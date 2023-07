Van Peter Terrin tot Rebecca Makkai: dit las de Volkskrant Leesclub in het afgelopen jaar

Beeld rv

In juli en augustus houdt de Volkskrant Leesclub een zomerstop. Maar wat hebben we veel moois gelezen afgelopen jaar! Opsommend: in september bespraken we De gebeurtenis van de gelauwerde Vlaamse auteur Peter Terrin. In oktober lazen we de dikke pil De grote cirkel van Maggie Shipstead. In november een lekker dunnetje: Kleine haperende vluchten van Femke Brockhus. In december stortten we ons op de alom geprezen bundel Kokanje van Hannah van Binsbergen. Het nieuwe jaar begonnen we met Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje. In februari richtten we ons op Lessen van Ian McEwan. Daarna gingen we door met de poëziebundel Plundering van Antjie Krog. In april lazen we De Pool van J.M. Coetzee. En in mei lazen we Luister van Sacha Bronwasser. In thrillermaand juni bespraken we de Ik heb een paar vragen voor je van de veelbekroonde auteur Rebecca Makkai. Bedankt voor uw scherpe, relevante en mooie inbreng! We zijn terug in september.