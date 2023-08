Umberto Eco’s ‘De naam van de roos’ is ook in stripversie zeer de moeite waard ★★★★☆

Uit: De naam van de roos. Beeld Milo Manara

Het is bepaald niet pluis in die abdij, daar hoog op een besneeuwde berg in Noord-Italië. Met name ’s nachts grijpen de zonderlingste zaken plaats. Tot meervoudige moord aan toe.

Broeder William Baskerville, speciaal gezant van de Duitse keizer, was over de Alpen gekomen met een diplomatieke missie om te bemiddelen tussen de benedictijnen en de van ketterij verdachte franciscanen. Maar nu doet de abt eerst een beroep op de onderzoekskwaliteiten van Baskerville, oud-inquisiteur als hij is.

Over de auteur

Daarbij wordt hij bij geholpen door zijn leerling Adson van Melk, een novice door wiens ogen het verhaal verteld wordt. We spreken eind november 1327, en Adson laat ons weten dat het steenkoud is.

Klinkt bekend?

Dit is natuurlijk de premisse van In de naam van de roos, de gelaagde roman die Umberto Eco (1932-2016) in 1980 wereldfaam bezorgde. Er verscheen in 1986 al een behoorlijk geslaagde film van (met Sean Connery), en zojuist is Eco (postuum dan) ook verstript.

Tekenaar is de Italiaanse grootmeester Milo Manara (1945) met zijn oeuvre van meer dan zestig titels. Hem kun je bij dit soort historische onderwerpen gerust zijn gang laten gaan.

Denk alleen al aan zijn tweeluik over Caravaggio (2015/2019) waaruit de rebelse kunstenaar tevoorschijn kwam als een soort rockster avant la lettre met een leven vol seks, drugs en rock-’n-roll en ook behoorlijk wat narcisme. Met name in de atelierscènes leerde je veel over zijn werkwijze, en in de strip spetteren de doeken van Caravaggio net zo van de pagina’s af als wanneer je er in Rome oog in oog mee staat.

Lekker tekenen

Ook De naam van de roos is uitermate geschikt voor paginagrote totalen en intrigerende clair-obscur. Verlaten gangen, verborgen deuren, geheime kamers, een mysterieuze bibliotheek, en dan ligt er in dat labyrint opeens weer een lijk.

De bebaarde monniken en ook de jonge Adson worden geplaagd door visoenen van een stoïcijnse God op een troon in de hemel met voor hem een zee aan uitgestotenen, het voorportaal van de hel. Ook worstelen ze in het holst van de nacht met erotische fantasieën waarover ze zich overdag dan weer schuldig voelen. Dat is allemaal wel lekker tekenen, ja.

Gegeven de omvang van de oorspronkelijke roman – in vertaling 535 pagina’s – is het onmogelijk om die een op een te vangen in een strip. Manara zet het verhaal dan ook naar zijn hand, en concentreert zich – naast wat theologische en historische doorkijkjes in flashback – vooral op de intrige. Daarmee vallen de filosofische colleges van Umberto Eco buiten de boot, maar dat zou hij als gekend stripliefhebber vast niet erg hebben gevonden – het is gewoon een ander medium.

De schrijver in beeld

Als goedmakertje zien we in het begin de bebaarde schrijver zelf in beeld (met hoed) als hij in het voorwoord (net als in de roman) druk is met zijn research (dat had hij bij leven vast niet kunnen bevroeden. Moi? Een stripfiguurtje?).

Wie is er aan het moorden en waarom? Een stoet aan mogelijke verdachten komt voorbij – Cluedo in de Middeleeuwen – en wij mogen gaan gissen. In dat licht is het wel een bummer dat de tekenaar het verhaal in twee delen heeft gehakt. Episode 2 verschijnt – gegeven alle liefde en tijd die hij erin stopt – natuurlijk pas weer over geruime tijd.

Wij, de lezers, hebben dat maar te accepteren. Ondertussen verzachten Milo Manara’s wonderschone, sfeervolle tekeningen vol details de pijn.

Umberto Eco en Milo Manara: De naam van de roos (deel 1). Uit het Italiaans vertaald door Pietha de Voogd. Prometheus; 72 pagina’s; € 24,99.

