Welke nieuwe natuurboeken mag je niet (of wel) missen?

Tot het smakelijkste soort natuurboeken hoort beslist Tien vogels die de wereld veranderden van Stephen Moss. Moss is de auteur van onder meer de monografieën Het roodborstje, Het winterkoninkje en De zwaluw. In tien vogelsoorten schetst Moss (vertaald door Robbert-Jan Henkes) de oeroude band tussen mens en vogel en de invloed die vogels hebben gehad op de (cultuur)geschiedenis. Uiteraard ontbreken de uitgestorven dodo en de darwinvinken niet. Evenmin als de mythische raaf, de filmgenieke keizerspinguïn en de ongelukkige kalkoen waarvan de Amerikanen er jaarlijks zo’n 300 miljoen verschalken. Gedegen werk, met een notenapparaat dat vijftig pagina’s beslaat.

Moss is natuurhistoricus en televisiemaker. En een rasverteller met een heldere pen. Zo’n pen schrijft tegenwoordig waarschuwende woorden: de doem van de klimaatcrisis. ‘Wie knoeit met de natuur zal op een moment de rekening gepresenteerd krijgen’, waarschuwt Moss. ‘De keizerspinguïns mogen eerst uitsterven, maar ze voorzeggen onze eigen, niet al te ver in het verschiet liggende toekomst.’

Over de auteur

Jean-Pierre Geelen werkt op de wetenschapsredactie van de Volkskrant als redacteur natuur & biodiversiteit. Hij schreef onder meer het boek Blinde vink – Hoe ik vogels leerde kijken.

Soortgelijke termen treffen we aan in De insectencrisis (Atlas Contact; € 26,99) van de Britse Guardian-journalist Oliver Milman. De onheilspellende titel verraadt de slotwoorden al van deze ode aan het insectenrijk: ‘Het is arrogant te denken dat we zonder kleerscheuren door de zesde massa-uitsterving komen zonder de diversiteit aan insectenleven die we ruïneren. Wij hebben hen veel meer nodig dan zij ons.’

Een verademing

Desondanks wemelt het er nog van in en om huis. In Huisgenoten (Atlas Contact; € 22,99) opent Aglaia Bouma ons (voor de tweede maal) de ogen voor de beestjes in onze directe omgeving. Van de muurrouwzwever en het rozemarijngoudhaantje tot de kakkerlak: Bouma’s lichte, humoristische toon is een verademing in de doem en dreiging die boven dit onderwerp hangt.

Tot de onrijpere vruchten hoort Dominic Couzens’ Welke vogel hoor ik? (Fontaine Uitgevers; € 24,99). Over de zang van 52 vogels (‘Eén per week’). Hier klinkt een wel zeer gemengd koor, een partituur ontbreekt, de illustraties van Madeleine Floyd zijn matig. Wie een handzaam gidsje voor inheemse vogelgeluiden verwacht, komt bedrogen uit. De vogels zijn voornamelijk Noord-Amerikaanse en Europese soorten, en Couzens windt geen doekjes om de ‘zuiver commerciële’ reden: ‘De meeste lezers lezen liever over geluiden die ze kennen of zich kunnen voorstellen.’ Des te verbazender dat toch ook vele exotischer soorten, zoals de Afrikaanse zeearend en de Australische liervogel, zijn opgenomen. Hier wreekt zich bovendien de tol van vertaalde vogelboeken: de Nederlander zal sowieso maar weinig vogels herkennen uit eigen omgeving.

Het zijn ook lang niet allemaal topzangers, blijkt uit handige QR-codes waarmee de vogels met de smartphone te beluisteren zijn. Die Afrikaanse zeearend is beslist geen nachtegaal; de shamalijster trouwens wel, maar je moet er wel voor naar India. Raker is soms de typering in Couzens’ woorden. Over de zang van de witkeelgors: ‘ijzel in muzieknootvorm’.

Dicht bij huis

In Op de huid van de heide (Atlas Contact; € 24,99) gaat jurist en bioloog Piet J. van den Hout op zoek naar de authentieke betovering die hij in zijn decennia als wetenschapper is kwijtgeraakt. Hij blijft dicht bij huis, loopt de Regte Heide bij Tilburg op en beschrijft nauwgezet wat hij ziet. Het resultaat is een klassiek natuurdagboek à la Nescio in een nieuwe eeuw. Met een glansrol voor de ‘meerkoetspreeuw’.

Willen we van zulke natuur blijven genieten, dan is het tijd om haar rechten te verlenen, betoogt Jessica den Outer onder de sprekende titel Rechten voor de natuur (Lemniscaat; € 17,99). Zoals de jonge jurist in de media al vaker gloedvol pleitte voor het verlenen van een juridische status aan natuurgebieden en bijvoorbeeld rivieren, schrijft ze het in haar boek nog eenmaal op. Een pamfletachtig betoog, dat eindigt in een regelrechte oproep tot actie. ‘Uiteindelijk ligt de sleutel bij de burgerbewegingen’, aldus Den Outer.