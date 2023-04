Wiel Kusters schreef een boek over zijn vriend Gerrit Kouwenaar: ‘Na de oorlog kon hij geen brave sonnetten meer schrijven. De taal moest worden uitgewrongen’

Wiel Kusters: ‘Taal is meer dan een boodschappenwagentje waarmee je inhoud vervoert. Dat heeft Kouwenaar mij geleerd.’ Beeld Jan Mulders

Wiel Kusters was 15 jaar oud toen hij in boekhandel De Mijnlamp in Spekholzerheide een pocket kocht met daarin het gedicht ‘een dode dichter’ van Gerrit Kouwenaar. Dat was zestig jaar geleden, in 1963. ‘Ik ken het nog steeds van buiten, al begreep ik er niet veel van. Het greep me aan en het grijpt me nog steeds aan.’

Kusters begint het gedicht te citeren: ‘Een dode dichter is dichter/ bij dan een levende…’

Wiel Kusters (1947) ontvangt, met koffie en vlaai, in zijn huis in Maastricht. Hij groeide op in het Limburgse mijndorp Spekholzerheide, boven de huizen torende een berg met steenafval uit. Zijn vader en grootvader aan moederskant waren ondergrondse mijnwerkers. ‘Zakgeld bestond niet, maar als er kermis was, kreeg ik van mijn oma 1,50 gulden en van mijn moeder ook nog wat. En zo kon ik dus af en toe toch een boek kopen.’

Over de auteur

Laura de Jong is boekenredacteur bij de Volkskrant. Zij interviewt Nederlandse en internationale schrijvers over hun nieuwste werk, zowel fictie als non-fictie.

U ging liever lezen dan in de achtbaan?

‘Haha, ja! Mijn moeder was enerzijds trots dat ik steeds zat te lezen, dat was niet zo gewoon in het milieu. Maar ze zei ook regelmatig tegen me: ‘Jong, doe leës diech d’r versjtank voet.’ Jongen, je leest je verstand weg. Ze vond me verstrooid, onpraktisch en stiekem was ze daar trots op.’

Kusters’ liefde voor literatuur, taal en poëzie bleef. Via de mulo, het avondlyceum, staatsexamen Latijn en Grieks, studeerde hij uiteindelijk Nederlands aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1989 werd hij benoemd tot hoogleraar cultuurwetenschap aan de Universiteit Maastricht. Intussen maakte hij naam als dichter en publiceerde hij meerdere dichtbundels. Ook schreef hij de biografieën van de Limburgse dichter Pierre Kemp (1886-1967) en van literatuurcriticus Kees Fens (1929-2008).

En nu is er Morgen wordt het voor iedereen maandag, het eerste deel van zijn biografie over Gerrit Kouwenaar (1923-2014), die wordt gezien als een van de grootste Nederlandse dichters van de 20ste eeuw. Kouwenaar hoorde bij de experimentele Vijftigers, samen met onder meer Bert Schierbeek, Lucebert, Remco Campert en Hugo Claus. Deze dichters namen afstand van het klassieke gedicht, gebruikten bijna geen rijm en geen regelmatige versvormen. Kouwenaar schreef 25 dichtbundels en 3 romans. Hij ontving onder meer de P.C. Hooft-prijs (1970) en de Prijs der Nederlandse Letteren (1989).

Voor de mensen die Kouwenaar niet meer goed kennen: wat maakte hem een bijzondere dichter?

‘In zijn vroege werk is hij vrij klassiek – rijmend en metrisch. Hij is een bewonderaar van Marsman, maar zonder hem na te volgen. Na de oorlog zoekt zijn generatie, de latere Vijftigers, naar iets nieuws. Maar Kouwenaar blijft op een bepaalde manier zoeken naar het klassieke. Dat experimentele is voor hem vooral het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het in de grond klassieke gedicht. Het is geen abracadabra-poëzie. Daarin verschilt hij van Lucebert, bij hem is het dikwijls een woordenroes.’

Wat bedoelt u precies met die nieuwe mogelijkheden?

‘Kouwenaar wordt steeds meer aangetrokken door de idee van het autonome gedicht. De idee dat een gedicht zijn eigen werkelijkheid is, die weliswaar kan verwijzen naar de wereld buiten, maar dat er een werkelijkheid is die in de taal zit, beter nog: die de taal zélf is. Je ziet een ontwikkeling in zijn werk, in het begin schrijft hij onbekommerd ‘ik’, later is hij steeds meer ‘men’ gaan schrijven, om de lezer niet in de weg te staan met zijn eigen ik en ruimte te geven aan dat autonome.

‘Ik heb hem altijd een menselijke dichter gevonden, maar zo is hij lang niet gezien. Pas na publicatie van zijn bundel totaal witte kamer in 2002, over de dood van zijn vrouw Paula, brak hij door bij het grote publiek en werd hij als oudere dichter omarmd.’

Beeld Jan Mulders

U richt zich in uw boek alleen op de bezettingsjaren en de eerste jaren na de oorlog. Waarom?

‘Ik wilde niet weer zo’n klassieke biografie schrijven van geboorte tot dood. Liever wilde ik een boek schrijven dat vooral Kouwenaars ontwikkeling als dichter laat zien. En ook zijn stem laat horen; er staat veel niet eerder gepubliceerd werk in, en ook brieven. Dit eerste deel begint als Kouwenaar 16 jaar is, zijn eerste gedichten schrijft en de oorlog begint. Het eindigt begin jaren vijftig. Dit was een vormende periode voor hem als mens maar ook als dichter. In het tweede deel ben ik van plan terug te blikken op zijn kinderjaren en wil ik de jaren zestig, zijn scheiding, zijn tweede huwelijk met Paula en de geboorte van zijn zoon Marnix nog behandelen. Daarna stop ik, want dan heeft hij zijn stem gevonden. Hij zou nog heel mooie dichtbundels uitbrengen, maar in mijn ogen is zijn ontwikkeling als dichter dan rond en heeft hij de taalopvatting gevonden die de zijne moest worden.’

Bent u gevraagd voor het schrijven van deze biografie?

‘Nee, ik heb dat op eigen initiatief gedaan. Ik heb Kouwenaar vrij goed leren kennen vanaf het midden van de jaren zeventig.’

U was bevriend?

‘Ja, we zijn bevriend geraakt, dat mag ik toch echt wel zeggen. Hij is een heel ander mens, we komen uit een totaal ander milieu, maar zijn poëzie heeft me altijd geraakt en ook dikwijls ontroerd, gefascineerd. Dit jaar is het zijn 100ste geboortedag, een mooie aanleiding.’

Op die 100ste geboortedag, 9 augustus, verschijnt er nog een biografie over de dichter, men moet, geschreven door NRC-journalist Arjen Fortuin, die desgevraagd meldt dat hij in 2017 voor deze opdracht werd gepolst door uitgeverij Querido.

Het lijkt me niet leuk als je met een biografie bezig bent en iemand anders is dat ook.

‘Ja, ik keek daarvan op. Het ging wel rond dat ik het zou gaan doen. Ik heb het er ook met Kouwenaars enige zoon en erfgenaam Marnix over gehad. Die zei tegen me dat hij de laatste jaren veel met zijn vader had gesproken, over vroeger, over alles eigenlijk. Gerrit heeft toen tegen hem gezegd: ‘Als er ooit een biografie zou moeten komen, dan moet Wiel dat doen.’ Dat was voor mij een stimulans om het ook echt te doen. Ik wilde dat wel gedaan hebben. Ik dacht: ik heb Pierre Kemp gedaan en Kees Fens, maar over hém moet ik echt een boek schrijven, haha!’

Wiel Kusters: ‘Kouwenaar wist niet wat hem overkwam toen de oorlog uitbrak. Hij was weerloos.’ Beeld Jan Mulders

Hadden u en Fortuin toegang tot dezelfde bronnen?

‘Ik wil er niet te lang bij stilstaan, ik heb geen moeite met Fortuin, ik doe mijn eigen ding. Dus ik voel geen tweestrijd, we hebben er ook geen contact over gehad. De nalatenschap van Kouwenaar is in het Literatuurmuseum in Den Haag terechtgekomen. Fortuin heeft net als ik toestemming gekregen om de nalatenschap in te zien, dat heeft Marnix toegestaan. Dus we hebben toegang gehad tot diezelfde bronnen.

‘Maar ik heb van meet af aan gedacht: het worden twee totaal verschillende boeken, dat kan niet anders. Ik ben jarenlang een intensieve lezer van Kouwenaars werk geweest en heb veel artikelen over zijn werk geschreven, mijn eerste stuk over hem is uit 1975. Ik heb zo langzamerhand een visie opgebouwd op die poëzie en op hoe zijn poëzie zich tot de wereld verhoudt. Fortuin zal ook een visie hebben.

‘Daarnaast heb ik van Marnix inzage gehad in stukken die niet in het Literatuurmuseum liggen, maar later boven water kwamen. Brieven van en aan Gerrit in de tijd dat hij in de oorlog een half jaar gevangenzat. Deze celbrieven publiceer ik voor het eerst in mijn biografie.’

Kouwenaar zei zelf: ‘Voor 1940 leefde ik in een andere wereld dan daarna. En het is denk ik die breuk die mij voor een groot deel heeft gemaakt, niet in de laatste plaats als schrijver.’ Denkt u dat ook?

‘Ja, maar dat geldt voor zijn hele generatie. Kouwenaar is opgepakt, hardhandig verhoord en heeft een half jaar in de cel gezeten. Hij werd 20 in de gevangenis. De oorlog was de grote omvormer voor alle Vijftigers. Voor Kouwenaar betekende dat: alles moet anders, je kunt niet doorgaan met het schrijven van brave sonnetten als de wereld op zijn kop heeft gestaan. De taal moest daarbij flink worden uitgewrongen.

‘Kouwenaar was weerloos toen de oorlog uitbrak. Dat zie je ook in zijn novelle Val, bom, waarvan nu een heruitgave is verschenen. Hij was 16 jaar. Hij kwam uit een kunstzinnig, licht esoterisch angehaucht, liberaal milieu, zonder sterke ideologie. Zijn vader was hoofd van de Amsterdamse redactie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zijn broer David was schilder. De Kouwenaars gingen in Bergen om met de dichter Roland Holst en ook met de Ten Holts. Simeon, later een beroemd componist, was een vriend. Dichter Jac. van Hattum schreef aan de jonge Kouwenaar: ‘Je gedichten zijn net zo goed als de erwtensoep van je moeder.’

‘Dat was het milieu waar hij uit kwam. Ze waren kunstzinnig maar verder niet politiek geëngageerd. Kouwenaar wist dus niet goed wat hem overkwam.’

Kouwenaar belandde in de cel omdat hij gedichten in illegale tijdschriften had gepubliceerd. Was dat een verzetsdaad?

‘Nee, Kouwenaar heeft niet in het verzet gezeten. Hij heeft weleens iets vaags gezegd over ‘dingetjes in het verzet’, maar dat is niet echt zo. Hij publiceerde in een illegaal blad, maar het waren gewone literaire gedichten. Dat is niet in het verzet iets doen. Kouwenaar wilde publiceren. Hij heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat dat weleens verkeerd kon uitpakken. Ik denk enigszins naïef.’

Hij lijkt ook niet echt bezig met de Jodenvervolging, komt naar voren in uw biografie.

‘In juni 1940 schreef hij een gedicht in zijn gedichtenschrift over een uit Duitsland gevluchte Jood. De SD had het schriftje bij de huiszoeking gevonden en in 1943 werd dat gedicht hem onder de neus gewreven. Verder correspondeerde hij met een Joods meisje, dat ‘half ondergedoken’ zat, maar in die brieven gaat het niet over de Jodenvervolging.’

Beeld Jan Mulders

Wat is uw grootste ontdekking geweest?

‘Er zijn dingen waar ik van opkeek. Kouwenaar heeft bijvoorbeeld in een interview met Jan Brokken in 1976 en ook op andere plaatsen gezegd dat hij geen lid is geweest van de CPN, en dat hij al na een paar jaar weg was als journalist bij De Waarheid. Ik laat zien dat hij voor het CPN-verkiezingsfonds nog anoniem een soort reclameversjes schreef. Misschien ook om nog wat te verdienen. Pas in 1953 heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Dat zie ik niet als smet op zijn blazoen. De Waarheid was in de eerste naoorlogse jaren een populaire krant. Later begon het te klemmen en was voor hem de maat vol, hij wilde niets meer met de CPN te maken hebben. Maar hij is er langer bij betrokken geweest dan hij altijd heeft gezegd. Hij is zich daar later voor gaan generen.

‘Ik hoop vooral dat dit boek je meeneemt in het zo duidelijk aanwezige verlangen van de jonge Kouwenaar om dichter te worden. Die volharding! Hij stopt met zijn middelbare school om te gaan dichten. De enorme drang, de ernst waarmee hij dat najaagt. En ook meteen al het besef dat het een moeilijke weg zou worden, maatschappelijk en economisch, dat hij er veel voor over moest hebben. Hij vond poëzie ook niet voor de zondag – dat heeft hij letterlijk tegen me gezegd. Er moet gewerkt worden. Daar heeft de titel van mijn boek ook mee te maken: Morgen wordt het voor iedereen maandag.’

Wat is zijn belangrijkste streven als dichter geweest?

‘Zelfverwerkelijking, de dichter worden die hij moest zijn. Daar zit ook een vorm van egocentrisme in. Kouwenaar schreef aan Oege van der Wal in 1944: ‘Maar de kunstenaar blijft een super-egoïst, en dat kan ook niet anders. Wij hebben slechts één kans: ik of zij?’ Ik heb dat voor in het boek gezet als motto. Hij doelt hier op de concurrentie. Kouwenaar was geen heilige. Hij was ook iemand voor wiens schrijven het nodige moest wijken in het leven.’

Beeld Jan Mulders

Zoals?

Stilte. ‘Dat is precair, hè… Je hebt een vrouw, je hebt een kind, daar wil je voor zorgen. Dat doe je ook, maar of ze werkelijk op nummer één staan? Ik kan niet namens Marnix praten, maar ik heb natuurlijk wel met hem gesproken. Ik heb ook mijn eigen ervaringen met Gerrit. Hij is eerst getrouwd geweest met Tientje Louw, hij liet haar vallen. Later heeft hij weleens gezegd dat hij daar niet goed aan heeft gedaan. Dat was ook het gemak waarmee in die naoorlogse jaren relaties werden aangegaan en verbroken. Hij ging toen met Freddie Rutgers, de vrouw van Remco Campert.

‘Laten we zeggen: die enorme drang naar het dichterschap betekende ook een eenzijdigheid en een op zichzelf gericht zijn, een egocentriciteit die bij grote kunstenaars nodig is – zullen mensen zeggen – maar waarbij op menselijk vlak soms toch brokken werden gemaakt. Kouwenaar is overigens zijn leven lang bevriend gebleven met Remco Campert.’

Wat maakt Kouwenaar in deze tijd nog relevant?

‘Dan moeten we het over de taal hebben. Taal heeft voor de meeste mensen een sterk vergeestelijkt karakter. We praten over van alles en nog wat en het lijkt of ze er zelf niet is, ook als we ideeën overbrengen. Maar we vergeten dat het ook iets lichamelijks is. Er wordt vaak gezegd: je kunt alles zeggen zolang je maar geen geweld gebruikt. Dat onderscheid vind ik hachelijk. Je kunt wel degelijk spreken op een manier die verwondt. Woorden kunnen fysiek pijn doen.

‘Het hele dichterschap van Kouwenaar berust op een taalopvatting waarbij taal niet zomaar een instrument is van geestelijke communicatie, maar waarbij er een sterke lichamelijke component is. Klanken en ritmes zijn fysieke dingen. Klanken zitten in je mond, je kunt echt kauwen op woorden. Mij persoonlijk heeft hij doen inzien dat taal meer is dan alleen een boodschappenwagentje waarmee je een inhoud vervoert. Basaal gezegd: de vorm ís de inhoud.’

Op 24 mei (17.00-18.30 uur) organiseert Spui25 in Amsterdam een bijeenkomst rondom Gerrit Kouwenaar met onder anderen Wiel Kusters en Graa Boomsma. Tegelijk met de biografie is er een heruitgave van Val, bom verschenen. Kouwenaar publiceerde deze roman aan het begin van de jaren vijftig.

Wie is Wiel Kusters? Wiel Kusters debuteerde in 1965 op 18-jarige leeftijd als dichter met drie gedichten in het literaire tijdschrift Contour. Hij werkte kortstondig als leraar en daarna als literair redacteur van onder meer De Gids. In 1986 promoveerde hij in Utrecht op de interpretatie van een gedichtencyclus van Gerrit Kouwenaar. Zijn meest recente bundel is Alfabels (met tekenaar Joep Bertrams, 2022). Kusters is getrouwd met de pianiste Tonie Ehlen.

Wiel Kusters: Morgen wordt het voor iedereen maandag – De oorlog van Gerrit Kouwenaar. Cossee; 400 pagina’s; € 39,99.

Beeld Cossee

Gerrit Kouwenaar: Val, bom. Cossee; 120 pagina's; € 21,99.