Volgende maand in de Volkskrant Leesclub: de nieuwe thriller van Rebecca Makkai

De leden van de Volkskrant Leesclub hebben laten weten dat ze graag alvast horen welke titel in juni wordt besproken, en dus maken we aan alle onzekerheid een einde. Het volgende boek wordt Ik heb een paar vragen voor je – Over de ware toedracht van een tragedie op een Amerikaanse kostschool van de veelbekroonde Rebecca Makkai. Begeleider is thrillerrecensent Rob van Scheers en in zijn bespreking vandaag kunt u lezen waarom hij juist deze knap geconstrueerde roman annex thriller voor u heeft uitgezocht.

U vindt de Volkskrant Leesclub op Facebook. In de maand mei lezen we Luister van Sacha Bronwasser onder leiding van literair recensent Bo van Houwelingen. Zie voor meer informatie ook onze mooie online-boekenpagina: volkskrant.nl/lezen.