Twintigers Mae Zaal en Iris de With willen met hun boek de schaamte rond depressie doorbreken

Het gaat niet goed met de psychische gesteldheid van jongeren. De cijfers die het RIVM regelmatig publiceert zijn alarmerend: bijna de helft van de jongeren voelt zich gestresst, eenderde heeft serieuze psychische klachten (vaak een depressie), 45 procent voelt zich eenzaam, 14 procent denkt geregeld aan zelfdoding. Tijdens corona waren de percentages hoger, nu lijken ze gestabiliseerd.

Mae Zaal en Iris de With, inmiddels twintigers, ervaren het in de loop van hun leven allemaal: stress, depressies, eenzaamheid en zelfmoordgedachten. In Maar je lacht toch nog? reconstrueren ze beurtelings hoe dat in verschillende fasen van hun leven tot uiting kwam. Wat voor beiden van jongs af aan speelde was enerzijds het gevoel niet gehoord te worden en anderzijds de schaamte erover te praten. Vanuit dat besef willen ze lotgenoten de hand reiken met niet alleen hun boek, maar ook met de door Zaal opgerichte stichting Let’s Break the Shame en hun gelijknamige podcast. Een mooi streven, waarvan je hoopt dat het de beoogde doelgroep ook bereikt.

Mae Zaal en Iris de With: Maar je lacht toch nog? HarperCollins; 304 pagina’s; € 19,99.