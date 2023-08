‘Uitgeverijen geven veel te veel boeken uit. Ik kan lang niet alles kwijt in de winkel’

Olga de Boer Beeld Annabel Miedema

Hoe is jullie zomer?

‘Goed, maar het is een zomer met ups en downs. Dat kwam ook door het wisselvallige weer. In Alkmaar zijn traditiegetrouw veel toeristen en die blijven gelukkig naar de boekhandel komen. Duitse meiden lezen tegenwoordig ook stapels Engelstalige TikTok-boeken.’

Is dat een nieuwe trend?

‘Zeker. Vorig jaar zagen we het al een beetje, maar dit jaar is het enorm toegenomen. Ze lezen dezelfde boeken als Nederlandse meiden. Nog steeds veel van Colleen Hoover en Ana Huang. Die boeken vliegen met stapels de deur uit.’

Van tevoren werd voorspeld dat Alkibiades van Ilja Leonard Pfeijffer de zomerhit van 2023 zou worden. Is dat ook gebeurd?

‘Dé zomerhit zal ik niet zeggen, maar het is niet slecht gegaan. Bij ons staat het nog steeds in de toptien. Maar in de zomer kopen mensen vaak wat makkelijkere boeken als Daar waar de rivierkreeften zingen, Ga als een rivier of iets vergelijkbaars. En verder verkopen we ’s zomers veel thrillers. En afgelopen week het zelfhulpboek Omringd door idioten.’

Er wordt al langer gezegd dat het niet goed gaat met de Nederlandse fictie. Deze zomer werd uitgever Francien Schuursma ontslagen bij De Bezige Bij. Bij Atlas Contact moest uitgeefdirecteur Caroline Reeders vertrekken. Gaat het volgens u ook slecht met de Nederlandse literatuur?

‘Nee, ik denk dat er te veel wordt uitgegeven. Je kunt in de boekhandel daardoor niet alles evenveel aandacht geven. Boeken raken snel ondergesneeuwd. Heel zonde.’

Uitgevers moeten dus de hand in eigen boezem steken en scherper kiezen?

‘Ja, ik kan bij lange na niet alles inkopen wat er wordt aangeboden. Het past niet in onze winkel en we hebben er geen geld voor.’

Wat is uw tip van de week?

‘Het volle leven, geschreven in 1952 door John Fante (1909-1983). Dit was de enige roman van hem die nog niet in het Nederlands was vertaald. Wat een humor en zelfspot zit er in dit boek. Het gaat over een Amerikaans-Italiaanse man die zelf ook Fante heet. Hij beschrijft de eerste zwangerschap van zijn vrouw en hoe ze van elkaar vervreemd raken. Dan krijgen ze ook nog een termietenplaag in de keuken. Voor iedereen die nog niets van Fante heeft gelezen, ga het doen!’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Van der Meulen’s boekhandel in Alkmaar:

1. Thomas Erikson: Omringd door idioten; HarperCollins

2. Simone van der Vlugt: De stormachtige zestiende eeuw; Prometheus

3. Kees van der Spek: Beroep: avonturier; De Fontein

4. Toon Tellegen: Voor elkaar; Querido

5. Shelley Read: Ga als een rivier; Luitingh-Sijthoff

6. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; The House of Books

7. Saskia Noort: De nazaten; The House of Books

8. Esther Verhoef: Alter ego; Prometheus

9. Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades; De Arbeiderspers

10. M.J. Arlidge: Oog om oog; Boekerij