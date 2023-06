Victor Kal schreef een goede waarschuwing tegen ‘Poetins filosoof’ Alexander Doegin ★★★★☆

Beeld Silvia Celiberti

Het interessante aan Alexander Doegin, de Russische denker die strijdt tegen liberalisme en individualisme en verkondigt dat Rusland in Oekraïne de opmars van westers nihilisme stopt, is dat hij in de wereld die hij hekelt met alle egards is behandeld. Terwijl adepten van westerse vrijheden in Rusland werden opgesloten, was Doegin (1962) in de westerse wereld tot vlak voor Poetins ‘speciale militaire operatie’ vaak een gerespecteerde gast. Hij genoot daar een status als die van wijlen Roger Scruton, van een conservatieve denker die de andere kant van het verhaal vertelt, die moderne westerse mensen op hun blinde vlekken wijst.

Nog in 2019 ging Doegin ter ere van het 25-jarig bestaan van het Nexus-instituut in Amsterdam in debat met de Franse filosoof Bernard-Henri Lévy. ‘Waar Lévy kosmopolitische waarden verdedigde, benadrukte Doegin de uniciteit van individuele culturen’, stond in het Nexus-jaarverslag. Noem dat een omfloerste en gekuiste omschrijving van een denker die zinspeelt op ‘een Eindstrijd’ waarin een vitaal imperium dat ‘het Derde Rome, het Derde Rijk en de Derde Internationale in zich verenigt’ een einde maakt aan de westerse cultus van de individuele mensenrechten.

Verontrustend

Wie al enigszins gealarmeerd was door Doegins inbreng tijdens die ‘uitwisseling van ideeën’ in Amsterdam, wordt niet gerustgesteld door Poetins filosoof – Alexander Doegin van Victor Kal. In dit boek leidt Kal, van 1994 tot 2022 hoofddocent wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, de lezer rond door een oeuvre waarin collectiviteitsdenken, fascistoïde bestuursvormen en vernietigingsfantasieën vaak worden overgoten met een magische saus. ‘Sacraal’ is een woord dat Doegin graag gebruikt. Kal ziet veel overeenkomsten met 20ste-eeuwse denkers die zijn bijgezet in de categorie ‘esoterisch nazisme’.

Is een denker die, als je zijn proza afpelt, op weinig anders uit lijkt dan het verdwijnen van de westerse mens een serieuze studie waard van een oud-hoofddocent wijsbegeerte? Een reden om die vraag met ‘ja’ te beantwoorden, is dat de Russische autoriteiten in de aanloop naar de huidige oorlog gestaag meer met Doegins werk zijn gaan koketteren, al was van enige rechtstreekse invloed ervan op Poetin vermoedelijk nooit sprake. Doegin verkondigde al dat de westerse vijand ruim ten westen van de Russische landsgrenzen moest worden gestopt toen Poetin nog niet in het Kremlin zat.

Een tweede reden om serieus aandacht te besteden aan Doegin is dat hij op zo veel symposia, fora en conferenties in Europa en de VS als een serieus denker is behandeld. Hij maakte daar naam als een imponerende bühnepersoonlijkheid die goed in het Engels kon oreren.

Vrijwel zeker profiteerde hij ervan dat weinig mensen die hem uitnodigden zijn oeuvre op hun nachtkastje hadden liggen, al was het maar omdat Doegin lezen geen plezier is. Denkers die geen rekening houden met mensen zijn vaak auteurs die geen rekening houden met lezers. Bij Doegin gaat het over een ‘toekomst die vervat ligt in het toebehoren tot de zich ontplooiende krachten van het constituerende subject’ en ‘de primordiale logica van de heilige geografie’. Belangrijk worden begint met jezelf belangrijk vinden, kun je concluderen uit zijn loopbaan.

Veel Oost-Europeanen van Doegins generatie lazen in de jaren zeventig en tachtig alles waar ze de hand op konden leggen. In een wereld zonder vertier waren boeken gewild, ook de moeilijke, ook de lijvige. Doegin is in het Westen volop geprezen om zijn belezenheid, maar wat hem echt onderscheidde van vele andere Nietzsche- en Heidegger-lezers uit zijn regio, was zijn geldingsdrang. Dit was een Heidegger-lezer die in een standbeeld kroop dat hij al jong voor zichzelf had opgericht.

Weinig respectabele denkers

Doegin had een enorme productie en imponeerde in zijn boeken met een spervuur aan namen. Daarmee kon hij de indruk wekken dat zijn filosofie voortbouwde op werk van respectabele denkers. Met dat idee maakt Kal korte metten. De denkers door wie Doegin echt is beïnvloed, worden zelden beschouwd als respectabel. Neem de Italiaan Julius Evola, bekwaam in de noordelijk-heidense traditie. Neem ‘onze’ Herman Wirth, met expertise inzake de Germaanse volksziel. Met klassieke denkers doet Doegin helemaal zijn eigen ding. Plato wordt bij Doegin een pleitbezorger van de traditionele autoriteit. ‘Met het platonisme gewapend heeft het traditionalisme gemakkelijker toegang tot de academische wereld’, weet Kal. ‘Dat Plato’s Socrates een zinvolle vorm van individualisme voorstaat, heeft Doegin niet opgemerkt.’

Doegins ‘aanpassing’ van Heidegger gaat nog verder. Het Zijn (Dasein) dat bij Heidegger een hoogst individuele verantwoordelijkheid is, wordt bij Doegin een plat collectief begrip. Doegins heideggeriaanse motto ‘Dasein existiert völkisch’ kon Heidegger-kenner Kal nergens bij Heidegger terugvinden. Ook problematisch: Doegin maakte op conferenties mooie sier met pleidooien voor een multipolaire wereld van co-existerende beschavingen, als alternatief voor een unipolaire liberale orde, maar zijn ideeën over die beschavingen zijn steevast karikaturaal, gebaseerd op platte clichés.

Kind van de Sovjet-Unie

Doegin was een kind van de laatste decennia van de Sovjet-Unie. De wereld van de liberale democratie die hij als nihilistisch hekelde, was een wereld die hij niet kende, waar hij nooit een stap had gezet. Interessant is waar die afkeer vandaan kwam. Nam Doegin zijn ideeën louter over uit de boeken van René Guénon en Julius Evola? Of was hij óók gevormd door het antiwesterse Sovjet-onderwijs? Vereenzelvigde hij ‘het Westen’ met de Amerikaanse tweederangsfilms die in het Moskouse illegale videocircuit circuleerden? Of voorvoelde hij al jong dat hij juist als antiwesterse denker interessant zou worden voor westerse podia?

Nihilisme vormt de destructieve kern van de moderne vrijheid, is een centrale stelling in zijn oeuvre, een verticale macht moet de leegte van de liberale democratie uitwissen. Dat vrijheid kan worden ingevuld, dat mensen die in vrijheid leven ernstig en verantwoordelijk kunnen zijn, dat juist inwoners wier levens niet worden bepaald door ‘een verticale macht’ zich kunnen oriënteren op een innerlijke autoriteit – het komt niet in hem op. ‘Doegin is ermee onbekend’, formuleert Kal het.

Dat soort zinnetjes staan veel in Poetins filosoof: ‘Doegin gaat eraan voorbij’, ‘Doegin ziet het niet’, ‘het is Doegin ontgaan’, ‘het is Doegin niet opgevallen’, ‘het houdt Doegin niet bezig’. Sinds 24 februari vorig jaar heeft Doegin de oorlog die hij als noodzakelijk bepleitte. In augustus vorig jaar kwam zijn dochter om het leven bij een bomaanslag die voor Doegin zelf was bedoeld, en waarvan nog steeds onduidelijk is wie erachter zat. Of Doegin zal terugkeren op westerse podia, valt te bezien. Victor Kal schreef een goede waarschuwing tegen nieuwe uitnodigingen.

Victor Kal: Poetins filosoof – Alexander Doegin. Prometheus; 224 pagina’s; € 20.