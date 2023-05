We moeten ons in elkaar blijven verdiepen, zegt Anjet Daanje. Laten we naar haar luisteren

Beeld Claudie de Cleen

Zou ik in mijn wiek geschoten zijn wanneer iemand de roman De boekenluisteraar het licht zou doen zien en zich zomaar mijn (deel)identiteit zou toe-eigenen? Die door mij zo zorgvuldig opgebouwde identiteit, met dank aan de Volkskrant natuurlijk. Wanneer die schrijver Anjet Daanje zou heten, zou ik er denk ik niet zo veel moeite mee hebben, en niet per se vanwege de boeken die ze geschreven heeft, maar vooral vanwege wat ze een jaar geleden, bij het verschijnen van Het lied van ooievaar en dromedaris, zei in een interview met Laura de Jong in deze krant: ‘Tegenwoordig wordt er snel gezegd, als iemand maar een klein beetje anders is: dat kun je niet weten, daar mag je je niet mee bemoeien. Volgens mij is dat het omgekeerde van hoe het zou moeten zijn. We moeten ons juist in elkaar blijven verdiepen. Dat is wat ons van de beesten onderscheidt. En dan krijg je ook geen oorlog.’

Over dat laatste wil ik nog even nadenken, want ‘ken uw vijand’ (dan is hij makkelijker te verslaan), maar al het andere is misschien wel de kern van Daanjes schrijverschap. Hoe kon ze anders een roman schrijven waarin elf vertellers aan het woord komen, honderdvijftig personages passeren en het verhaal een tijdsspanne van twee eeuwen heeft?

Verloren identiteit

Luisteren naar Het lied van ooievaar en dromedaris kan evenwel pas na de zomer, vanaf 23 september om precies te zijn, maar het succes van Daanje heeft er wel toe geleid dat andere romans van haar al te beluisteren zijn, zoals De herinnerde soldaat, waarin ze het verhaal vertelt van soldaat Coppens. Hij raakt tijdens de Eerste Wereldoorlog gewond, lijdt aan geheugenverlies en gaat op zoek naar zijn verloren identiteit. Voorgelezen door Chris Kijne.

Ook Gezel in marmer uit 2012 is voorgelezen, door Carly Wijs, een boek waarin Daanje zich verdiepte in twee persoonlijkheden: een beeldhouwster die doet of ze beelden maakt, en haar vriendin die ondertussen daadwerkelijk beelden maakt, maar niet geeft om de roem, die de eerste in ontvangst neemt. Het gaat immers om het werk, het boek, niet de persoon.

Meer dan twintig alter ego’s

Zelfs bij de man die grossierde in identiteiten ging het om het werk, ook al werd het meeste pas ver na zijn dood ontdekt en uitgegeven. De Portugese dichter Fernando Pessoa (1888-1935) verzon talloze alter ego’s, niet om over te schrijven, maar om ze te laten schrijven. Meer dan twintig afsplitsingen van zichzelf zou hij creëren en al die schrijvers zou hij ook weer werk laten creëren, werk dat hij als zichzelf soms niet eens herkende.

Drie jaar geleden verscheen Michaël Stokers vertaling van Kroniek van een leven dat voorbijgaat, die nu is voorgelezen door Gijs Scholten van Aschat. Een verzameling intieme teksten, geen poëzie, waarin Pessoa laveert tussen filosofie, droom en zelfanalyse, maar ook literaire kritiek levert en over sport schrijft. En dat alles met een ‘radicale twijfel’, zoals Sander Kollaard het in zijn recensie van deze bundel duidde, die hem ernaar deed verlangen Pessoa nu nog op Twitter aan te treffen. Daar komt een extra identiteit altijd van pas.

Als je vader verwekt is als gevolg van een verkrachting, door een nazi bovendien, werkt dat trauma dan eindeloos door in volgende generaties? Dat is de vraag die Sunny Bergman als uitgangspunt nam voor haar boek Mijn nazi-opa – Een persoonlijk onderzoek naar intergenerationeel trauma. Wanneer je maar ver genoeg teruggaat in de familie, kom je natuurlijk altijd wel een klootzak tegen, maar in dit verhaal hield de ellende niet op bij de verkrachting.

Interessant onderzoek, verricht op een moment dat de schrijfster noodgedwongen voor haar vader moet gaan zorgen. Voorgelezen door Lot van Lunteren, de actrice die de jonge prinses Juliana speelde in de tv-serie Bernhard – Schavuit van Oranje, maar dat is weer een ander verhaal, ander personage, ander trauma.