Verhalenbundel ‘De komeet’ is een geslaagde poging om sciencefiction diverser te maken ★★★★☆

De diepe rassenhaat in het Amerika van het begin van de vorige eeuw doordrenkt het korte sciencefictionverhaal ‘De komeet’ van de Afro-Amerikaanse auteur W.E.B. Du Bois. Toch illustreert het verhaal uit 1920 bovenal dat zulke giftige gevoelens niet intrinsiek tot de menselijke aard behoren. Sterker nog: ze kunnen razendsnel afbrokkelen wanneer het sociale weefsel dat ze stut verdwijnt.

In ‘De komeet’ gebeurt dat wanneer het hemellichaam uit de titel vrijwel al het menselijk leven in de omgeving wegvaagt. Het verhaal is daarmee bovenal een gedachtenexperiment dat laat zien hoe een zwarte man en een witte vrouw elkaar plots heel anders beschouwen tijdens de chaos die volgt op zulke grootschalige rampspoed.

‘Gisteren, zo dacht hij verbitterd, had ze hem waarschijnlijk nauwelijks een blik waardig gegund. Dan had hij evengoed het vuil onder haar zijden voeten kunnen zijn geweest’, schrijft Du Bois over de ontmoeting van zijn personages. ‘Ze staarde hem aan. Van alle soorten mannen die haar hadden kunnen komen redden, had ze zich nooit voorgesteld dat die er zo zou uitzien als hij. Het was niet dat hij niet menselijk was, maar hij begaf zich in een wereld die zo ongelofelijk ver af stond van de hare dat ze normaal gesproken nauwelijks aan hem zou hebben gedacht.’

Dat verhaal, in een nieuwe Nederlandse vertaling van Adiëlle Westercappel, is niet alleen het openings- en titelverhaal van sciencefictionbundel De komeet, maar ook de inspiratiebron voor de vijftien nieuwe korte verhalen die volgen. Het resultaat is een bundel waarin botsende culturen, diversiteit en identiteit nadrukkelijke thema’s zijn. Niet alleen in de verhalen zelf, maar ook in de opzet.

‘De visie van Du Bois over gelijkheid en het waarderen van de mens op basis van zijn daden en niet op basis van zijn kleur is vergevorderd, maar nog lang niet gerealiseerd’, schrijft auteur en samensteller Vamba Sherif in zijn voorwoord. De komeet is een poging van hem en collega Martijn Lindeboom om het Nederlandse wereldje van de speculatieve literatuur open te stellen voor talent van diverser komaf.

Dat levert een bundel op met uiteenlopende verhalen én auteurs: van Nederlanders wier familie al generaties lang hier vertoeft tot Nederlanders die ook de culturele historie van een ander land met zich meedragen. Mannen en vrouwen met huidskleuren in allerlei schakeringen, die hier een gevarieerde blik op de toekomst tentoonspreiden.

Dat deze poging plaatsvindt in de speculatieve fictie is niet verrassend. Sciencefiction heeft een duidelijke historie als vaandeldrager van diversiteit. Het genre waarschuwt regelmatig tegen corrumperende krachten als racisme, religieus extremisme of censuur en schotelt de lezer of kijker dystopische én utopische toekomstbeelden voor waaraan we ons kunnen spiegelen. Gewoon door ze te laten zien: show, don’t tell.

Esthetisch, zakelijk of spannend

Zo ook in deze bundel, waarin de verhalen overigens zeker niet uitsluitend over diversiteit gaan. Je leest onder meer over menselijke intelligentie in het lichaam van een robotvis, reist door de tijd, ontmoet een kunstmatig slimmer gemaakte wolf op de Veluwe (in het verhaal met de tot de verbeelding sprekende titel ‘wat moeten wij met de wolf & hoe maken wij van hem een Nederlander?’), vertoeft in een toekomstig Nederland waarin mensen geen walging meer kunnen voelen en eentje waar epidemieën leiden tot extreme lockdowns, waarbij gebieden met grote krachtvelden van de buitenwereld worden afgesloten. En dat alles geserveerd in proza dat qua stijl varieert van aanlokkelijk esthetisch tot zakelijk en spannend.

Natuurlijk is niet alles raak. Hier en daar zijn verhalen te warrig opgetekend, zodat de achterliggende ideeën verdrinken. Maar het meeste beklijft en getuigt soms zelfs van flinke ambitie. Een relaas over vergiffenis na genocide speelt zich bijvoorbeeld af op een plek die zodanig buitenaards is, dat de gewichtige thematiek, indrukwekkende personages en complexe wereldopbouw samen maar nét niet uit het strakke keurslijf van een kort verhaal barsten.

‘Speculatieve verhalen behoren tot het meest diverse en inclusieve genre dat bestaat. Alles is mogelijk in dit soort verhalen, verwacht het onverwachte, het wonderlijke, het tegendraadse. Mits goed gedaan (...) kan iedereen meedoen’, schrijft samensteller en auteur Lindeboom in zijn nawoord. De komeet lost die belofte voor sciencefiction van eigen bodem eindelijk in.

Vamba Sherif en Martijn Lindeboom: De komeet – Speculatieve verhalen voor een nieuw Nederland. De Geus; 288 pagina’s; € 21,50.