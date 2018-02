Wie zegt dat boekontwerpers niet van krantenopmaak houden?

Boek en krant, dat zijn twee werelden. Het boek: de eenzame lezer onder zijn lamp. De krant: rumoer van alle kanten. Geen wonder dat ze elkaar soms opzoeken. In omslagen bijvoorbeeld, die het boek uit de stilte trekken, de wereld in.



Zoals op A Very British Coup, de tweemaal verfilmde roman uit 1982 van Chris Mullin. Over een radicaal-linkse politicus die premier wordt en het te stellen krijgt met rechtse tegenstrevers. De recente heruitgave van deze klassieker uit het Thatcher-tijdperk kreeg van ontwerper Dan Mogford een gefantaseerde krantenkop als omslag, met een toevoeging uit het hier en nu: 'the novel that foretold the rise of Corbyn'.