Vrouwen zijn géén betere mensensoort, benadrukt Helga Schubert in ‘Judasvrouwen’ ★★★☆☆

Onlangs stond in de stad Itzehoe bij Hamburg de 97-jarige Irmgard F. terecht. Ze was de ‘eerste vrouw in tientallen jaren’ die zich moest verantwoorden voor misdaden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aanklacht: van 1943 tot 1945 werkte ze als secretaresse van de kampcommandant indirect mee aan de moord op meer dan 11 duizend gevangenen in concentratiekamp Stutthof. Zelf beweerde ze nooit iets gemerkt te hebben van de martel- en moordpraktijken die pal onder haar neus plaatsvonden, laat staan dat ze haar Beihilfe erkende. ‘Het spijt me voor alles wat er is gebeurd’, zei ze op de laatste procesdag. ‘Ik betreur uitgerekend toen in Stutthof te zijn geweest. Meer kan ik er niet over zeggen.’ Op 20 december deed de rechtbank uitspraak: een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

Irmgard F. staat in een lange traditie. Doen alsof wat je deed niks voorstelde, je eigen rol bagatelliseren, zeggen dat je van niets hebt geweten – kleine én grote nazidaders waren er meesters in. Waren ze vrouw, dan kwamen ze er vaak nog mee weg ook. Lees Hitlers furiën (2014) van de Amerikaanse historica Wendy Lower: zelfs vrouwen die eigenhandig hadden gemarteld en gemoord gingen dikwijls vrijuit of kregen een absurd lage straf. Simpelste verklaring: de hardnekkige mythe dat wij tot de betere mensensoort behoren.

Gelukkig gelooft de Duitse psychologe en schrijfster Helga Schubert (1940) daar niet in. In het onlangs heruitgebrachte en nu vertaalde Judasvrouwen uit 1990, waarin ze tien vrouwelijke verraders uit het Derde Rijk portretteert, schampert ze over ‘die vrouwenveredeling’. Pal daarop: ‘We zijn helemaal niet zo gevoelig, zo teer, zo coöperatief, zo moederlijk, zo vol medelijden, zo creatief, zo authentiek. Wij zijn ook slecht en ook gevaarlijk, op onze manier.’ Alleen verwacht (bijna) niemand dat van ons.

Geen moreel oordeel

Neem Helene S., ‘die zich niet voor politiek interesseerde en ook geen lid van de NSDAP was’. In augustus 1944 verraadt zij Carl Goerdeler, voormalig burgemeester van Koningsbergen en Leipzig, gezocht wegens betrokkenheid bij de mislukte aanslag op Adolf Hitler van 20 juli dat jaar. (Was die wél gelukt, Goerdeler zou zijn benoemd tot rijkskanselier.) Helene S., opgegroeid in Koningsbergen, herkent hem in een gelagkamer waar ze met collegaatjes zit te ontbijten. Talloze martelingen en een showproces later krijgt hij de strop op de binnenplaats van gevangenis Plötzensee. Zijn verraadster ontvangt uit handen van de Führer de beloning: een cheque van 1 miljoen rijksmark. Volgens de twee medische experts die Helene S. na de oorlog onderzoeken, beging ze haar daad ‘uit geldingsdrang en betweterij’.

Schubert vindt het niet aan haar om de verkliksters moreel te veroordelen. Zij beschouwt hen als ‘slachtoffers van de dictatuur’. ‘Onder democratische omstandigheden hadden ze voor andere mensen niet dodelijk kunnen worden.’ Helemaal waar – en toch is neutraliteit lastig vol te houden. Het verbijsterende was immers, Schubert stipt het nota bene zelf aan, dat niemand deze vrouwen dwong om verraad te plegen. Ze hóéfden het niet te doen en niemand zou ze hebben bestraft als ze hadden gezwegen. Welke motieven ze ook hadden – wraak, nationaal-socialistische ijver, jaloezie – ze besloten uit eigen beweging om iemand erbij te lappen en zo de dood in te jagen. Aardig is dan weer dat Schubert haar verontwaardiging desondanks niet altijd weet in te slikken.

Alles gehoord

Bijvoorbeeld als ze Else N. portretteert, getrouwd met een Oberbannführer van de Hitlerjugend. In de zomer van 1943 verhuist zij met drie kleine kinderen vanuit het continu gebombardeerde Berlijn naar het relatief rustige Beieren. Vanwege een nieuwe zwangerschap moet ze regelmatig de plaatselijke plattelandsarts consulteren. Deze Alois G. – alom geliefd bij patiënten en collega’s, keurig lid van de NSDAP, ‘wereldbeschouwelijk onberispelijk’ – laat zich bij een van die bezoekjes sceptisch uit over het verloop van de oorlog. Else N. geeft hem prompt aan bij de autoriteiten. Niet veel later wordt de dorpsdokter na een schijnproces onthoofd. Schuberts slotzinnen: ‘Hij heeft het kind dat hij in het lichaam van de moeder met zijn handen kon voelen en van wie hij de harttonen als eerste mens kon horen, nooit gezien. (…) Het was zeker al in leven toen hij stierf. Dit kind kent zijn handen en zijn stem en heeft in de buik van zijn moeder alles gehoord.’

Niet alle portretten in Judasvrouwen zijn even geslaagd. Mij bevielen de reportageachtige reconstructies op basis van dossieronderzoek beter dan de monologen in ik-vorm. Maar dat het gruwelregime van de nazi’s mede dankzij vrouwen zo lang stand kon houden, laat Schuberts boek op indrukwekkende wijze zien.

Helga Schubert: Judasvrouwen – Verraad in het Derde Rijk. Uit het Duits vertaald door Goverdien Hauth-Grubben. Pluim; 195 pagina’s; € 23,99.