Wie dacht vrij te zijn in de openbare ruimte heeft het mis

Voor het nieuwe Emirates Stadium van de Londense voetbalclub Arsenal staat de clubnaam in twee meter hoge letters. Ernaast staan twee grote kanonnen van staal, want de bijnaam van Arsenal is The Gunners oftewel de kanonniers. Dit ludieke straatmeubilair is erg in trek als selfiespot.



Maar wat een slimme marketingtruc lijkt, is in werkelijkheid een beveiliging tegen aanslagen met vrachtwagens. De letters en kanonnen zijn in staat een zeventonner te stoppen. Het is slechts een van de tientallen voorbeelden van de alledaagse invloed van terrorisme en andere wreedheden op de openbare ruimte in het intrigerende boek Handbook of Tyranny.