Warren Ellis schreef een bloedserieus boek over de kauwgom van Nina Simone

In de zomer van 1999 geeft Nina Simone een concert op het Meltdown Festival in Londen. Net voordat ze het eerste nummer inzet, haalt ze een stukje kauwgom uit haar mond en legt het op haar piano. Warren Ellis (lid van The Bad Seeds, de band van Nick Cave) heeft dat in de smiezen en neemt na afloop van het optreden de kauwgom stiekem mee naar huis.

Ellis koestert het stukje kauwgom, maar beschouwt het niet als zijn eigendom. En dat komt goed uit want, zo schrijft hij in Nina Simone’s kauwgom, ‘de uitstraling ervan leek veel groter. Ik voelde dat de draagwijdte (…) toenam.’ Daarom (en ook omdat hij bang is voor verlies) laat hij replica’s en een beeldje maken. En het origineel komt zowaar terecht op de Nick Cave-tentoonstelling Stranger Than Kindness.

Een stukje kauwgom dat een relikwie wordt en tot kunst wordt verheven: het is mooi materiaal voor een boek met een knipoog. Maar dat is Ellis’ stijl niet. Iemand sms’t hem dat de kauwgom van Nina Simone zoiets is als een haar van Jezus. Enthousiast omarmt hij de vergelijking. Ellis is serieus. Zó serieus dat je soms het idee krijgt dat je een parodie aan het lezen bent. Toch nog lachen, dus.

Warren Ellis: Nina Simone’s kauwgom. Uit het Engels vertaald door Frans Reusink. Lebowski; 208 pagina’s; € 22,99.