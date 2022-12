Vonne van der Meer geeft in Letselschade een originele draai aan haar schrijnende verhaal ★★★★☆

Vonne van der Meer Beeld Annaleen Louwes

Het leven kan in één tel van zijn fundament geslagen worden. Dat ervaart de 23-jarige Lucia in de roman Letselschade van Vonne van der Meer. Haar hoofdpersonage zit halfzijdig verlamd in een herstellingsoord, na een val tijdens een skivakantie in Zwitserland. Bij een afdaling schoot een binding van haar ski los als gevolg van een fabricagefout.

Lucia krijgt bezoek van letseladvocaat Anton Palthe, ingeschakeld door haar welgestelde ouders. Het is zijn taak een rapport te schrijven over haar leven tot nog toe en te schetsen hoe haar toekomst er zónder ongeluk uitgezien zou hebben, om de verzekeraar van de fabrikant ertoe te brengen een schadeclaim van 2 miljoen uit te keren. Lucia’s geleefde en nog niet geleefde leven moet formidabel worden, als een doorlopende voorstelling van op Instagram geplaatste jubelberichten. Dát zal effect hebben op de verzekeraar.

Maar Antons rapportages schuren bij Lucia. De informatie die haar ouders over haar hebben verstrekt, spoort niet met hoe zij haar jeugd zelf ervaren heeft. De buitenwereld zag een academisch modelgezin, maar haar moeder werd alcoholist en Lucia voelde zich thuis niet veilig. Het geïdealiseerde beeld verhoogt de kans op succes bij de verzekeraar, maar is confronterend voor haar.

Als de letseladvocaat aan haar toekomst begint, gaat hij los. Een topbaan op de Zuidas, een krachtig netwerk, een liefdevol gezin, een rijk sociaal leven. Anton schrijft een fictief levensverhaal, waarin Lucia meer een personage is dan een persoon. Met haar nog niet geleefde leven kan hij alle kanten uit: ‘Wil je je carrière geleidelijk afbouwen? Tot je zeventigste doorwerken? Het is mij om het even.’

Wat óók zou kunnen

Lucia’s dossierleven holt verder terwijl zij het verhaal vanuit haar rolstoel beziet als in een lachspiegel. Ze had nota bene niet lang voor haar ongeluk willen stoppen met haar studie. Haar liefdesleven bestond uit relaties met gebonden mannen en bood geen perspectief – Van der Meer vertelt het schrijnend. Bij het idyllische gezinsleven dat Anton voor haar verzint, denkt Lucia aan wat óók zou kunnen: een zoon die niet meer thuiskomt, een schoondochter met wie het niet botert.

Het perspectief in deze roman wisselt steeds tussen Lucia en Anton en dat werkt goed. Hij doet er alles aan om de ballon van haar ideaalleven op te blazen, terwijl Lucia deze meer en meer laat leeglopen door relativerende en corrigerende kanttekeningen. Zij verzet zich tegen haar ‘schepper’ en komt uiteindelijk tot een verrassend inzicht, dat haar verzoent met haar situatie. Ze ondermijnt daarmee de hoogst haalbare verzekeringsbuit, maar ze wil zélf verantwoordelijk zijn voor haar leven en niet alles afwentelen op het lot of, erger, op anderen. Anton, na de dood van zijn vrouw ‘een half mens’, groeit louterend mee met haar evoluerende autonomie – dit is een mooie zijlijn in de roman.

Van der Meer vertelt haar verhaal niet in een opvallende stijl, maar af en toe treft een formulering. ‘Oma beweerde dat je van koude koffie een mooi lijk wordt, misschien ook iets om na te streven bij gebrek aan andere doelen’, denkt Lucia. In dit type laconieke zinnen is de auteur op haar best.

Soms is de auteur te expliciet, alsof zij vreest dat de lezer haar niet kan volgen. Als Lucia naar buiten kijkt, kondigt Van der Meer een flashback zó aan: ‘Duin en helmgras vervagen en daar ben ik, in mijn kinderstoel (…)’. Het is alsof je naar een gedateerde film kijkt, waarin een wazig beeld al te duidelijk de brug naar het verleden slaat.

De problematische relatie tussen Lucia en haar moeder had subtieler uitgewerkt kunnen worden. Lucia weert haar moeders bezoek in het herstellingsoord af, maar uiteindelijk komt het tot ontdooiing. Jammer dat Van der Meer daarvoor grijpt naar een potsierlijke verkleedpartij, die ontleend lijkt aan een gederailleerde klucht.

Een originele draai

Maar verder stáát deze roman! Letselschade laat zien dat één besluit ingrijpende gevolgen kan hebben. Als Lucia niet per se haar ski’s in een Zwitserse winkel had willen kopen – het herinnert aan Couperus’ verhaal ‘De binocle’, waarin een jongeman met een toneelkijker zijn noodlot koopt – zou ze ongetwijfeld geen ongeluk gehad hebben. Zo’n inzicht is niet nieuw, maar Van der Meer geeft er een originele draai aan.

Wat het meest blijft hangen na lezing is het besef van berusting, aanvaarding. Lucia neemt niet alleen de regie over haar dossier over, maar ook die over haar leven. Ze accepteert wat er is gebeurd. Het leven is niet maakbaar. ‘Als je God wil laten lachen, vertel hem dan je plannen’, zegt iemand in de roman.

En zo dringt zich naast literaire ook morele waardering op: dit boek biedt een weldadig geluid in een tijd waarin slachtofferschap en claimcultuur prominent aanwezig zijn. Letselschade is een exempel voor acceptatie van de grilligheid van het bestaan.

Vonne van der Meer: Letselschade. Atlas Contact; 108 pagina’s; € 17,50.