Uwe Wittstock geeft een krankzinnig en rauw beeld van de laatste dagen vóór Hitler ★★★★☆

Beeld Claudie de Cleen

Het is 28 januari 1933 als de cultuurelite van Duitsland zich opmaakt voor het jaarlijkse persbal in Berlijn, waar zich de society verzamelt – roddelend, feestend, dansend, drinkend, naar elkaar loerend, zoekend naar erkenning en vol verwachting van wat de toekomst in petto heeft. Het zijn de laatste oprispingen van de losbandige jaren twintig, de periode van vrije kunst en verbeelding, van seksuele vrijheid, emancipatie en politiek cabaret.

Twee dagen later wordt Adolf Hitler benoemd tot rijkskanselier.

In Februari 1933 – De winter van de literatuur schetst literair criticus en schrijver Uwe Wittstock (Leipzig, 1955) aan de hand van dagboekfragmenten, columns, krantenberichten en radiobulletins hoe het rijke culturele leven van de Weimarrepubliek (1918-1933) binnen een paar weken plaatsmaakt voor een grimmige winter vol fakkels, moord- en lynchpartijen en naziparades. Appelleren de zinderende beschrijvingen van het persbal uit het eerste hoofdstuk nog aan ons verlangen naar het Berlijn van die tijd, korte tijd later lijken de Goldenen Zwanziger voorgoed verdwenen.

Binnen enkele weken na Hitlers benoeming dreigt minister van Cultuur Bernhard Rust met het opheffen van de literatuurafdeling van de kunstinstelling Preußische Akademie der Künste, omdat vooraanstaand lid Heinrich Mann (de broer van) zijn handtekening heeft gezet onder een politieke oproep om een eenheidsfront tegen het fascisme te vormen. President van de Akademie, componist-dirigent Max von Schillings, roept daarop alle bereikbare leden per telegram bijeen voor een buitengewone vergadering. ‘Vijftig mannen en een vrouw haasten zich door de regenachtige winteravond naar de Pariser Platz in Berlijn’, schrijft Wittstock.

Sleutelpassage

In een zorgvuldig opgebouwde reconstructie van de gebeurtenissen op die bewuste avond van 15 februari 1933 – de sleutelpassage van het boek – komt duidelijk aan het licht hoe moeizaam de Duitse intelligentsia zich weet te verhouden tot de machtsovername. De twijfels, het gedraai en de hypocrisie leiden tot een ontluisterende en confronterende conclusie: het grootste deel van de leden stelt het eigen belang voorop, in plaats van zich uit te spreken tegen het fascistische regime, en wil niet in discussie, maar de zaak snel en geruisloos afsluiten. Het aantal leden dat meent de vrijheid van literatuur te moeten verdedigen, óók in politiek opzicht – dus tegen de opgelegde censuur door het nieuwe bewind – is op één hand te tellen.

Uwe Wittstock Beeld Jonas Skorpil

‘Natuurlijk kan iedereen anno nu zeggen dat de mensen in 1933 dwaas waren als ze niet begrepen wat Hitler voor hen betekende’, schrijft Wittstock in zijn voorwoord. Zonder oordeel rijgt hij in Februari 1933 sec de gebeurtenissen in de periode 28 januari tot en met 15 maart aaneen – elke dag een hoofdstuk – zowel binnen de cultuurelite als in de nazipartijtop. Ieder hoofdstuk sluit hij af met een opsomming van harde nieuwsberichten: ‘Twee van de communisten die eergisteren bij de bestorming van de KPD-boekhandel door de SA in Eisleben zwaargewond raakten, overlijden in het ziekenhuis.’ ‘Voor het volkshuis in Siegburg wordt een SS’er doodgeschoten.’

De keuze voor deze opbouw, en de beschrijvingen van zowel uitbundige feesten als het persbal als de bloedige straatgevechten, geeft een krankzinnig en rauw beeld van hoe een democratie in korte tijd omgevormd wordt tot een gewetenloos en gewelddadig regime.

Onverholen verontwaardiging

Hoewel Wittstock kiest voor show don’t tell, is zijn verontwaardiging op sommige punten onverholen. Bij het citeren van de volgende dagboekaantekening van de grote schrijver Thomas Mann bijvoorbeeld: ‘Voor de revolte tegen het Joodse zou ik tot op zekere hoogte begrip hebben’, noteert Mann, ‘als het wegvallen van de controle op het Duitse door de Joodse geest voor eerstgenoemde niet zo bedenkelijk was en het Duitse volk niet zo dom zou zijn mijn type daarmee over één kam te scheren en mij ook te verdrijven.’

Wittstock interpreteert deze passage als een onderhandelen van Mann met zichzelf, of er misschien toch een regeling met Hitler te treffen zou zijn. ‘Een afschrikwekkend egoïstische, antisemitische gedachte, die klinkt alsof Thomas Mann daadwerkelijk bereid zou zijn de verdrijving van de Joden uit Duitsland op de koop toe te nemen als hij maar niet met hen over één kam werd geschoren en ongestoord in het land mocht blijven’, aldus Wittstock.

Elders lijkt hij zonder het te benadrukken parallellen met het heden te trekken. Als SA-campagneleider Joseph Goebbels een defilé organiseert: ‘Dus besluit hij in de zomer de fakkeloptocht nog een keer en nog indrukwekkender voor de camera’s in scène te zetten: meer mannen, meer fakkels, compactere colonnes, betere cameraposities. Wie de beelden heel nauwkeurig bestudeert, ziet dat bij deze latere opname geen grote mensenmassa’s langs de kant staan te dringen.’ De gedachte aan de bewerkte beelden van de opkomst bij de inauguratie van Donald Trump dringt zich op.

Hoewel historici over het algemeen huiverig zijn om de jaren dertig als leidraad te nemen voor hoe het níét moet (immers, dé jaren dertig bestaan niet) gaat Wittstock de waarschuwing die uitgaat van de periode niet uit de weg. Uit het voorwoord: ‘Tegenwoordig liggen de dingen gelukkig anders. Maar bij veel factoren zijn parallellen te zien: de groeiende kloof in de maatschappij.’ Wittstock spreekt hier onomwonden zijn zorgen uit over de huidige polarisatie en wijst met Februari 1933 op wat er na een fatale foutieve politieke beslissing met een democratie kan gebeuren.

Uwe Wittstock: Februari 1933 – De winter van de literatuur. Uit het Duits vertaald door Michel Bolwerk. Cossee; 352 pagina’s; € 29,99.