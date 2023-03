Zijn de gedichten van Antjie Krog eigenlijk wel gedichten, vraagt de Volkskrant Leesclub zich af

Antjie Krog Beeld Antjie Krog

In de Volkskrant Leesclub onderzoeken we deze maand de verschillende betekenissen die in de poëzie van Antjie Krog verborgen zitten. Onder leiding van poeziërecensent Geertjan de Vugt kijken we onder meer naar de vorm van de gedichten in Plundering. Zijn dit eigenlijk wel gedichten?

De verzen worden gescheiden door een asterisk. Het eerste gedicht ‘dit kom nie meer op my af nie’ is bijvoorbeeld wellicht te lezen als een cyclus van zeven gedichten. Hoe ziet u dit? Verandert uw lezing van deze poëzie als u uitgaat van cycli in plaats van zelfstandige gedichten? Zo ja, hoe dan? We zijn benieuwd. U vindt ons op Facebook (zoek op Volkskrant Leesclub) of kijk op onze online-boekenpagina volkskrant.nl/lezen.