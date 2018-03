Vier eeuwen porno en erotiek in Nederland: wat levert dat op?

Seks in de literatuur is zo oud als de weg naar Rome. Sterker nog: de weg naar Rome was zelf ook al geplaveid met seks. Langs de kant van de Via Appia, zo las ik in het boek van Fik Meijer over 'de koningin der wegen', wezen in steen uitgehouwen gladiatoren met hun fallus de weg naar de bordelen.