Wolkers' oeuvre kan gelezen worden als één lange brief aan zijn vader

Voor zijn vader heeft Jan Wolkers in zijn werk een monument opgericht. Het beeld dat van hem geschetst wordt, is onuitwisbaar. Een steile, streng gereformeerde man, die driemaal daags voorlas uit de Bijbel. Het geloof der vaderen ramde hij, kruidenier van een steeds slechter lopend winkeltje in Oegstgeest, er bij zijn elf kinderen hardhandig in. God was liefde, of hij sloeg erop.



Jan was een gevoelig jongetje. Hij zweefde op de vleugelen der profeten als zijn vader uit de Bijbel begon voor te lezen.