Zelden waren de contrasten groter bij selectieproces van De Best Verzorgde Boeken

Zelden waren de contrasten groter bij het jaarlijkse selectieproces van De Best Verzorgde Boeken. Een 5 kilo zwaar boek van designer Marcel Wanders (Rijks, Masters of the Golden Age, euro 6.500) werd niet verkozen. De nieuwe bijbelvertaling (euro 15,-) wel.



Die Wanders dat is 'uitgeven over de top', dat is 'Trump Publishing', schrijft de jury van De Best Verzorgde Boeken bij de selectie van 33 boeken die nu in het Stedelijk Museum ligt. Dit jaarlijkse vormgevingsfeestje is traditioneel vooral het feest der kleine oplages. Want hoe mooi en liefdevol ook gemaakt, het zijn vrijwel altijd boeken voor een klein publiek. Opvallend daarom dat er nu twee echte publieksboeken tussen zitten.