken en hun huidige financiële situatie. “Dan kijken we wat het inkomen nu is en wat het pensioen zal zijn op de AOW-datum.” De volgende stap is een kosteloos financieel inzicht dat de stand van zaken weergeeft in je portemonnee van nu en die van straks. “Dat biedt een heel goed en eerlijk beeld van wat je mogelijkheden voor later zijn.”

Aflossen, sparen en beleggen

Die mogelijkheden verschillen per persoon. Maar één ding geldt voor bijna iedereen: “Als je echt eerder wilt stoppen met werken, zul je eerst moeten kijken naar vermogensopbouw”, zegt Inge. “Dat kun je op drie verschillende manieren doen: het aflossen van je hypotheek, sparen of beleggen. Daarmee kun je ervoor zorgen om genoeg kapitaal bij elkaar te krijgen.”

Hypotheekaflossing is volgens Inge vooral interessant voor mensen met een hoge hypotheekrente. “Dat kan je netto besteedbaar inkomen in de toekomst verbeteren. Betaal je juist een erg lage rente? Dan kan het interessant zijn om rendement te maken door een deel van je huidige inkomen te beleggen. Aan de hand van jouw wensen, kijken we samen naar de diverse keuzes en mogelijkheden.”

Risico

“Als het gaat over sparen en beleggen, spelen de financiële opties en persoonlijkheid van de klant een rol”, legt Inge uit. Daarbij gaat het om wat je maandelijks overhoudt en wat je financiële buffer is, maar ook om hoeveel risico je kunt en wilt nemen. De een kiest liever voor de veiligheid van sparen tegenover een momenteel wat lager rendement, terwijl de ander zijn geld liever belegt tegen mogelijk een hoger rendement.

Weloverwogen keuze

“Als je een bepaald bedrag hebt dat je heel lang niet nodig hebt, kun je best wel wat risico lopen”, zegt Inge. “Maar meestal komt ze met klanten uit op een combinatie van sparen, beleggen en aflossen. Wat ik doe, is mensen daarin begeleiden om zo een weloverwogen keuze te maken.”

Wil je weten wat jou te doen staat om eerder te kunnen stoppen met werken? Met deze tool van ABN AMRO bereken je snel wat jouw toekomstdromen kosten. Liever een persoonlijk inzicht ? Plan een gesprek met een financieel adviseur van ABN AMRO.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Beleg daarom met geld dat je over hebt, naast je buffer voor onvoorziene uitgaven.