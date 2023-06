‘Winnie & Nelson’ is het portret van een tumultueus huwelijk dat draaide om de strijd tegen apartheid ★★★★☆

Beeld Typex

Een biografie over maar liefst twee iconen, het mag een waagstuk heten. Over Nelson Mandela en zijn (ex-)vrouw Winnie Madikizela, boegbeelden van de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijd, verschenen tenslotte al verschillende, losse biografieën. Wie in dit ‘portret van een huwelijk’ een overzichtelijk, huiselijk inkijkje verwacht, komt bedrogen uit. Voor een privéleven had het beroemde koppel, dat 34 jaar getrouwd was maar slechts twee jaar onder één dak woonde, amper gelegenheid. En dus gaat ook Winnie & Nelson van de Zuid-Afrikaanse auteur Jonny Steinberg vooral over de lange, gewelddadige strijd tegen het racistische regime, van eind jaren vijftig tot 1992, toen Nelson Winnie verliet.

Het is goed te begrijpen dat Steinberg, non-fictieauteur en als onderzoeker verbonden aan het African Studies Center van de universiteit van Oxford, juist voor deze grootheden koos. Afgezien van hun fascinerende levensloop is het perspectief op hun beider rol aan het verschuiven. Ooit gold Winnie als heldin die de strijd voortzette terwijl haar man in de gevangenis zat. Later viel ze van haar voetstuk vanwege betrokkenheid bij ontvoeringen, marteling en moord via haar eigen knokploeg, maar in 2018 leek dit beeld te kantelen. De Franse filmmaker Pascalle Lamche portretteerde haar in een documentaire als slachtoffer van het apartheidsregime. De gewelddadigheden waarbij ze betrokken was, waren door de geheime dienst uitgelokt, omdat ze ‘te radicaal’ was.

Over de auteur

Truska Bast is journalist en schrijver. Haar biografie Het souterrain van Mance Post verscheen eind vorig jaar.

Wat Steinberg stoort, is dat Lamche allang bewezen feiten op losse schroeven zette. Haar film vloeide volgens hem voort uit de kwalijke mythe die Winnie op het laatst verspreidde: dat het regime in de persoon van Nelson een ‘neptegenstander’ had gecreëerd. Daardoor léék hij slechts de vertegenwoordiger van zwart Zuid-Afrika; zij had het zwart-zijn daarentegen ervaren ‘in zijn allerzuiverste vorm’. Ze zag kans dit verhaal te scheppen, omdat vooral jongeren teleurgesteld waren geraakt in Nelson, die volgens hen te meegaand was met het regime. In Steinbergs ogen is het puur verraad: Winnie heeft het verleden van haar ex-man zo sterk bezoedeld dat de vraag is of het ooit nog kan worden schoongepoetst.

Zucht naar erkenning

Niettemin beziet Steinberg Winnie met veel compassie. Als 21-jarige wist ze heel goed dat haar huwelijk (in 1958) met de toen al vooraanstaande, achttien jaar oudere politieke activist, de aandacht en roem zouden opleveren waarnaar ze hunkerde. Juist die zucht naar erkenning deed haar in de jaren tachtig de das om, toen in Soweto een oorlog heerste en Winnies knokploeg zich onder haar supervisie schuldig maakte aan gruwelijk geweld. Hoe zuur de geheime dienst Winnie het leven ook maakte, dat geweld is haar aan te rekenen, maakt Steinberg eens te meer duidelijk.

Haar onovertroffen talent om ‘verhalen als mythen’ te vertellen, deelde ze overigens met Nelson, zo blijkt. We leren hem kennen als een charmante, maar ook ijdele man, tomeloos ambitieus, die zijn eerste vrouw Evelyn Mase slecht behandelde, meermaals vreemdging en een slechte relatie had met zijn vijf kinderen (drie uit zijn eerste huwelijk). Misschien wel de grootste mythe over hem zit verpakt in het ‘masker van vaderlijke vrolijkheid’ dat hij boetseerde na zijn vrijlating in 1990. Dat Mandela geen wrok koesterde, is onwaar. Hij zat vol woede en zocht naar manieren om wraak te nemen op vroegere vijanden; soms mild, soms met onverholen minachting.

Nelson en Winnie Mandela in 1990, kort na zijn vrijlating na 27 jaar gevangenschap. Beeld Getty

Steinberg wil de twee laten zien als mensen die intens hebben geleden doordat ze het racistische regime durfden te trotseren, en zo hun woede invoelbaar maken. Daarin is hij geslaagd. De aanvankelijke nadruk op de romance wekt wel wat ergernis. Wat niet helpt zijn de hier en daar gezwollen en onbeholpen formuleringen. Zo lezen we dat Nelson al tijdens zijn tweede afspraakje met Winnie, op de boksschool, zijn lijf toonde ‘in heel zijn onversneden imponerende hoedanigheid’. Steinberg neemt de lezer bovendien wel erg nadrukkelijk bij de hand, met veel uitleg, vooruit- en terugverwijzingen.

Vierhonderd jaar uitsluiting

Gaandeweg blijkt de opzet te werken en ontvouwt zich de beladen en ingewikkelde recente geschiedenis van Zuid-Afrika, waar de zwarte mens vierhonderd jaar, steeds systematischer, werd uitgesloten en vernederd door de witte. En dan blijkt duiding zeer welkom. Niet alleen om de anti-apartheidsstrijd te kunnen volgen, met tal van organisaties, leidsmannen en enkele -vrouwen, maar ook om de plaats van de twee hoofdpersonen in die geschiedenis te begrijpen. En om de perikelen in hun tumultueuze huwelijk te kunnen bijbenen, waarin vanaf het begin voortdurend meer dan twee personen aanwezig waren.

Twee jaar na zijn scheiding van Winnie hertrouwde Nelson, op zijn 80ste, met zijn derde vrouw, Graça Machel. Maar toen Nelson dementeerde, vroeg hij opnieuw naar Winnie. Graça vroeg haar te komen, alleen dan at hij. Toen Nelson zou gaan sterven, liet ze de twee alleen. Een goede dood is immers de samenvatting van een heel leven en Winnie was Nelsons grote liefde geweest.

Jonny Steinberg: Winnie & Nelson – Portret van een huwelijk. Uit het Engels vertaald door Marianne Palm, Nicole Seegers en Aad Janssen. Atlas Contact; 584 pagina’s; € 34,99.