Zo pimp je volgens Peter Buwalda alle Beatles-lp's flink op - want het had zo veel beter gekund

Geen enkele partij in Amsterdam, zelfs niet de anti-scooterpartij, heeft oog voor wat ik ­belangrijk vind. Graag had ik bijvoorbeeld gezien dat The Beatles hun singels op hun lp's hadden gezet. Dat lijkt nogal een eis, maar Amsterdam scootervrij maken is ook niet eenvoudig.



Bovendien ben ik rijkelijk laat. Maar dat geldt ook voor punten van andere partijen, zoals minder ­Marokkanen. Het gaat erom dat de Beatles-lp's er nóg beter van worden, zeker omdat het one in, one out is, dat wil zeggen: kutnummer eraf, single erop.