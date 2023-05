Zin om in Parijse sferen te raken? Lees en praat mee met de Volkskrant Leesclub

Sacha Bronwasser Beeld Bert Wisse

In de Volkskrant Leesclub wordt druk en geanimeerd gediscussieerd over de opmerkelijke rol van ene Philippe Lambert in de roman Luister van Sacha Bronwasser. Hoe valt zijn angst te verklaren, wat dwingt hem precies om zijn jonge au pair te achtervolgen, en wat heeft hij met hoofdpersonage Marie te maken? Benieuwd naar wie Philippe is? Of zin om in Parijse sferen te raken, een goed gesprek over kunst te voeren en na te denken over het thema grensoverschrijdend gedrag? Lees en praat met ons mee, we gaan de hele maand mei door, onder leiding van Volkskrant-recensent Bo van Houwelingen! U vindt ons op Facebook of kijk op volkskrant.nl/lezen voor meer informatie.