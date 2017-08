Wie is toch Thich Nhat Hanh, de monnik die de term mindfulness muntte?

Eind jaren zestig liep de Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh in de VS mee in een demonstratie tegen de oorlog in zijn geboorteland, dat hem recentelijk had verbannen. Demonstranten informeerden naar zijn politieke geloofsbrieven. Bent u een communistische of een anticommunistische monnik, oftewel: komt u uit Noord- of Zuid-Vietnam? Thich Nhat Hanh gaf een antwoord waarin hij én refereerde aan zijn geboorteplaats én aan zijn vredeswerk én aan de ideeën van de Boeddha: 'Ik kom uit het Midden.