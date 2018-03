Wat ik toch even wou zeggen: de genderneutrale opvoeding van mijn zoons lijkt me behoorlijk geslaagd

In het tijdschriftenschap van de supermarkt werd mijn aandacht getrokken door iets dat me al op meters afstand het glazuur van de kiezen deed springen: het blad Disney Prinses, met als ondertitel 'De magische wereld van Disney Prinses' en een inderdaad tamelijk 'magisch' omslag in de kleuren roze, paars en turquoise. Een en ander werd goeddeels aan het oog ontrokken door bijgevoegde, nóg wat feller roze, paarse en turquoise blisterverpakking, waarin een met nepdiamanten bezet telefoontje, een glimmend paars en roze sleutelbosje, spiegeltje en een lippenstift met zijn allen heel hard roepen: 'Koop mij! Koop mij! Ouders van kleutermeisjes, gééf die euro4,95 uit, anders gaat je dochtertje (dat je beter helemaal niet mee had kunnen nemen naar de supermarkt, maar ja, ze is te klein om alleen thuis te laten) gillend op de vloer om zich heen liggen trappen, EN DAT WILLEN WE LIEVER NIET, HE?