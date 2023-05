‘Voor de Kinderjury worden altijd dezelfde soort boeken genomineerd. En dat zijn niet de beste’

Antoinette van den Berg Beeld Annabel Miedema

Dit is uw eerste keer in de Volkskrant Boekenraad. Hoelang bent u eigenaar van de Toverlantaarn?

‘Veertien jaar. Toen we naar Friesland verhuisden, miste ik een mooie kinderboekwinkel. In het westen, waar ik vandaan kom, had je er meer. Dus besloot ik het zelf te gaan doen: ik heb een pand gehuurd, ben naar de bank gegaan en heb een lening afgesloten. De eerste jaren, midden in de crisis, waren pittig, maar nu loopt het goed. We hebben alles van babyboekjes tot young adult en wat daartussen zit.’

Is er vraag naar Friese kinderboeken bij u?

‘In onze winkel is 5 procent Friestalig. Het lezen in het Fries gaat achteruit. Zelf merk ik dat er voor peuters en kleuters veel in het Fries is, en voor volwassenen ook, maar voor de tussenleeftijd is er weinig aanbod. Hopelijk gaat daar meer mee gebeuren. Het is een nichemarkt, dus dat maakt het moeilijk voor uitgevers.’

Deze week zijn de genomineerden van de Kinderjury bekendgemaakt. Is dat een belangrijke prijs voor u?

‘Nee, bij ons leeft het niet. Ik heb er zelf niets mee, want er worden altijd dezelfde soort boeken genomineerd. Boeken als De avonturen van Rutger, Thomas en Paco of Het leven van een loser. Daar zit zo’n marketingmachine achter. Terwijl er mooiere kinderboeken zijn. Het geeft voor mij dus geen eerlijk beeld van wat er allemaal is.’

Is het een beetje de middelmaat?

‘Ja, het zijn niet de beste boeken, niet de mooiste boeken, wel boeken die veel kinderen aan het lezen brengen, dat is er goed aan. En het zijn boeken die door kinderen zijn gekozen, maar vanwege die marketing is het ook weer niet gek dat zij winnen.’

Wat vindt u dan mooi?

‘Onze nr. 1, Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda van Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen, Mot en de metaalvissers van Sanne Rooseboom, Patroon van Marco Kunst. Stuk voor stuk schitterend.’

En wat is jullie tip van de week?

‘De beer en haar boek van Frances Tosdevin. Een prentenboek op rijm over een beer die op wereldreis gaat. Geschikt vanaf een jaar of 3. Van dit soort boeken wordt een mens blij!’

Toptien bestverkochte boeken bij Kinderboekwinkel de Toverlantaarn:

1. Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen: Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda; Querido

2. Hanneke de Zoete: De Zoete Zusjes lossen het op; Kosmos Uitgevers

3. Diverse auteurs: Dichter nr. 27; Plint

4. Kim Merel: Dit is… natuur; Lemniscaat

5. Nicole Arend: Vamps 1 – Vers bloed; De Fontein Jeugd

6. Lauren Fairgrieve: Veren maken de vogel; Rubinstein.

7. Agnès de Lestrade: De zoete smaak van kersenrood; De Eenhoorn

8. Jennifer L. Armentrout: De strijd van twee koninginnen; Zomer & Keuning

9. Oliver Jeffers: Ondertussen op aarde; De Fontein Jeugd

10. Charlotte Dematons: Nederland – Maxi-editie; Lemniscaat