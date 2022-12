Van de nieuwe Colson Whitehead tot een compacte roman van Coetzee: welke Engelstalige fictie mag u niet missen in 2023?

Beeld Typex

1. Bruut geredigeerde verhalen van Raymond Carver

Raymond Carver (1938-1988) wordt beschouwd als een van de grootste verhalenschrijvers van de 20ste eeuw, in elk geval van het Engelse taalgebied. Hij debuteerde in 1976 met de goed ontvangen bundel Will You Please Be Quiet, Please? en brak vijf jaar later definitief door met What We Talk About When We Talk About Love. Carver werd beroemd als de meester van de kale taferelen, de zelfopgelegde beperking, de meedogenloze suggestie. De verteller die expositie, afronding en epifanie altijd aan de verbeelding van de lezer laat.

Een aantal jaren na zijn dood bleek de uitgebeende stijl waaraan Carver zijn reputatie ontleende voor een niet gering deel toe te schrijven aan zijn redacteur Gordon Lish. In sommige gevallen had Lish 70 procent van de oorspronkelijke tekst weggestreept en bij tien van de dertien verhalen in What We Talk About werd het einde door Lish herschreven.

In 2008 verscheen Beginners, een bundel waarin zowel de originele als de geredigeerde versies van What We Talk About waren opgenomen. Interessant genoeg bleken beide bestaansrecht hebben. De uitgebeende, door Lish geredigeerde verhalen waren eigenzinniger, brutaler en programmatischer. Hier was een auteur aan het woord die een literair statement wilde maken. Hun brute kaalheid raakte de lezer recht tussen de ogen. Maar van tijd tot tijd had die kaalheid iets kunstmatigs, werd ze een gimmick.

Bekend is dat Carver de strenge redactie door Lish verschrikkelijk vond en smeekbrieven schreef met zinnen als: ‘Alsjeblieft Gordon, help me in godsnaam en probeer het te begrijpen (…). Mijn geestelijke gezondheid staat op het spel. Als het boek in deze vorm wordt gepubliceerd, zal ik misschien wel nooit meer een verhaal schrijven.’ Uiteindelijk verbrak Carver hun samenwerking.

Het is nog altijd een punt van discussie of Raymond Carver dezelfde faam zou hebben verworven zonder de brute ingrepen van Gordon Lish. Feit is dat uitgeverij Van Oorschot, een kleine halve eeuw na Carvers doorbraak, komende zomer een dikke pil uitbrengt: Een kleine weldaad – Alle verhalen. Naast een groot aantal niet eerder in Nederlandse vertaling verschenen verhalen zijn daarin ook Carvers klassiekers opgenomen. In de geredigeerde versies.

Raymond Carver: Een kleine weldaad – Alle verhalen. Uit het Engels vertaald door Sjaak Commandeur. Verschijnt in de zomer bij Van Oorschot.

2. Na tien jaar komt Eleanor Catton weer met een roman

Het was een hele geruststelling voor Macbeth toen een geestverschijning hem verzekerde dat hij pas zou kunnen worden verslagen als het Woud van Great Birnam zou oprukken naar zijn kasteel op de heuvel Duninsane. Want niet lang nadat hij koning Duncan had vermoord en zelf koning was geworden, kreeg hij flink last van wroeging en angstdromen. Helaas bleek de geest hem misleidende informatie te hebben gegeven. Toen Macbeth genoeg vijanden had gemaakt, trok er een leger tegen hem op dat zich camoufleerde met takken uit het woud van Great Birnam. Zo kwam hij toch nog lelijk aan zijn eind.

Aan deze scène moest ik denken toen ik zag dat de nieuwe roman van de Nieuw-Zeelandse Eleanor Catton Birnam Wood (Het Woud van Birnam) heet. Catton won in 2013 de Booker Prize met haar tweede roman The Luminaries (Al wat schittert). Het was het jaar van het dikste boek (832 pagina’s) door de jongste auteur (28). De roman was gesitueerd in 19de-eeuws Nieuw-Zeeland, maar vertoonde nadrukkelijk 21ste-eeuwse elementen. De schrijvershand was duidelijk zichtbaar en lezers werden er regelmatig aan herinnerd dat het boek een literaire constructie was. Maar wel een buitengewoon knappe en meeslepende constructie. Ik gaf het boek in mijn recensie het maximumaantal sterren.

Tien jaar later komt Catton met een nieuwe roman. Naar verluidt speelt het boek in een fraai, afgelegen Nieuw-Zeelands dorpje en zijn de twee hoofdpersonen, milieuactivisten Myra en Shelley, actief in de ‘guerrilla-tuindergroep’ genaamd Het Woud van Birnam. Catton omschrijft haar boek zelf als een thriller, een boek vol actie, verleiding en verrassing, waarin mensen beslissingen nemen en fouten maken met soms dodelijke gevolgen. Benieuwd naar wie de rol van Lady Macbeth speelt.

Eleanor Catton: Het Woud van Birnam. Uit het Engels vertaald door Gerda Baardman. Ambo Anthos; 448 pagina’s; € 26,99. Verschijnt in februari.

3. Colson Whitehead rondt zijn New Yorkse tweeluik af

De nieuwe roman van Colson Whitehead, Crook Manifesto (de Nederlandse titel staat nog niet vast), wordt het slotdeel van een tweeluik. Eerder verscheen Harlem Shuffle, gesitueerd in de periode 1959-1964. Het was een misdaadroman die zich afspeelde in een dreigende, nihilistische wereld. Want dat was Harlem in die tijd. En dat zou het daarna ook nog wel even blijven. Het Harlem dat Whitehead in zijn boek neerzette was een stadsdeel in verval, vergeven van corruptie, gebukt onder geweld. Hoofdpersoon was Ray Carney, eigenaar van een meubelzaak in Harlem, die gaandeweg steeds meer het criminele circuit in werd gezogen.

In de loop van het boek werd duidelijk dat het echte onderwerp niet de misdaad was, maar de tweedeling tussen zwart en wit die Harlem, New York en welbeschouwd heel Amerika kenmerkte (en kenmerkt).

Crook Manifesto speelt in de jaren zeventig. In een interview met de Volkskrant vertelde Whitehead vorig jaar dat hij tijdens de voorbereidingen voor deze roman het boek Love Goes to Buildings on Fire – Five Years in New York That Changed Music Forever las. Hierin beschrijft auteur Wil Hermes New York tussen 1972 en 1977, toen de stad op zijn absolute dieptepunt was. ‘New York was failliet, de misdaadcijfers waren nog nooit zo hoog geweest, maar tegelijkertijd was er de opkomst van disco, punk, hiphop, New York-salsa, avant-gardejazz en new wave. Dit boek vertelt over alle grote artiesten van die tijd, van Philip Glass en Laurie Anderson tot DJ Kool Herc en de Talking Heads. Stuk voor stuk favorieten van mij. De titel van Hermes’ boek verwijst naar de song Love Goes to Building on Fire (dus ‘Building’ zonder -s), een Talking Heads-song uit 1977, die overigens niet op hun debuutalbum 77 staat. De sfeer die ik voor mijn tweede Cartney-roman nastreef zit helemaal in dit boek.’

Weet u het nog? Het waren de tijden van films als Mean Streets, Dog Day Afternoon, Taxi Driver en The Warriors. Tijden dat de krant The Daily News de beruchte kop ‘Ford to city: drop dead’ op de voorpagina plaatste, omdat de president weigerde New York verdere financiële steun te verlenen. Opnieuw een tweedeling tussen zwart en wit dus, nu van financiële malheur en creatieve grandeur. Nog even geduld tot juli.

Colson Whitehead: Crook Manifesto. Uit het Engels vertaald door Harm Damsma. Verschijnt in juli bij Atlas Contact.

4. De nieuwe John Banville doet meteen vertrouwd aan

Op donderdag 10 oktober 2019, niet lang voordat de winnaars van de Nobelprijs voor Literatuur van 2018 en 2019 bekend zouden worden gemaakt, kreeg John Banville een telefoontje van iemand die beweerde Mats Malm te zijn, permanent secretaris van de Zweedse Academie. Hij bracht Banville het heuglijke nieuws dat hij een van de twee laureaten was. Toen veertig minuten later de officiële bekendmaking volgde, bleken de prijzen te gaan naar de Poolse Olga Tokarczuk en de Oostenrijker Peter Handke. Banville probeerde terug te bellen. Het nummer bleek inderdaad dat van de Zweedse Academie, maar alle lijnen waren bezet. Vervolgens ontving hij het voicemailbericht dat onenigheid binnen de Zweedse Academie ertoe had geleid dat twee andere auteurs waren bekroond. Wat er precies is gebeurd, is nooit opgehelderd. Banville zelf houdt het op een actie van iemand die de Zweedse Academie in diskrediet wilde brengen.

In zijn nieuwe roman Singulariteiten (The Singularities) laat Banville deze gebeurtenis in verhulde vorm terugkeren. Zijn personage Adam Godley, een wereldberoemde wiskundige, krijgt te horen dat hij de Sobreroprijs heeft gewonnen, wat vervolgens niet waar blijkt. Deze prijs bestaat niet echt, maar de spitsvondige speelsheid die Banville in zijn boeken aan de dag legt, blijkt wel uit het feit dat de prijs vernoemd is naar de chemicus Ascanio Sobrero, uitvinder van de nitroglycerine, terwijl Alfred Nobel het dynamiet uitvond.

Banville-lezers zullen bovendien opveren bij de naam Adam Godley. Kennen we die niet uit de roman De onsterfelijken (The Infinities)? Het antwoord luidt: jazeker. En als we The Singularities doorbladeren – de Engelstalige editie is al gepubliceerd – ontmoeten we onder de schuilnaam Felix Mordaunt ook de briljante moordenaar uit Het boek der getuigenis (The Book of Evidence), Gabriel Swan uit Mefisto en Cass Cleave uit het drieluik Eclipse, Shroud en Ancient Light. En dat is vast nog niet alles.

Singulariteiten heeft dus iets van een grote John Banville-reünie. Ook andere elementen zijn vertrouwd, zoals het stilistische vuurwerk en de speelsheid die ik al noemde. Wat ‘stravaging’, ‘zygote’, ‘oubliette’ of ‘haecceity’ betekent ga ik niet opzoeken. Ik wacht af wat vertaler Arie Storm ervan maakt en raadpleeg daarna misschien alsnog het woordenboek.

John Banville: Singulariteiten. Uit het Engels vertaald door Arie Storm. Querido; € 24,99. Verschijnt in maart.

5. J.M. Coetzee schildert een palet van emoties in 160 pagina’s

Voor de derde maal publiceert Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee een boek bewust eerst op het zuidelijk halfrond en in Spaanse vertaling en daarna pas in het Engels. De dood van Jezus (2016) verscheen eerst als La muerte de Jesús en De oude vrouw en de katten (2019) als Siete cuentos morales. Ook zijn nieuwe roman De Pool is onlangs als eerste voor Spaanstalige lezers beschikbaar gekomen als El polaco.

Het blijkt een statement te zijn waarmee Coetzee zich verzet tegen de culturele hegemonie van het noordelijk halfrond. Het zuiden is voor hem het land van licht, warmte en vreugde waar je je noordelijke remmingen van je af kunt gooien en je zintuigen vrij baan kunt geven.

In De Pool voert hij zijn lezers naar Barcelona, Girona en Mallorca. Hoofdpersonen zijn Beatriz en de Pool uit de titel: een pianist met nogal controversiële opvattingen over hoe je het werk van Chopin moet uitvoeren. Beatriz maakt deel uit van de organisatie die de pianist heeft uitgenodigd. De man wordt smoorverliefd op de veel jongere en getrouwde vrouw, die aanvankelijk niets van hem en zijn muzikale opvattingen moet hebben.

Coetzee heeft zich bij het schrijven van zijn roman laten inspireren door zowel de liefde van de Italiaanse dichter Dante voor zijn muze Beatrice als de relatie tussen Chopin en schrijfster George Sand, zoals zij die heeft beschreven in Een winter op Mallorca. Coetzee is zelf overigens nooit op Mallorca geweest en baseert zich uitsluitend op wat hij over het eiland heeft gelezen.

We mogen ons bij De Pool verheugen in een breed palet van emoties, zo beloofde Coetzee in een interview met El País: van blinde liefde tot compassie en van wantrouwen tot loyaliteit. En dat in 160 pagina’s.

J.M. Coetzee: De Pool. Uit het Engels vertaald door Peter Bergsma. Verschijnt in maart bij uitgeverij Cossee.

En verder…

Een nieuwe Rushdie is altijd interessant. Zijn dertiende roman gaat Victoriestad (Victory City) heten en is vormtechnisch tamelijk avontuurlijk; het boek is opgezet als een vertaling van een oude epische tekst.

De dit jaar veel te vroeg overleden Hilary Mantel had plannen voor een nieuwe roman die er niet zal komen. Maar er is troost: haar roman Beyond Black (2005) verschijnt in vertaling als Voorbij het zwart.

En is het uitgeversenthousiasme voor Ga als een rivier (Go As a River) van debutant Shelley Read terecht? We gaan het lezen.