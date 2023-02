Waarom zijn juist vrouwelijke thrillerschrijvers zo succesvol? ‘Iedere lezer is op zoek naar herkenning’

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

Wie kijkt naar de lijst met bestverkochte Nederlandse thrillers van de afgelopen tien jaar, moet concluderen dat vrouwelijke schrijvers het genre domineren. In de top-10 staan maar liefst acht vrouwen. En Baantjer. En Suzanne Vermeer, van wie we niet weten wie er achter het pseudoniem schuilgaat.

Uit cijfers van de CPNB bleek vorige week dat de verkoop van Nederlandstalige fictie in 2022 afnam, terwijl boeken in het Engels steeds beter verkochten. De thriller van eigen bodem kan redding bieden voor het boekenvak, want dit jaar komen bijna alle belangrijke Nederlandse thrillerauteurs, zoals Esther Verhoef, Saskia Noort, Marion Pauw en Loes den Hollander, met een nieuw boek. Goed nieuws, zou je denken.

Vreemd genoeg wordt er in Nederland door de andere schrijvers en recensenten uit de literaire wereld nog altijd neergekeken op de psychologische thriller. Gert Jan de Vries, thriller-recensent voor NRC, nam de term ‘oestrogeenthriller’ in de mond en Connie Palmen zei in De Wereld Draait Door dat de thriller ‘leeft bij gratie van het cliché’. Schrijver Tomas Ross liet in 2019 op een blog weten dat ‘de hausse aan thrillerschrijfsters (…) veel vertrutting in het genre’ heeft opgeleverd. ‘Ze staan niet aan de top omdat ze de beste thrillers schrijven, maar omdat ze sterke uitgevers hebben met veel marketingpower’, stelde Henk Vlaming, thriller-redacteur van De Leesclub van Alles, in 2020 in de Volkskrant. ‘Binnen de thrillerwereld worden vrouwelijke auteurs die goed verkopen niet voor vol aangezien’, zei Saskia Noort in datzelfde jaar, ook in de Volkskrant. ‘We zijn een bedreiging, of geen échte thrillerschrijvers, we zijn te soft, te commercieel.’

Waarom worden deze thrillers van vrouwelijke hand in Nederland met dédain bekeken? Het is een vraag die mij als debutant in het genre interesseert – mijn thriller Het perfecte zusje ligt sinds deze week in de winkel.

‘Dikke vette onzin’

‘Vertrutting van het genre? Dat is dikke vette onzin’, reageert Sander Verheijen, thrillerliefhebber en hoofdredacteur van boekensite en lezerscommunity Hebban, als ik hem hierover bel. ‘Het zijn opmerkingen geboren uit jaloezie van de oude garde Nederlandse thrillerschrijvers die zag dat hun markt, die al niet groot was, werd overgenomen door vrouwen.’ Volgens Verheijen is in Nederland te lang gedacht dat thrillers door mannen geschreven moesten worden. Daarin liepen we achter op de Verenigde Staten, waar een auteur als Patricia Cornwell in de jaren negentig al populair was.

Waarom juist de vrouwelijke thrillerschrijver het zo goed doet in ons land heeft allereerst te maken met een simpel sommetje. ‘Er zijn meer vrouwelijke lezers dan mannelijke. En vrouwen lezen vrouwen’, zegt Verheijen. ‘Iedere lezer is toch op zoek naar herkenning.’ Puur kijkend naar de verkoopcijfers zou je kunnen zeggen: als schrijver moet je het hebben van de 45-plus-vrouw.

Vrijgevochten vrouw

In de psychologische thriller is het hoofdpersonage vaak een zelfstandige, vrijgevochten vrouw die te maken krijgt met problemen in de privésfeer, waardoor de onderlinge verhoudingen op scherp komen te staan. ‘Domestic noir’ wordt dit genre ook wel genoemd.

De Britse auteur Julia Crouch bedacht deze term in 2013 om haar eigen werk te typeren. Volgens haar speelt het domestic-noirgenre zich ‘voornamelijk af in huizen en op het werk, houdt zich grotendeels (maar niet uitsluitend) bezig met de vrouwelijke ervaring, is gebaseerd op relaties en gaat uit van een breed-feministische opvatting dat de huiselijke sfeer een uitdagende en soms gevaarlijke omgeving is’. Oftewel: het is niet de seriemoordenaar die je moet vrezen, maar je jaloerse echtgenoot.

Is dit de vertrutting waar Tomas Ross op doelde? Want inderdaad: in deze categorie psychologische thrillers is vaak geen sprake van wilde achtervolgingen, politieke vetes, drugsbaronnen en rechercheurs met een alcoholprobleem.

Persoonlijker

Het is goed te verklaren waarom juist vrouwelijke thrillerschrijvers inspiratie putten uit huis-tuin-en-keukensituaties: misdaad ís ook vaker persoonlijk voor vrouwen. Elk uur worden vijf vrouwen vermoord door een partner of een familielid, meldde een rapport van de Verenigde Naties. En uit cijfers van het CBS blijkt dat van het aantal vermoorde vrouwen in Nederland in bijna zes van de tien gevallen de dader een partner of ex-partner is. In de media is er momenteel veel aandacht voor femicide (vrouwenmoord). ‘Vrouwen zijn altijd alert op gevaren. Daarom schrijven zij er meer over. En misschien indringender’, zei de Amerikaanse bestsellerauteur Karin Slaughter ooit in een interview.

Vrouwelijke auteurs zijn beter in staat om geloofwaardig over dit soort angstgevoelens te schrijven, meent Elena Avanzas Álvarez, die aan de Universidad de Oviedo in Spanje onderzoek doet naar vrouwen in de misdaadliteratuur. ‘Alle vrouwen kennen het gevoel dat ze ’s avonds op straat een inschatting moeten maken of ze veilig zijn. Thrillers haken in op die angsten en spelen ermee. En dat is lekker. Als lezer kruip je in de rol van de hoofdpersoon, maar wel vanuit de veiligheid van je eigen huis. Elk moment kun je het boek wegleggen en een aflevering van Friends gaan kijken.’

Gevaar in het alledaagse

Dat deze boeken zich niet afspelen op het wereldtoneel maar in een vinexwijk, betekent niet dat we ze moeten afdoen als onbelangrijk geneuzel. Want dat is nogal denigrerend. ‘Alfred Hitchcock gebruikte ook domestic-noirverhalen als inspiratie voor zijn films, met het idee dat er gevaar schuilt in het alledaagse’, zegt Avanzas Álvarez.

Vaak loopt het hoofdpersonage tegen zaken aan waar vrouwen vandaag de dag mee worstelen. Of het nou gaat om een echtscheiding, scheve machtsverhoudingen of alle rollen die vrouwen moeten vervullen; van succesvolle werknemer tot zorgzame moeder. In die zin is de betekenis van deze boeken in de populaire cultuur van groot belang. Volgens thrillerauteur en tweevoudig Gouden Strop-winnaar Marion Pauw zie je in een thriller bovendien dat de vrouwelijke hoofdpersoon zich van dat juk bevrijdt. ‘Ze stapt uit het stramien en moet uit een ander vaatje tappen.’

Literatuur of niet

Dat thrillers minder aanzien genieten ten opzichte van romans komt doordat recensenten in het Nederlandse taalgebied erg bezig zijn met of iets literatuur is of niet, meent Sander Verheijen. ‘Dat zie je nergens ter wereld zo heftig als bij ons.’

‘In Nederland wordt de thriller door de literaire elite nog steeds gezien als een streekromannetje’, zegt auteur Tomas Ross. Komt dat volgens hem door de ‘vertrutting’? ‘Met die eerdere uitspraak doelde ik op de kwaliteitsvermindering van het genre, doordat uitgevers opeens massaal thrillers van vrouwen uitbrachten na het succes van Saskia Noort en Simone van der Vlugt.’ Veel ervan was ‘formulewerk, zoals in een bouquetreeks’, zegt de schrijver. ‘Maar er zijn ook genoeg goede vrouwelijke schrijvers, zoals Marion Pauw en Anya Niewierra.’

Dat het plotgedreven verhaal per definitie minderwaardig lijkt te zijn is onterecht, benadrukt Marion Pauw. ‘Eigenlijk zou ik willen beweren dat het schrijven van een goede thriller lastiger is dan het schrijven van een roman. Een actiescène elegant op papier krijgen is verschrikkelijk lastig.’ Daar sluit ik mij volledig bij aan.