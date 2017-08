Wolkers herkende zichzelf in Elvis Presley

Op de dag dat Elvis precies veertig jaar geleden was overleden en de kranten vol herinneringsstukken stonden, zocht ik Wolkers' dagboek van 1977 uit de grote, zware stapel kantoorboeken met gemarmerd papier. En verdomd, daar stond het, op 17 augustus: 'Als ik in bed lig roept Karina naar boven dat er net over het nieuws gekomen is dat Elvis Presley in Memphis overleden is. Ben meteen klaarwakker. Zie die jongen in dat witte pak voor me zoals we hem zagen tijdens dat optreden in Las Vegas.