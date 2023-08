Van Napels tot aan het heelal: luisterboeken leren ons hoe elders eruitziet

Hugo Blom

Trendsettend zou ik het niet direct willen noemen, vooral niet omdat ik niet de enige was, maar vakantie houden op een hogere breedtegraad is het nieuwe zwart. Hoewel ik opvallend weinig auto’s van landgenoten zag toen ik op de linkerbaan om me heen keek, zullen die ongetwijfeld de komende jaren bij de ANWB koplampstickers gaan kopen, om vervolgens bezit te nemen van het eiland dat net dacht zich van ons te hebben afgescheiden. Berg je voor de Nederlandse toerist, brexiteers, Willem de Veroveraar was er niks bij.

Dat de premier van Griekenland nu denkt toeristen aan zich te kunnen binden door gratis vakanties weg te geven aan de ‘slachtoffers’, is de buiten de waard gerekend, voortaan gaan wij ‘elders’, met of zonder premier Omtzigt.

Hoe elders eruitziet, is nooit duidelijk geworden, maar daar is de literatuur voor. Om precies te zijn, daar is Gebied 19 voor, de nieuwe roman van Esther Gerritsen. Een roman waarover de critici van de landelijke dagbladen het niet eens zijn, maar in deze kolommen is dat niet van belang, wel dat deze roman ook is voorgelezen.

In Gebied 19 wordt de helft van de mensheid verplaatst naar een nieuwe planeet, de andere helft blijft achter. Hoofdpersoon Tomas, een 51-jarige thrillerschrijver, komt er op de dag na zijn huwelijk achter dat zijn vrouw en kind tot de vertrekkers behoren en dat hij moederziel alleen is. Intrigerend gegeven, maar het wordt allemaal nog veel ongeloofwaardiger. Luister maar naar Vincent Croiset, die dit verhaal sappig voorleest.

Je zou er dezer dagen niet van opkijken wanneer het journaal zou openen met een bericht over een regenbui die vier dagen heeft geduurd en zelfs niet wanneer dat een regenbui in Napels zou zijn. In 1977 lag dat misschien toch iets anders, toen de roman Malacqua van Nicola Pugliese verscheen, waarin de stad geteisterd wordt door dagenlange regen en er ook nog allerlei wonderlijke gebeurtenissen plaatsvinden.

De eerste druk van deze roman vloog 46 jaar geleden over de toonbanken, maar Pugliese had bepaald dat een tweede druk pas na zijn dood mocht worden gemaakt en hij trok zich bovendien volledig terug uit het openbare leven. Hij overleed in 2012, en nu is er niet alleen een mooie vertaling van Annemart Pilon uitgegeven bij Van Oorschot, maar is die ook nog eens voorgelezen door Chris Kijne.

Beeld Floor Rieder

Nog zeven jaar – dat moet te doen zijn – en dan kan België tweehonderd jaar onafhankelijkheid vieren. In 1830 kwamen de zuidelijke provincies met succes in opstand tegen koning Willem I der Nederlanden en scheidden ze zich af. Zo ontstond uiteindelijk het land dat door Henk Westbroeks band Het Goede Doel nog als enig toevluchtsoord werd gezien in een wereld waar op elk land wel iets aan te merken was.

Een land vormen is nog geen sinecure en ook daar kan de literatuur een belangrijke rol spelen, en wel in de persoon van schrijver Hendrik Conscience, ja ja ‘de man die zijn volk leerde lezen’. Daar zouden we er in Nederland inmiddels ook wel weer een van kunnen gebruiken, maar dat terzijde.

Consciences meesterwerk De leeuw van Vlaanderen heeft in elk geval in belangrijke mate bijgedragen aan groeiend zelfvertrouwen onder de Vlaamse bevolking. Conscience schreef een enorm oeuvre bij elkaar van meer dan honderd titels. Daar is er nu een van te beluisteren, en die gaat niet over België, maar over Amerika. Het goudland, voorgelezen door de Vlaamse acteur Ron Cornet, is een roman over drie Vlaamse goudzoekers die naar Californië trekken om daar hun fortuin te zoeken. Wat zong Henk ook alweer? ‘En wat Amerika betreft/ dat land bestaat niet echt.’