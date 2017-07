Vrouwenvoetbalboeken zijn duidelijk: vrouwen zijn er klaar voor, mannen nog niet

Een van de huidige internationals, Merel van Dongen, gaat los op het besluit van haar club Ajax om het team weer te kleden in mannenshirts. Ze vindt het achterlijk en amateuristisch. 'Mannen hebben een driehoekig figuur en vrouwen hebben een perenfiguur. Probeer maar eens een driehoek in een peer te stoppen. Dat gaat gewoon niet.'



In de boeken wordt veel geklaagd, niet alleen over shirts en broekjes. Dat komt omdat daar alle reden voor is. De vrouwen zijn er klaar voor, de mannen nog niet. Het glazen plafond is vuistdik. De biografie van Daphne Koster wordt zo samengevat: 'In Nooit meer buitenspel laat Koster zien hoe moeilijk het is voor een vrouw om in een door mannen gedomineerde voetbalwereld de top te halen.'



Als één vrouw een biografie verdiende, is zij het. Koster was al op haar 18de aanvoerder van het Nederlands elftal en is zevenvoudig landskampioen. Ze is niet in de selectie voor het EK opgenomen, naar eigen zeggen omdat ze niet in het team paste en vanwege haar 'sterke persoonlijkheid'.