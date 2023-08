Van Slow Death Zero tot De ondergang van Amsterdam: dit zijn de beste klimaatstripboeken

Beeld rv

1. S.O.S. Meteoren

Hagelstenen zo groot als tennisballen, superstormen en megabosbranden: de atmosfeer is in de war. Maar we waren gewaarschuwd. Striptekenaar Edgar P. Jacobs publiceerde al in 1959 zijn beroemde album S.O.S. Meteoren, waarin klimaatproblemen centraal staan.

Het verhaal opent met heftige sneeuw- en regenbuien in Parijs, maar het noodweer teistert ook andere Europese steden. Ook toen bestonden er complotdenkers: op de tweede bladzijde klaagt een taxichauffeur over de invloed van ‘de regenjassen- en paraplufabrikanten’. De meteorologische verstoringen worden veroorzaakt door de Oost-Europese professor Miloch Georgevitch, die bolbliksems kan afvuren met een ultrakortegolfbazooka. Hij is tenslotte afkomstig uit de boze wereld achter het IJzeren Gordijn.

In dit typische Koude Oorlog-verhaal worden gadgets die we nu doodgewoon vinden als heel bijzonder beschouwd. Professor Miloch heeft het over ‘indrukwekkende elektronische apparatuur, zoals computers, radars en andere compleet revolutionaire instrumenten’. Maar S.O.S. Meteoren klinkt merkwaardig hedendaags wanneer Miloch zegt: ‘Wij zijn erin geslaagd het geheim te doorgronden van de beweging van de luchtmassa’s rondom de aarde.’

Edgar P. Jacobs: S.O.S. Meteoren. Standaard Uitgeverij; € 11,99.

Beeld Standaard Uitgeverij

2. Slow Death Zero

Op 22 april 1970 vond de eerste Earth Day plaats, waarbij massa’s Amerikanen de straat op gingen om te demonstreren tegen milieuvervuiling. Een week eerder werd onder de titel Slow Death een ‘underground horror comix’ uitgegeven waarin bekende tekenaars zich bogen over zaken als nucleaire rampen, vieze auto’s en dikmakende frisdranken. Vijftig jaar na dat eerste nummer verscheen de geactualiseerde bundel Slow Death Zero – The Comix Anthology of Ecological Horror, met een cover waarop we de smeltende ijskap van Antarctica zien en een zombieachtige poolreiziger. Hij zegt: ‘We’re back, baby – and we’re really pissed off!’

In de nieuwe editie gaat het specifiek over klimaatverandering, waarbij opvalt dat veel tekenaars vrezen dat onze toxische omgeving gaat leiden tot mutaties en misvormingen. Hunt Emerson heeft er het verhaal ‘Mootants’ aan gewijd, een samentrekking van mutant en moose, Engels voor eland. Hij laat zien dat de elanden uit de taiga wegtrekken doordat alle meren zijn opgedroogd. De dieren komen terecht in gebieden waar de permafrost is gaan smelten en gifstoffen vrijkomen. Door hiervan te drinken muteren de elanden en krijgen ze slagtanden. Ze trekken leren jacks aan en rijden op motoren naar de stad, waar ze mensen aanvallen. Zij bestellen snel een lading Mutant Wolves, die de elanden verjagen: eind goed, al goed.

Diverse tekenaars: Slow Death Zero – The Comix Anthology of Ecological Horror. Last Gasp; € 29,95.

Beeld Last Gasp

3. De ondergang van Amsterdam

Uit: De ondergang van Amsterdam. Beeld De Harmonie

De ondergang van Amsterdam is een grafische roman van Guido van Driel uit 2007 en gaat over de onvoorstelbare gevolgen van een zeespiegelstijging voor de hoofdstad. Zijn verhaal begint met het schilderij Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem van Rembrandt, uit 1630. De hoofdpersoon – niet toevallig Titus geheten – staat naar dit doek te kijken en denkt: ‘Iemand die zijn stad ten onder ziet gaan, kan ik mij daar iets bij voorstellen? Nauwelijks.’

Een ironische openingsscène, want die vraag vormt de kern van het boek. Titus heeft een vriend die thuis een muur heeft volgeprikt met foto’s van orkaan Katrina, die in 2005 de stad New Orleans heeft doen onderlopen. De vriend zegt: ‘In de krant lees ik dat wij Hollanders het water weer moeten leren vrezen. Nou jongen, ik ben alvast begonnen. Door naar zulke foto’s te kijken hou ik mezelf scherp.’

Vijf jaar na Katrina publiceerde de Amerikaanse tekenaar Josh Neufeld zijn boek A.D. – New Orleans na de watersnood, waarin hij een aantal inwoners van New Orleans volgt om te laten zien hoe traumatiserend de overstromingen zijn geweest. Of deze ramp het gevolg was van klimaatverandering, is moeilijk te bewijzen. Maar net als Van Driel maakt Neufeld de geest van de lezer rijp: zo erg zou het ooit kunnen worden.

Guido van Driel: De ondergang van Amsterdam. De Harmonie; € 9,95 (te koop via pinceel.be).

Beeld De Harmonie

4. De eindeloze wereld

Veel klimaatstrips hebben een educatief karakter: in plaatjes uitleggen wat de materie inhoudt, zonder gebruik te hoeven maken van lappen tekst. Maar een strip met een hoog informatief gehalte kan best saai zijn. Een Duitse adviescommissie voor milieuvraagstukken heeft een stripboek van 138 bladzijden laten maken dat de lezer uitlegt hoe het allemaal in elkaar steekt. Het heet Die große Transformation: Klima – Kriegen wir die Kurve? en is geschreven en getekend door een team wetenschappers en tekenaars. Drink koffie om bij deze lectuur wakker te blijven.

De Fransen doen het beter met De eindeloze wereld, waarvoor tekenaar Christophe Blain heeft samengewerkt met Jean-Marc Jancovici. Deze wetenschapper kreeg in 2002 bekendheid met zijn studie L’ avenir climatique – Quel temps ferons-nous?, over wat ons op klimaatgebied zoal te wachten staat. Jancovici is vooral deskundig op het gebied van energiestromen en zet uiteen hoe we omgaan met de aanwezige voorraden op onze planeet. Zijn relaas is nogal rekenkundig, maar wordt humoristisch opgediend door Blain. Een taartdiagram over het verbruik van verschillende soorten energie is bij hem bijvoorbeeld verpakt in een doosje camembert.

Beeld Concerto Books

Christophe Blain (tekeningen) en Jean-Marc Jancovici (tekst): De eindeloze wereld. Concerto Books; € 34,99.

Beeld Concerto Books

5. Dagen van zand

Uit: Dagen van zand. Beeld Scratch

Klimaatmigranten zijn mensen die hun land ontvluchten omdat zij getroffen zijn door de gevolgen van de opwarming van de aarde. Tekenaar Aimée de Jongh publiceerde twee jaar terug de grafische roman Dagen van zand, die zich afspeelt ten tijde van de Grote Depressie in de vorige eeuw. Hierin krijgt de fotograaf John Clark de opdracht een reportage te maken in een uitgedroogd deel van de staat Oklahoma, waar de boerenbevolking kampt met stofstormen en uitblijvende regen: de Dust Bowl. De fotograaf maakt er beelden van hongerige kinderen, onder het zand begraven huizen, families die voorgoed vertrekken, bepakt, bezakt en berooid.

De Jongh heeft de ellende die ze tekende niet hoeven verzinnen. In de jaren dertig zijn naar schatting 440 duizend mensen uit Oklahoma verhuisd naar de naburige staten. De historische problematiek die ze in Dagen van zand behandelt, resoneert duidelijk bij het publiek van nu, want het boek is in twaalf talen uitgebracht. Uitgeverij Dargaud heeft van de Franse editie al zo’n 53 duizend stuks verkocht en in het Nederlandse taalgebied gingen er ruim 13 duizend exemplaren over de toonbank.

Aimée de Jongh: Dagen van zand. Scratch; € 29,90.

Beeld Scratch

6. Jafeth – Het dreigende water

In het bijbelboek Genesis wordt beschreven hoe God de verdorven mensheid met een zondvloed verdelgde. Alleen Noach en zijn gezin overleefden, ronddobberend op hun zelfgebouwde ark. Deze geschiedenis staat centraal in een pas verschenen stripboek uit christelijke hoek: Jafeth – Het dreigende water. Getekend door Willem de Vink, naar een scenario van kinderboekenschrijver Gerbrand Fenijn. De Jafeth uit de titel is een van Noachs zonen, die de opdracht krijgt zijn stokoude grootvader Methusalem te gaan halen zodat ook hij mee aan boord kan. Aan het eind van het verhaal, als de ark de zondvloed heeft overleefd, verschijnt er een regenboog aan de hemel, ‘het teken van de afspraak die God met mensen en de natuur maakt’, een teken van hoop.

Fenijn en De Vink weten de bijbelse zondvloed en de actuele zeespiegelstijging handig aan elkaar te knopen, maar ze zijn realistisch genoeg om de klimaatproblematiek niet kopje onder te laten gaan in bekeringsijver. En dus hebben ze een appendix toegevoegd waarin ze uitleggen dat actie is geboden. ‘Net als in de tijd van Noach is het dreigende water ook nu weer een wereldwijde uitdaging!’

Willem de Vink (tekeningen) en Gerbrand Fenijn (tekst): Jafeth – Het dreigende water. The Grace Factory; € 14,95.