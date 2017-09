Voedselgoeroes: knappe, slanke jonge huppelkutjes

Knappe, slanke jonge vrouwen met onzinnige ideeën over gezond eten; daar zíjn er nogal wat van. Nog niet zo lang geleden hadden we de meisjes van The Green Happiness, die ons bang maakten voor eieren, omdat een ei 'de menstruatie van de kip' is. Ook Rens Kroes, al net zo fris, knap en jong, beweerde, nota bene in de AllerHande - toch weinig minder dan ons nationaal culinair geweten -, zonder blikken of blozen dat suiker 'ontstekingen veroorzaakt'. Behalve bruine suiker, die is juist heel gezond, vond ze. Bruine suiker is ook gewoon suiker, maar dat wist Rens niet. Er kwam heibel van, en terecht.