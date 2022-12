Van Thomas van Luyn tot Tomas Ross: luisterboeken, jeugdboeken en thrillers om je op te verheugen in 2023

Beeld Martyn F. Overweel

Hugo Blom kijkt vooruit naar de luisterboeken van 2023

We moeten kiezen: wordt 2023 een gedenkwaardig jaar, of een waardig gedenkjaar? Laten we toch maar met het laatste in zee gaan, niet alleen zal er in dit jaar een vervolg (concreet!) gegeven moeten worden aan de op 19 december door premier Rutte uitgesproken excuses voor Nederlands slavernijverleden, ook is het in februari zeventig jaar geleden dat Nederland getroffen werd door de Watersnoodramp.

Misschien dat die herinnering nog een extra duwtje kan geven aan de klimaatdiscussie, het water wint immers altijd. Journalist Kees Slager (1938) was werkzaam voor Het Vrije Volk en VPRO-radio en schreef in 1992 het lijvige (558 pagina’s) werk De ramp, een minutieuze reconstructie van wat er in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust plaatsvond, inclusief vraagstelling over genegeerde waarschuwingen, dus daar kunnen we mooi lering uit trekken. Slager is op leeftijd, maar dat mag de stem niet deren, hij zal De ramp zelf voorlezen, verschijnt half januari.

Van gevecht tegen het water naar gevecht om de ruimte is binnen de landsgrenzen een kleine stap voor een boekenluisteraar. We zijn met veel, maar het aantal vierkante meters dat we per persoon innemen valt in Europees opzicht dan weer uit de toon. In alle omringende landen doen mensen het met minder. Dat ligt niet in de menselijke aard, we willen meer, of dat nou op het aardoppervlak is of daarboven. Op 1 april 2023 verschijnt Wat is ruimte waard van Marjolijn van Heemstra als Essay van de Maand van de Filosofie. Als het aan Elon of Jeff ligt, zitten we straks allemaal in een shuttlebus naar de maan of Mars, maar bedenk dat je niet altijd meer terug kunt. Voordeel is wel dat we onderweg lekker veel kunnen luisteren. Van Heemstra zal ons zelf voorlezen.

Over ruimte gesproken: is er in het luisterlandschap nog een plekje over voor weer een platform? Blijkbaar wel, want op 1 januari lanceren Libris en Blz.- boekhandels, Singel Uitgeverijen, WPG Uitgevers, VBK Uitgevers, DPG Media en V-Ventures, de investeringstak van Vereniging Veronica, gezamenlijk het luisterplatform Fluister. Werd al eerder aangekondigd, maar blijkbaar was er nog wat werk aan de winkel. Eerst even over de naam: dat is niet alleen een soort woordspeling, maar moet ook intimiteit suggereren.

Op het platform worden natuurlijk luisterboeken aangeboden, veel Nederlands vooral, maar ook podcasts en e-boeken (huh?). Lijkt dus vooral een poging om een stevig stuk van de niet-papieren verhalentaart in handen te krijgen. We worden er ook gegidst door schrijvers, columnisten, journalisten, recensenten en boekverkopers. U leest het goed, voor 9,99 euro per maand heeft u mij straks niet meer nodig. Vooralsnog zijn de door schrijvers c.s. aangeraden titels niet voorzien van een recensie of zelfs maar een blurb, dus moeten we iedereen maar op hullie blauwe ogen geloven. En toch ook wéér een tientje per maand, dat begint aardig aan te tikken.

Nou ja, voor dat bedrag koop je precies één boek in de ramsj, dus laten we vooral al deze paarden niet in de bek kijken. Wat zit er verder nog in het 2023-vat? Maar liefst twee Volkskrant magazine- columnisten, Joy Delima zal Goed komen voorlezen en Thomas van Luyn zijn debuut als kinderboekenschrijver Enzo en de strijd tegen de oni. En laat ik die andere Thomas niet vergeten, Olde Heuvelt. Die toonde zich op Twitter onlangs misnoegd toen zijn naam niet genoemd werd in een artikel in de Volkskrant over hedendaagse gothic novels. Nu dan Thomas, in mei verschijnt de luisterversie van je laatste thriller November en je bent natuurlijk niet voor niets winnaar van de Hugo Award.

Pjotr van Lenteren kijkt vooruit naar de jeugdboeken van 2023

Spannend: tweede en derde boeken van interessante debutanten en andere kinderboekenmakers die nog relatief nieuw zijn in het vak of in een genre. Blijft het volgende werk van hetzelfde niveau, blijkt dit een meer-van-hetzelfdeschrijver of ligt de lat elke keer hoger of heel ergens anders? Op zulke boeken verheug ik me het meest.

Zoals Duizend & ik van Yorick Goldewijk (Ploegsma, 13+, maart) over het meisje Acht, dat opgroeit in de imaginaire stad Surdus, vol hoge flatgebouwen en omringd door een oprukkende zee. De uitsluitend vrouwelijke bewoners hebben als naam een nummer. Ze worden elke dag onderworpen aan ogenschijnlijk zinloze rituelen als voorbereiding op een geheimzinnige, eervolle bestemming aan het vasteland. Wie slaagt, mag de overtocht maken, wie afwijkt gaat eraan. Acht raakt bevriend met een ander meisje, Duizend, en komt in haar verlangen om helemaal zichzelf te zijn voor een groot dilemma te staan.

Goldewijk won dit jaar vrijwel uit het niets een Gouden Griffel met het ontroerende Films die nergens draaien. Hij is geen echte debutant, hij schreef eerder een paar niet zo opvallende serieboeken. En eerlijk is eerlijk: de bekroning van Films die nergens draaien was verrassend, omdat Goldewijk behoorlijk clichématig begint. Pas halverwege nemen de ontwikkelingen een wending ten goede. Zou de schrijver zijn lezers deze keer wat minder lang laten wachten?

Marc ter Horst, tot nu toe bekend als schrijver van een nog klein aantal meeslepende informatieve klimaatkinderboeken, stapt komend jaar over op fictie. Met Viruswereld won hij eerder dit jaar samen met illustrator Wendy Panders de prestigieuze Woutertje Pieterse Prijs. Rugzwemmen (Gottmer, 12+, juni) gaat over Noor, die somber is geworden van de klimaatcrisis en geen spandoeken meer kan zien. Op zomerkamp, eigenlijk bedoeld om haar weer vrolijk te maken, breekt een hittegolf uit. Zou Ter Horst met een verzonnen verhaal rond de hem zo bekende klimaatfeiten net zo meeslepend schrijven?

Er zijn kinderboekenmakers die kunnen blijven verrassen, als de maker een avontuurlijk karakter heeft. Illustrator Karst-Janneke Rogaar is zo’n avonturier. De eerste jaren van haar carrière werkte ze vooral voor andere schrijvers, maar ze heeft nu een aantal boeken geschreven én getekend. Rogaars komende boek heet De alchemist op de richel (Kluitman, 6+, april) en bevat alle bijna vijfhonderd woorden met ‘ch’. En dus geen woorden met ‘g’. Ze maakte al twee boeken met alle woorden met ‘au’ en ‘ei’. Klinkt als schoolse, schier onmogelijke opdracht, maar Rogaar heeft al twee keer bewezen dat ze binnen zo’n beperking knotsgek uit de hoek kan komen.

En soms is het juist fijn als juist een zeer ervaren duo een krachttoer herhaalt. Dichter Edward van de Vendel maakte drie jaar geleden samen met illustrator Martijn van der Linden het hilarische, oogstrelende en zeer verfrissende Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Hun uitgever belooft dat Gelukkig en blij (Querido, 6+, mei) net zo goed wordt. Uit het eerste vrijgegeven dierengedicht blijkt dat de mierzoete titel met een dotje ironie gelezen mag worden.

Waar een hele generatie lezers zich op verheugt, is het volgende Hoe overleef ik-boek (Volt, september, 20+) van Francine Oomen. In 2015 verscheen het laatste deel in deze toen populaire serie over Rosa, die worstelde met scheidende ouders en andere puberproblemen. Nu al een sensatie op TikTok en uitdrukkelijk bedoeld voor de nu-twintigers die opgroeiden met haar boeken. Dat Oomen helemaal niet gaat verrassen staat zo goed als vast en dat is in dit geval ook precies de bedoeling.

Rob van Scheers kijkt vooruit naar de thrillers van 2023

Altijd leuk. Beetje grasduinen in dat onnoemelijke aanbod van ongeveer vijfhonderd nieuwe thrillers voor het komende jaar. Laten we er eerst eens een oude bekende uitpikken.

Het zit Vince van Zandt (al)weer niet mee. De misdaadverslaggever van het ochtendblad De Stem zag een grote reportage van zijn hand in de krant gerectificeerd worden en Vince beschouwt dat als een nederlaag. Tot overmaat van ramp is hij door de nieuwe hoofdredacteur vastgeketend aan zijn bureau. Voor Vince geen straatwerk meer. Alhoewel? Hij raakt in zijn vrije tijd geïntrigeerd door een moord in Urk waar de dader op het strand een Bijbeltekst heeft achtergelaten. Een tweede moord volgt al snel. Ziedaar de plot van De zondaar – de derde thriller van oud-journalist Hans Faber met de eigenzinnige reporter Van Zandt in de hoofdrol. Verschijnt op 20 januari bij The House of Books (352 pagina’s; 22,99).

Als je denkt dat Vince het zwaar heeft, moet je maar eens aan de ook in Nederland zeer populaire Harry Hole vragen hoe het met hem gaat. Hij, de schepping van de Noorse auteur Jo Nesbø, is een uitgesproken hypochonder met een drankprobleem, maar toch ook wel een briljante speurneus. In deel 13 is het alweer raak. Zo verklapt de flaptekst van Bloedmaan (Cargo; € 24,99; 512 pagina’s) alvast: ‘Harry Hole is psychisch ingestort en wil niets liever dan zich dooddrinken.’ Nou, lekker dan. Desondanks moet hij al snel in een race tegen de klok in Oslo een seriemoordenaar ontmaskeren. De voormalige politie-inspecteur die nu voor zichzelf werkt stelt een wel heel opmerkelijk Dream Team samen: een cocaïnedealer, een corrupte politieagent en een psycholoog met kanker. Vanaf 3 mei in de winkel.

Voor lezers die bovenstaande materie te gruwelijk vinden, is speciaal het Britse genre van de ‘cosy crime’ uitgevonden. Knusse misdaad, niet te bloederig. Recentelijk gooide oud-tv-presentator Richard Osman hoge ogen met zijn gezellige De moordclub (op donderdag). Nu probeert uitgeverij Luitingh-Sijthoff iets soortgelijks met Julia Chapman. Op 14 februari verschijnt Een date met de dood (€18,50; 360 pagina’s) – het eerste deel van wat in Engeland al een hele reeks is. De boeken spelen op het platteland van Yorkshire en draaien om een speurneusduo: ex-rechercheur Samson O’Brien en datingexpert Delilah Metcalfe.

Een nieuwbouwwijk vormt het decor voor de thriller Vinex (The House of Books; €19,99; 256 pagina’s) van Bernice Berkleef, winnaar van de Gouden Strop in 2021. Het hippe stel Simone en Hein heeft het als midden dertigers wel gezien in de vrijstaat Amsterdam en wil meer rust, ruimte en natuur. Zeggen ze. Al snel bekruipt de buurt het gevoel dat de nieuwkomers weleens een heel andere reden zouden kunnen hebben voor hun vertrek uit de hoofdstad. Wat zit erachter? Modern leven met een bite. Leverbaar vanaf 21 maart.

Thrillerveteraan Tomas Ross komt op 5 april met een hoogst actuele vondst, getiteld: Poetins dochter (Cargo; € 23,99; 352 pagina’s). Toelichting van de auteur: ‘Aan de basis van het verhaal staan de nieuwsberichten over Maria Poetina en haar veronderstelde Nederlandse echtgenoot Jorrit Faassen, die enkele jaren geleden een penthouse in Voorschoten bewoonden.’ Ross belooft van alles overhoop te halen in zijn faction. Een Russische oligarch, de ramp met de MH-17, de oorlog in Oekraïne, spionage, dubbelspel… aan ambitie geen gebrek. Maar een goed idee blijft het.

Tot slot: deze zomer zal bij HarperCollins Holland deel twee verschijnen van Don Winslows episch opgezette trilogie met Danny Ryan als hoofdpersoon. Het eerste deel Stad in brand belandde onlangs op de Volkskrant-lijst van beste boeken van het jaar. De Engelse titel luidt alvast: City of Dreams. Ook iets om je nu al op te verheugen.