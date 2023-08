Valentijn Hoogenkamp over zijn persoonlijke klassiekers: ‘Ik heb uit boeken leren leven. Voor vriendschappen was ik te vreemd’

Valentijn Hoogenkamp Beeld Eva Roefs

Door naar cassettebandjes met gedichten te luisteren en het boek Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is ernaast te houden, had ik mezelf leren lezen voordat ik naar de kleuterschool ging. Schrijven was nog te ingewikkeld, mijn kleuterhand was wiebelig en ik was links en wreef door mijn eigen inkt heen. Trees, een van mijn lieve oppassen, ging een middag naast me zitten en leerde me met rechts schrijven. Een paar weken schreef ik met beide handen tegelijk, tot de letters uit mijn linkerhand steeds bonkiger en trilleriger werden.

1. Odysseus, bewerkt door Imme Dros

In mijn eerste week in de kleuterklas schreef ik een liefdesbrief aan Glenn en ik was teleurgesteld dat hij hem niet zelf kon lezen maar hem naar de juf moest brengen. In het huis waar ik opgroeide waren veel verdiepingen maar er was geen boekenkast in de woonkamer. Mijn ouders geloofden dat een zichtbare boekenkast pochen was met hoeveel je gelezen had en bewaarden hun boeken op zolder. Toch hield mijn moeder nauwkeurig de recensies voor de juiste kinderboeken bij en kocht alle Gouden Griffelwinnaars voor me. Ze wist precies wie ik moest lezen: Toon Tellegen en Paul Biegel en Imme Dros. Op mijn 5de kreeg ik van die laatste haar Homerusbewerking Odysseus. In de versie van Dros wil Helena haar man Menelaos helemaal niet verlaten om met Paris mee naar Troje te varen, maar liefdesgodin Aphrodite bedreigt haar:

‘Je kunt beter doen wat ik zeg’, zei [Aphrodite]. ‘Ga naar het bed van Paris en erger me niet. Ik heb je altijd geholpen, Helena, maar je moet me niet te vaak ergeren. Ik kan mijn handen van je aftrekken. Ik kan zorgen dat de vrouwen van Sparta je verachten en de vrouwen die nog geboren moeten worden je vervloeken zonder dat je er aanleiding toe geeft. Je kunt kuis zijn als sneeuw en mooi als de dag en nog kan ik maken dat mensen geen vreugde meer zien als ze je zien, maar haat. Haat totdat de dood er op volgt.’

En Helena gaat gedwee mee naar Troje en stort twee landen in een bloedige oorlog.

Het idee van schoonheidskapitaal nestelde zich ook in mij toen ik werd gepest. Om veilig te zijn besloot ik meisjesachtiger te worden, mooi zoals Helena van Troje. Wist ik veel dat een meisje zijn in deze wereld helemaal niet veilig is. In verhalen leek het wel zo: meisjes werden aanbeden, gered van draken, gekust, geknuffeld, beschermd. Ik snakte naar dat soort liefde en naar aanraking. Personages in boeken waren voor mij echt en hun levens mijn voorbeeld. Ik had wel speelkameraadjes, maar was te vreemd voor vriendschappen. In boeken hadden mensen hechte vriendschappen en liefdevolle families, dat wilde ik ook, alles om maar niet alleen te hoeven zijn. Dus las ik alles, ook shampooflessen.

Mijn moeder had een tweede bibliotheekpas voor me geregeld, zodat ik per drie weken twintig boeken kon lenen. In de bibliotheek besloot ik het systematisch aan te pakken en bij de A van de kinderboeken te beginnen. Op school las ik alle boekjes uit de groep-3-kast en toen die uit waren, mocht ik in mijn eentje naar het klaslokaal van groep 4. Al die grote kinderen die nauwelijks opkeken toen ik binnenkwam. Vreemd genoeg stond Het leven uit een dag van A.F.Th. van der Heijden in die kast. Mijn godsbeeld werd gevormd door A.F.Th. van der Heijden.

Ik las in de pauze over het idee van de hemel als een eeuwigdurend moment en de hel als een plek waar alles eindeloos wordt herhaald, waar je zo vaak met iemand naar bed kan als je wilt, kortom, ons leven op aarde. Ik vond het geruststellend dat ik kennelijk al in de hel leefde. Er werd een meisje beschreven dat een panty maar geen onderbroek droeg, haar schaamhaar drukte tegen het nylon van haar pantykruis. Zoiets had ik nog nooit gezien op televisie of in het echt, maar ik verlangde naar dat meisje.

2. Bloemen op zolder van Virginia Andrews

Op mijn 9de voelde ik me niet langer kind en begon in de bibliotheek aan de A van de volwassenenboeken. Daardoor las ik een schandalige hoeveelheid Virginia Andrews. In haar gotische verhalen waren alle mannen verkrachters en alle vrouwen hadden een jaloerse stiefmoeder of stiefzus. Incest was een standaard plotpunt. Vrouwen hadden geen vriendinnen, mannen waren niet te vertrouwen. Met name voor je stiefvader en vader moest je oppassen. Ik las altijd uren in bad en mijn vader zette bordjes bapao en appeltaart op de rand. Maar ik wilde niet langer naakt zijn in zijn aanwezigheid. Er kwam een slot op de badkamerdeur.

Toen ik bij de K aankwam en het oeuvre van Stephen King las, stelde ik een lijstje op van boeken die King een belangrijke invloed op zijn schrijven noemde. Dat waren 1984 van George Orwell, The Catcher in the Rye van J.D. Salinger en Gone with the Wind van Margaret Mitchell.

1984 was mijn kennismaking met het fascisme. Ik keek al een paar jaar naar het Jeugdjournaal en volgde de oorlogen in Rwanda en Sarajevo, maar ik wist nog niets van het communisme. De verwijzingen naar de werkelijkheid, het stalinistische gezicht van Big Brother, herkende ik allemaal niet. Maar wat een diepe indruk op me maakte, was dat je als individu geen liefde of seks kunt hebben in een totalitaire staat. Dat er geen vriendschap, geen vertrouwen mogelijk is tussen mensen wanneer de staat intieme relaties saboteert. Zo kun je je nooit verenigen tegen de overheid. Dat het verleden continu uitgewist en vervormd kan worden tot niemand meer weet wat de werkelijkheid is. Dat je wordt aangemoedigd om je eigen ogen en oren niet langer te geloven en dat we uiteindelijk allemaal, als we gemarteld worden, naar de ander wijzen en roepen: doe het alsjeblieft bij haar, niet bij mij.

Zelf leefde ik als kind niet in een totalitaire staat maar in een huis met veel vrijheid en weinig ouderlijk toezicht. Toch begreep ik instinctief wat doublethink was. Wat het betekent om het een te denken maar het ander te zeggen, twee of drie of vijf dingen tegelijkertijd te moeten denken totdat niets meer betrouwbaar is. Mijn realiteit en fantasie liepen door elkaar, er werd me altijd gezegd dat ik me dingen verbeeldde, dat ik een onbetrouwbare verteller was.

Misschien omdat ik uit boeken heb leren leven. Toen ik naar Amsterdam verhuisde om daar te gaan studeren kon ik niks praktisch. Niet koken, geen inschrijvingen regelen via Blackboard, niet kaartlezen. Als ik naar college probeerde te gaan met de tram kwam ik nooit aan. Ik wilde pasta zonder vocht opwarmen in de magnetron, de pasta knalde uit elkaar en ik maalde de scherpe pastascherven fijn met mijn kiezen.

Van kleins af aan maakte ik eigen zelfhulpboeken door artikelen uit de Margriet te knippen (‘Wat te doen als u van één kind meer houdt dan van uw andere kind?’) en legde handige lijstjes aan zoals in welke volgorde je je het beste verleidelijk uit kon kleden (‘Begin met je shirt, niet met je broek’) en leefregels: lach nooit iemand uit die naakt is. Ik had vrij veel theorie tot mijn beschikking maar in de praktijk was ik moe en in de war, met pluishaar en grote ogen. Ik rookte veel, sliep weinig en praatte te snel, mijn concentratie was naar de klote. Jennifer Lopez, focus.

3. Until I Find You van John Irving

Ik viel terug op de oplossing die ik me als hongerig kind had aangewend: ik ging naar de McDonald’s. Die zat op het Leidseplein en daar ging de tram naartoe. Eenmaal gevoed besloot ik om een begin te maken met mijn volwassen leven en volwassen boeken te gaan kopen bij Scheltema. In de winkel werd ik begroet door het nieuwe boek van mijn jeugdheld John Irving. Until I Find You had een gebroken hart op de cover, ontworpen door Henk Schiffmacher. Ik kocht Until I Find You en Joe Speedboot van Tommy Wieringa en ik ging een week in bed liggen lezen. Aan het einde van die week wist ik zeker dat ik een boek wilde schrijven en in een houten vliegtuig wilde vliegen en dat ik een tatoeage op mijn enkel moest nemen. Ik liet een hart met daarin Until I Find You tatoeëren. Zonder breuklijn, ik was nog te jong voor een gebroken hart.

4. Drie zwarte rokjes – Alles wat je moet weten om te overleven van Anna Johnson

Maar een mens kan niet alleen leven op twee boeken en friet. Gelukkig vond ik in de ramsjbak van Scheltema Drie zwarte rokjes – Alles wat je moet weten om te overleven van Anna Johnson. Dat overleven in de titel sprak me aan, ik wilde niet dood. Deze praktische gids opent met een hoofdstuk over sorry zeggen. ‘Geen sorry zeggen als je eigenlijk de tafel om wilt gooien’ is de gouden tip. Verder las ik dat je als kantoorbediende in de jaren negentig minstens drie zwarte rokjes nodig had, als je werkloos werd elke dag een krant moest kopen en een abortus niet hoefde te beschouwen als een tandartsafspraak. Er werd veel aandacht besteed aan het versturen van de perfecte fax, terwijl ik nog nooit een faxmachine had gezien. Soit, ik heb wel geleerd om geen sorry te zeggen.

5. The Life-Changing Magic of Tidying Up van Marie Kondo

Mijn nieuwe profeet is Marie Kondo. De Japanse opruimconsulent was in haar jonge jaren priesteres en leerde het heilige schoonmaken in de Shinto-tempel. Volgens deze natuurreligie is alles bezield, ook objecten. Daarom kun je sommige spullen beter loslaten. In The Life-Changing Magic of Tidying Up schrijft Kondo over schuldgevoel en familiebanden, over vasthouden aan waar je bent opgegroeid en aan wie je lief hebt gehad. Kondo moedigt je aan om afscheid te nemen. ‘Niet alle kleren zijn bij jou terechtgekomen om tot op de draad versleten te worden. Hetzelfde geldt voor mensen. Niet iedere persoon die je ontmoet wordt een goede vriend of geliefde.’ Amen.

6. De rest van de dag van Kazuo Ishiguro

Het laatste boek dat mijn leven veranderde was De rest van de dag van Kazuo Ishiguro. Butler Stevens, die er in mijn verbeelding uitziet als mijn vader, vraagt zich vlak voor zijn pensioen af wat dienstbaarheid is. Hij heeft in zijn jonge jaren een Engelse lord met nazisympathieën gediend. Waren dat verspilde jaren? Stevens beseft dat hij altijd voor plicht heeft gekozen en niet voor zijn grote liefde Miss Kenton. Wanneer het tot hem doordringt dat het echt te laat is voor hen samen breekt zijn hart.

Ik herkende iets in Stevens, in dat liegen tegen jezelf. Je beweert dat je gelukkig bent maar je hoort dat er iets mis is met je stem. Achter al Stevens’ dienstbaarheid zit een grote angst voor het leven. Ik las dit boek op een moment dat ik zelf erg bang was voor het leven. Ik lag veel in bed. Maar ik wilde niet dat mijn leven aan me voorbijging, de manier waarop je je leven mist, dat dat je leven is. Door dit boek kwam ik uit bed. Het geheim is dat het nooit echt te laat is.

Vreemden op straat vragen me vaak of ik verdwaald ben. Dan denkt ik altijd: ‘Billy Pilgrim is verdwaald in de tijd.’ Kurt Vonnegut worstelde jarenlang met zijn traumatische herinneringen aan het bombardement op Dresden, waarbij veel mensen en dieren omkwamen, en schreef uiteindelijk Slachthuis Vijf met als hoofdpersoon Billy Pilgrim. Billy is losgeraakt van de tijd en heeft constante plankenkoorts omdat hij nooit weet op welk moment in zijn eigen leven hij nu weer op moet treden. Soms ligt hij in bed met zijn vrouw, soms ligt hij in de sneeuw achter de vijandelijke linies. Uiteindelijk laat Billy tijd gewoon los, alles gebeurt tegelijkertijd en dat vindt hij ergens wel grappig. Verdwaald zijn als staat van zijn.

Toen mijn moeder stierf, zei mijn redactrice: ‘Je kunt niet verdwalen in je eigen hoofd.’ Maar zo voelde het toen wel, alsof je uit kon glijden en eeuwig naar binnen kon vallen. Als je eenmaal geboren bent, kun je je nooit meer verstoppen. Nee, dat is niet waar, als je gaat zwemmen word je van alle kanten vastgehouden, net als in je moeders buik. Niet voor niets schrijft Kurt Vonnegut: ‘In het water ben ik prachtig.’ Nu lees ik weer elke dag in bad en inderdaad, ik ben beeldschoon.