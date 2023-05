Wim Voermans waarschuwt voorzichtig voor een staat die steeds meer ruimte inneemt ★★★★☆☆

Beeld Typex

Waarom hebben we eigenlijk een Grondwet? De meesten van ons weten dat de Grondwet belangrijk is en dat je er plechtig bij moet kijken. Discrimineren mag niet en meningen zijn vrij, ook dat is algemeen bekend. De vraag is of je meer Grondwet in je ransel zou moeten hebben om door het leven te gaan. Staatsrechtgeleerden vinden van wel. De bevolking zou meer ‘grondwetwijs’ moeten worden, meer doordrongen van de rechtsstaat die Nederland is. Sinds kort is er met dat doel een ‘Algemene Bepaling’ die aan artikel 1 voorafgaat en die luidt: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’

Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vindt ook dat meer kennis van de Grondwet gewenst is. Het zou raar zijn als hij dat niet vond, nu hij zijn tweede turf daarover in vier jaar tijd heeft geschreven. In 2019 publiceerde hij Het verhaal van de Grondwet, waarin hij vertelde wat grondwetten in het algemeen doen: het boetseren van een nationaal wij-gevoel. Daarbovenop komt hij nu met Onze constitutie – De geschreven en ongeschreven regels van het Nederlandse staatsbestel, nog dikker dan die vorige baksteen. Maar anders dan bij veel van zijn staatsrechtelijke collega’s is zo’n deftige ‘Algemene Bepaling’ aan hem niet besteed. Onze constitutie is een Grondwet ‘voor arbeiders verklaard’ geworden, en Voermans’ opvatting zit verborgen in de titel.

Over de auteur

Martin Sommer is politiek commentator van de Volkskrant. Hij recenseert boeken over openbaar bestuur en geschiedenis.

Het boek begint met een anekdote over de bekende conservatieve staatsman annex hoogleraar Alexander de Savornin Lohman (1837-1924). In 1896 werd hij ontslagen aan de Vrije Universiteit vanwege aanhoudende ruzies met de antirevolutionaire voorman Abraham Kuyper, maar vooral omdat hij hardnekkig bleef ageren tegen het algemeen kiesrecht. Daarmee dreigde de vermaledijde Franse Revolutie een voet tussen de deur van Nederland te krijgen. Savornin Lohman schreef een pamflet van liefst 500 pagina’s om uiteen te zetten dat de Grondwet niet de neerslag diende te zijn van de volkssoevereiniteit maar, integendeel, het product van een openbaring aan de politieke leiders en het bewijs van de drie-eenheid God, Nederland en Oranje.

Wim Voermans Beeld Rebecca Fertinel

Dit vlammende betoog heette Onze constitutie. Voermans bedankt zijn gereformeerde oud-collega voor de titel en schreef een nog dikkere bespreking, met precies het tegengestelde doel. Zijn pleidooi voor meer constitutionele kennis wil niet zozeer de rechtsstaat beschermen. Voermans is uit een volkser hout gesneden. Hij onderstreept de oude vrijheidsrechten, dus gelijkheid voor de wet, kiesrecht, recht op openbaarheid, kortom bescherming van de burger tegen de lange arm van de staat.

Voermans ziet de laatste decennia de ‘expressie’ van de Grondwet kantelen. De Grondwet dreigt een ‘project van het establishment’ te worden, zei hij een paar jaar geleden in een interview met de Volkskrant, een wapen tegen het populisme. Voermans heeft niets met populisten, zei hij. ‘Pak ze aan. Alleen, gebruik de Grondwet er niet voor. Populisme versus Grondwet is een slecht idee.’ Dit boek is een pleidooi voor die ouderwetse grondwettelijke functie, de constitutie die een contragewicht wil zijn tegen de overmacht van gezaghebbers.

Een voorzichtige waarschuwing

In Voermans’ opvatting moet de staat een niet al te grote broek aantrekken. Hij haalt in de lange inleiding rechtsgeleerde Jo van der Hoeven aan, die een halve eeuw geleden schreef dat de rol van de Grondwet om het land in de goede richting te sturen niet moet worden overdreven. Grondwetregels zijn niet meer dan een ‘min of meer correcte beschrijving van de politieke verhoudingen op dat ogenblik’. Er is dus ruimte voor bescheidenheid. De staat moet de bevolking dienen, moet er zelf geen mening op na houden over wat de waarheid is, ‘dwingen tot een bepaalde vrijheidsbeleving’ of ‘de ware vrijheid’ voorschrijven. Wie wil, kan dit boek lezen als een voorzichtige waarschuwing voor een staat die zich voetje voor voetje meer van die ruimte toe-eigent.

In de bespreking van de 142 afzonderlijke grondwetsartikelen blijft Voermans genuanceerd. Zoek in dit boek geen polarisatie over het artikel waarin Nederland buigt voor de Europese wet, of geschamper over de afschaffing van het zogeheten toetsingsverbod in artikel 120. Onze constitutie wil vooral een gebruiks- en uitlegboek zijn, voor zowel de beginner als de gevorderde liefhebber van het staatsbestel, en dan moet je daar niet zelf als een wethouder Hekking voor gaan staan.

Zelf vindt Voermans dat de politiek hoort te primeren boven de rechter. Vandaar dat hij zijn boek aanbood aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. Dat standpunt weet hij bij de behandeling van het toetsingsverbod keurig in toom te houden. Het toetsingsverbod is het brandpunt van de kwestie wie het laatste woord heeft, de politiek of de rechter. In de nasleep van de toeslagenaffaire wijzen veel vingers uit de juristerij naar de politiek, die slechte of onuitvoerbare wetten zou produceren omdat politici de oren te veel laten hangen naar het grote publiek. Aangezien ze die wetten niet aan de Grondwet mogen toetsen, staan rechters dan met lege handen.

Voermans wijst op onze nationale Solon, Thorbecke, die het toetsingsverbod bekritiseerde dat tegen zijn wil in de Grondwet van 1848 was geprutst. ‘Verzaking der Grondwet te bevelen, teneinde de bekrachtiging der gewone wetten te verzekeren, is gewis de zonderlingste luchtsprong die een grondwetgever ooit had gewaagd’, schreef Thorbecke. Voermans zelf legt uit dat de Grondwet door het toetsingsverbod ‘als het ware leegloopt’; ‘de deur blijft gesloten, de betekenis wordt klein, waardoor die Grondwet ook niet leeft bij het grote publiek of bij politici en bestuurders die de normen ervan moeten hanteren.’

Begrip voor de rechter

Hij begrijpt de angst voor het ‘gouvernement des juges’, het bestuur door rechters die op de stoel van de politiek gaan zitten. Maar er is ook begrip voor de rechter, die in zijn oordelen niet voorbij kan gaan aan het snel toenemende gewicht van de mensenrechten, zoals zijn beslag kreeg in het omstreden Urgenda-arrest. ‘Het lijkt erop’, schrijft Voermans, ‘dat een verschuiving optreedt van politiek naar het recht, en dat dit hand in hand gaat met toenemende kritiek op de rechter. Maar dit is ‘schieten op de boodschapper’’, de rechter dus, die niet anders kan dan recht spreken als recht wordt gevraagd.

Ondanks zijn royale opstelling tegenover de rechter, is Voermans zo enthousiast over onze Grondwet omdat die zoveel ruimte laat aan politiek, burgerij, coalitieoverleg en wat er verder wordt bedacht aan bestuurlijke tafels. De Nederlandse Grondwet is een ‘lege’ Grondwet, waarin weinig van het staatsbestel is vastgetimmerd. En dat moet van Voermans vooral zo blijven. Voor de deur van de Tweede Kamer bevindt zich de zogeheten marmeren grondwetbank van 45 meter lang, waarin de tekst van het bekende antidiscriminatie-artikel 1 is uitgehouwen. Tijdens de verbouwing van de Kamer is de grondwetbank achter een hoge schutting verdwenen. Maar straks zullen de jongens met hun skateboards weer terugkomen, om te demonstreren dat het een gelukkig land is waar de Grondwet óók kan dienen als rolschaatsbaan.

Wim Voermans: Onze constitutie – De geschreven en ongeschreven regels van het Nederlandse staatsbestel. Prometheus; 912 pagina’s; € 55.