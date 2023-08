Virginia Cowles deed met veel oog voor detail verslag uit een explosief Europa ★★★★☆

Beeld Floor Rieder

‘Vanuit militair oogpunt zal het Russische offensief worden bestudeerd als een van de meest bizarre campagnes in de geschiedenis.’ Deze prognose, opgetekend door de Amerikaanse (oorlogs)verslaggever Virginia Cowles, had betrekking op de Fins-Russische Winteroorlog van 1939-1940. Maar ze is evengoed van toepassing op de huidige oorlog in Oekraïne. Net als nu koesterden de Russen ‘de stellige verwachting dat ze met open armen zouden worden ontvangen door het volk dat ze kwamen ‘bevrijden’’. Met het oog op de parades waarmee zij hun snelle overwinning zouden vieren, waren ze uitgerust met vlaggen en vaandels, en was een fanfareorkest naar het front gestuurd. ‘De Russen beweerden wel dat ze alleen militaire doelen bestookten, maar daar gaven ze wel een heel ruime uitleg aan’: ook ziekenhuizen, afgelegen boerderijen en het ‘het hele communicatienetwerk’ van Finland waren doelwit van de Russische luchtmacht.

Ruim drie maanden hielden de Finnen – die uitsluitend morele steun uit de democratische wereld ontvingen – stand tegen het ‘Aziatisch despotisme’. Uiteindelijk beslechtte het Rode Leger de oorlog in zijn voordeel, louter vanwege zijn getalsmatige overwicht. Maar Virginia Cowles – en velen met haar – wezen de Finnen aan als de morele winnaars. De vrede die hun werd opgelegd, ten koste van ongeveer 10 procent van het Finse territorium, deed dan ook geen recht aan de verhoudingen op het slagveld. ‘Er zijn heel wat bommen op Hanko gevallen’, zij een bewoner van deze Finse stad tegen Cowles. ‘Maar de ergste bom is deze vrede.’



Cowles (1910-1983) reisde tussen 1936 en 1941 door delen van Europa waar de nadering van een nieuwe oorlog zich deed voelen, of waar de strijd tussen de ideologieën al was ontbrand. Op neutraliteit liet zij zich niet voorstaan. Integendeel: zij probeerde haar overwegend Amerikaanse lezers ervan te doordringen dat zij onderdeel waren van een wereldorde die werd bedreigd door de Europese dictators – waarbij ze geen onderscheid maakte tussen Hitler en Stalin. In 1941, nog voordat de VS bij de Tweede Wereldoorlog betrokken raakten, verschenen de reisimpressies van Cowles onder de frivole titel Looking for Trouble.

Mogelijk heeft Cowles, of haar Amerikaanse uitgever, met deze titel haar eigen mythologie willen construeren. Ze wekt de indruk steeds bij toeval, en slecht voorbereid, aanwezig te zijn geweest op plekken waar de (voor)geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog werd geschreven. ‘Ik had geen kwalificaties als oorlogscorrespondent’, schreef zij zelf. ‘Afgezien van mijn nieuwsgierigheid.’ Een al dan niet gespeelde argeloosheid was haar handelsmerk – getuige ook de garderobe waarmee ze Spanje bezocht tijdens de burgeroorlog die er van 1936 tot 1939 woedde: damesschoenen met hoge hakken, een hoed, wollen jurken en aanverwante accessoires waarmee ze detoneerde in een omgeving van verwoesting en verderf.

Zo staat ze ook op de omslagfoto van de Nederlandse vertaling van Looking for Trouble, verschenen bij De Arbeiderspers als deel 29 van de prachtige serie Oorlogsdomein, onder de titel Op oorlogspad: een verzorgd geklede vrouw met een handtas in haar linkerhand en de hengsels van een gasmaskertas over haar rechterschouder, staand bij een ravage die bij een recente krijgshandeling is aangericht.

Ogenschijnlijk onbeduidende details

Cowles vermoeide haar lezers niet met politieke analyses. Daar waren collega-correspondenten tenslotte beter voor toegerust. Behept met een groot gevoel voor ogenschijnlijk onbeduidende details beschreef zij hoe samenlevingen en individuen reageerden op de ontwrichtende gebeurtenissen van hun tijd. In Valencia, gelegen in het door de Republikeinen beheerste deel van Spanje, viel het haar op dat veel ‘jongemannen van militaire leeftijd (…) niets beters te doen leken te hebben dan in de zon te staan en tussen hun tanden te peuteren’. Zij betrapte een linkse priester, die ‘werd verteerd door nieuwsgierigheid naar mijn politieke overtuiging’, bij de diefstal van drie pakjes Chesterfield-sigaretten uit de bagage van een collega-journalist. ‘Hij glimlachte naar me en bracht een gele vinger naar zijn lippen: Sst!’.’

Het door de nationalisten belegerde Madrid leek, in haar ogen, op ‘een enorme filmset, waar het krioelde van de figuranten die allemaal klaar waren om hun rol te spelen’. Zij zag hoe snel Madrilenen zich herpakten na een bombardement waarbij twee vrouwen om het leven waren gekomen. ‘Groepjes mensen verzamelden zich op straathoeken en jongetjes holden rond om granaatscherven op te rapen bij wijze van souvenir, krantenverkopers namen hun vaste plek weer in, schoenpoetsers schreeuwden om klandizie en winkeliers stalden hun waren weer uit. Twee uur later lag het puin in keurige hopen langs de stoeprand.’

In gezelschap van een flegmatieke Brit – haar favoriete mensensoort – begaf zij zich per tram naar het front, waar geen gevaar te duchten zou zijn omdat er uitsluitend kleine granaten werden verschoten. Volgens haar begeleider kon zij zich gelukkig prijzen met deze ervaring, omdat vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog ‘niet eens binnen tien kilometer van de frontlinies mochten komen’. Samen met Ernest Hemingway, van wie zij allerminst onder de indruk was, sprak zij ‘de opperbeul van Madrid’: een onopvallende man die jacht maakte op (veronderstelde) vijanden van de Republiek. ‘Toen we naar buiten liepen zei Hemingway: ‘Een chic type hè? Vergeet niet, hij is van mij.’

Nauwgezet beschreef zij de geordende verhoudingen binnen de nationalistische zone van Spanje, waar zij onder begeleiding van ene kapitein Aguilera werd rondgereden in ‘een zachtgele Mercedes, met op de achterbank twee grote repeteergeweren’. Tijdens de zogenoemde Sudetencrisis in 1938 bezocht zij Frankrijk, Duitsland (‘Dit is de vijand’) en Tsjechoslowakije, dat aan de vredeswil van de democratische mogendheden werd opgeofferd. In Praag zag zij hoe twee mannen zorgzaam een spiegel aan een gevel bevestigden. ‘Ik vroeg me onwillekeurig af hoelang die spiegel heel zou blijven.’

De façades van de revolutie

In de Sovjet-Unie, het meest macabere land dat zij ooit had bezocht, stelde zij vast dat achter de façades van de proletarische revolutie slechts bedrog, armoede en terreur schuilgingen. Van de zuiveringen in de legertop en het grote aantal slachtoffers van de landbouwcollectivisatie was zij opmerkelijk goed op de hoogte – decennia voordat communisten in het Westen van hun geloof vielen. Zij bezocht het door de Italianen ingelijfde Libië, waar zij een avontuurlijke vliegtocht maakte met luchtmaarschalk Italo Balbo. In Finland gebruikte zij de lunch in een café waarvan de bovenverdieping in brand bleek te staan. De zonen van de eigenaar bestreden het vuur, ‘en hij had er het volste vertrouwen in dat ze de brand gauw meester zouden zijn.’

Over Frankrijk sprak zij in de voltooid verleden tijd nadat het – onbekwaam geleid – onder haar ogen door de Wehrmacht was overrompeld. Maar in Engeland gaf zij zich willoos over aan de bewondering voor de leiders, ’s lands instituties en de onverzettelijkheid van de Britten. Die geest werd belichaamd door mevrouw Sullivan, de Londense hospita van Cowles: ‘Na alle problemen die we aan Hitler te danken hebben is winnen wel het minste wat we kunnen doen.’ En door de vissers die ‘kalmpjes’ het Kanaal opvoeren terwijl boven hen de Slag om Engeland woedde.

Bewondering, hoe terecht ook, levert echter minder boeiende lectuur op dan de verbazing en de verontwaardiging die Cowles op andere standplaatsen had geventileerd. De wereld heeft ontegenzeglijk veel te danken aan het Britse flegma, en Cowles (die later met een Brit zou trouwen) heeft met haar publicaties over de Blitz ongetwijfeld bijgedragen aan het afbreken van het Amerikaanse isolationisme. Maar zelfs van alledaags heldendom kun je als lezer een beetje wee worden als je er te lang aan wordt blootgesteld.

Virginia Cowles: Op oorlogspad. Uit het Engels vertaald door Auke Leistra. De Arbeiderspers; 568 pagina’s; € 34,99.

