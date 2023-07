Voor verzetsman Henk Das was de oorlog in 1945 nog lang niet voorbij, blijkt uit ‘Dansen op het dodenkoord’

Met enige goede wil zou de Nederlandse verzetsman Henk Das (1916-2008) vergeleken kunnen worden met George VI, de stotterende, onwillige koning die geen heldenrol ambieerde maar hem door de geschiedenis kreeg toebedeeld. Zo ongeveer verging het ook Henk Das (die tijdens de Duitse bezetting de schuilnaam Ruurd voerde). IJl van gestalte en nerveus van aard leek hij niet te zijn voorbestemd voor een onderscheidende rol in oorlogstijd.

Maar aangevuurd door een sterk rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen dat nazi-Duitsland de oorlog uiteindelijk zou verliezen, begon hij zijn loopbaan in de ‘illegaliteit’ (hijzelf hield niet van dat negatieve woord) met de huisvesting van Joden, en eindigde hij als voltijdsverzetsman die in meerdere organisaties een prominente rol vervulde. Politicoloog en journalist Wilfred Scholten heeft de wederwaardigheden van Das tijdens én na de oorlog opgetekend in Dansen op het dodenkoord.

Omgeven door verraad en het permanente gevaar door de SD te worden opgepakt (hij verloor tijdens de oorlog zo’n dertig vrienden en medewerkers) was hij in 1945 een bevende, stotterende kettingroker voor wie de oorlog nog lang niet voorbij was. Hij ging bestuursfuncties bekleden bij de Stichting 1940-1945 en raakte betrokken bij de vervolging van voormalige verzetslieden die tijdens de oorlog een bedenkelijke rol bleken te hebben gespeeld. Geregeld stortte Henk Das in, maar zijn gezondheidsklachten werden pas na zijn 50ste als KZ-syndroom of ptss gediagnosticeerd. Een van zijn (vier) kinderen zou later over een jeugd onder de schaduw van de oorlog vertellen: ‘Ik ben niet in een pretpark geweest of in een dierentuin. Ik heb maar aan één verjaardagsviering een herinnering, het werd nauwelijks gevierd. Want vader kon niet tegen drukte.’

Wilfred Scholten: Dansen op het dodenkoord – Hoe verzetsman Henk Das de oorlog overleefde, maar er toch aan onderdoor ging. Boom; 237 pagina’s; € 27,90.