Zelfs het onbeholpene draagt bij aan de charmes van R.C. Sherriff ★★★★☆

Als oorlogsveteraan die in 1917 zwaar gewond raakte bij de Slag om Passchendaele, heeft de Britse schrijver R.C. Sherriff (1896-1975) de wrede mens van nabij leren kennen. Zijn uitgebreide oeuvre – hij schreef toneelstukken, filmscripts en romans – draagt daarvan echter nauwelijks de sporen. Sterker: de biotopen die hij schiep, worden overwegend bevolkt door aardige, bescheiden mensen die zijn begaan met elkaar en met de wereld om hen heen. Er glipt weleens een praatjesmaker of een scharrelaar tussendoor, maar ook deze mensen – uitzonderingen op de regel van alledaags fatsoen – blijken uiteindelijk best te pruimen. Alsof hun schepper ervoor huiverde hun duistere trekken te tonen.

Zijn in 1931 verschenen roman The Fortnight in September – vorig jaar in Nederland herdrukt onder de titel Twee weken weg – ontleent zijn onweerstaanbare charme aan al die aardige mensen: een gezin uit de Britse middenklasse dat, zoals elk jaar, twee weken doorbrengt in de kustplaats Bognor Regis. Hun vakantie verloopt volgens het vaste stramien: vader, moeder en hun drie kinderen pakken volgens het script van voorgaande jaren hun koffers in. Moeder vraagt zich – voorbarig en zonder enige reden – af of ze de trein wel zullen halen, en of de zon het deze nazomer niet zal laten afweten. Zij installeren zich in een sleets pension met vertrouwde geuren en geluiden. Ze vermaken zich op het strand met schepjes en balspelen. Ze voelen zich vorsten in hun mooie strandhuisje – met balkon. Ze proberen aangenaam gezelschap voor elkaar te zijn. Ze gaan vakantievriendschappen aan.

Vader koestert elk uur dat hem nog scheidt van de terugkeer naar het kantoor waar hij straks weer zijn plaats zal moeten innemen. Moeder probeert de indruk te wekken het reuze naar haar zin te hebben, zo ver van huis. De rolpatronen liggen vast. Er worden geen opmerkelijke gedachten uitgewisseld of boeiende vergezichten ontvouwd. En toch is Twee weken weg spannend. Wellicht vanwege de onderhuidse melancholie: de lezer voorvoelt wat de familie Stevens nog niet weet, namelijk dat dit haar laatste gezamenlijke vakantie in Bognor is.

Een vlakke loopbaan

Vijf jaar na The Fortnight in September – in 1936 dus – verscheen Sherriffs roman Greengates, die nu in Nederland is verschenen onder de titel Een tweede leven. De twee romans lijken een reeks(je) te vormen: in het eerste deel verzamelt meneer Stevens de moed waarmee hij het kantoorleven weer tot de volgende strandvakantie kan trotseren, in Een tweede leven sluit een andere meneer – Baldwin – zijn werkende leven af, na een vlakke loopbaan van 41 jaar bij een financiële instelling in de City van Londen.

Op dit voorzienbare moment heeft hij zich niet per se verheugd, maar hij ziet er ook niet tegenop. Pas na een sobere afscheidsceremonie, waarbij hem namens het voltallige personeel een fraai klokje wordt aangeboden, gaat hij nadenken over de invulling van de leegte die zich voor hem uitstrekt. Is die leegte bedreigend of toch uitnodigend? Kan hij eindelijk de leuke en verheffende dingen gaan doen die hij zich tot dan toe had moeten ontzeggen? En zo ja, wat zouden die leuke en verheffende dingen dan kunnen zijn?

Al in de trein op weg naar huis valt hij aan stemmingswisselingen ten prooi. Eerst prijst hij zich er gelukkig mee dat hij voortaan een half uur langer (maar ook niet meer) in bed kan blijven liggen. Vervolgens valt zijn oog op een krantenbericht over een depressieve gepensioneerde die zich ‘aan een balk in zijn garage’ heeft verhangen. Gelukkig leest hij in diezelfde krant dat de Duitse president Paul von Hindenburg zijn 78ste verjaardag heeft gevierd. En zo waren er meer mensen die na een werkzaam leven nog grootse daden hebben verricht. Die gedachte vervult hem met een ‘fel, uitdagend geluk’. Bij het verlaten van station Brondesbury Park, waar zijn werkdagen vele jaren zijn begonnen en geëindigd, weet hij hoe zijn late levensmiddag eruit zal zien: hij gaat zijn verdorde stadstuin tot leven wekken, en hij zal een verdienstelijk amateurhistoricus worden.

Geleid door de personages

De vraag is hoe duurzaam dit elixer van gangbare voornemens is. Sherriff leek het antwoord op die vraag ook niet te hebben gekend toen hij ging schrijven. En daarin ligt de suspense van Een tweede leven besloten: de auteur wordt ogenschijnlijk door de plotwendingen – hoe weinig opzienbarend ook – verrast, en hij wordt door zijn personages bij de hand genomen. Het verhaal ontvouwt zichzelf en lijkt zich aan de regie van Sherriff te onttrekken. Soms wordt het verteld vanuit het perspectief van meneer Baldwin (die na vele bladzijden Tom blijkt te heten), soms vanuit het perspectief van zijn vrouw Edith, soms vanuit dat van hun veeleisende huishoudster, Ada, die het slecht kan verdragen dat meneer Baldwin af en toe van háár bezem gebruikmaakt.

Uiteindelijk verschijnt uit het niets een alwetende verteller ten tonele die de epiloog voor zijn rekening neemt. Als lezer vraag je je af: is dit een noodgreep geweest van Sherriff, of heeft hij zich doelbewust bediend van een methode die na de 19de eeuw om goede redenen in onbruik was geraakt? Het doet er niet toe. Zelfs een overjarige verteltechniek draagt bij aan de charme van Een tweede leven.

Het aantrekkelijke van het kinderloze echtpaar Tom en Edith Baldwin is dat het geen verwachtingen wekt. Het zijn mensen van middelbare leeftijd die zonder wrok en bitterheid, maar ook zonder illusies, in het leven staan. Elke gedachte aan iets groots of meeslepends wordt ogenblikkelijk, ter voorkoming van teleurstellingen, getemperd. De vreugde die zij hoopten te beleven aan uitjes en etentjes wordt (voor meneer Baldwin althans) tenietgedaan door de wetenschap dat er ook uitgaven mee zijn gemoeid.

Met hun impulsieve beslissing om in Welden, een landelijk plaatsje onder de rook van Londen, een comfortabel nieuwbouwhuis te kopen, betreden Tom en Edith Baldwin dan ook onbekend terrein. Met hen wordt de lezer heen en weer geslingerd tussen vertrouwen in een goede afloop en vrees voor een bange toekomst. Zijn deze oppassende mensen niet te goed van vertrouwen? Rekenen zij zich niet rijk met de verwachte opbrengst van hun rijtjeshuis in Londen? Speelt een zeldzame oprisping van overmoed hun geen parten? Soms lijkt zich een ontknoping à la Willem Elsschot of Publieke werken van Thomas Rosenboom af te tekenen. R.C. Sherriff gunt meneer en mevrouw Baldwin weliswaar het beste, maar hij houdt rekening met het ergste. Tot het eind, als de alwetende verteller onthult wat het tweede leven voor hen in petto had.

R.C. Sherriff: Een tweede leven. Uit het Engels vertaald door Inge Kok. Atlas Contact; 332 pagina’s; € 24,99.