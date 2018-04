Zweedse koning wijzigt eeuwenoude regels van academie belast met Nobelprijs voor Literatuur

Gelekte namen en #MeToo

De Zweedse koning Carl XVI Gustav motiveerde de belangrijke wijziging van de oorspronkelijke comitéregels, die in 1786 werden gemaakt door koning Gustav III, door erop te wijzen dat het aantal niet-actieve leden zo groot was geworden 'dat het vermogen van de Academie om zijn belangrijke taken uit te voeren ernstig in gevaar is gekomen'. De Zweedse vorst doelde hiermee op recente leegloop bij de Academie als gevolg van een schandaal rond gelekte namen, alsmede een #MeToo-affaire.



Begin deze maand besloten drie leden te stoppen met hun werkzaamheden nadat een van hun collega-leden Katarina Frostenson een motie van wantrouwen had overleefd. Frostenson werd ervan beschuldigd diverse keren de naam van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur te hebben gelekt. Ook zou ze geld van de Academie hebben doorgesluisd naar een cultuurclub die door haar echtgenoot Jean-Claude Arnault werd gerund en waarvan zij mede-eigenaar is. Bovendien werd Arnault, een Franse theatermaker en fotograaf, ervan beschuldigd dat hij achttien vrouwen zou hebben lastiggevallen of misbruikt.



De affaire rond Frostenson en Arnault leidde ook tot het vertrek van Academie-voorzitter Sara Danius. Hierdoor waren er van de achttien comitéleden plots nog maar elf actief. Jaren geleden was een aantal andere leden van de Academie ook al gestopt, onder meer uit protest tegen het gebrek aan steun voor de met de dood bedreigde Engelse schrijver Salman Rushdie na de publicatie van diens boek De Duivelsverzen in 1989.