‘Twentenaren zijn trots op hun geboortegrond’

Natascha Tijans Beeld Annabel Miedema

Dit is uw debuut als lid van de Boekenraad. Hoelang zit u al in het vak?

‘Een dikke 25 jaar. Ik ben ooit begonnen bij De Slegte en werk sinds 2002 bij boekhandel Broekhuis. Nee, niet altijd in Almelo. Ik heb zeventien jaar in Hengelo gewerkt en sinds 2019 ben ik hier bedrijfsleider.’

Wat voor boekhandel is Broekhuis?

‘Het is een keten van zelfstandige boekhandels, echt een Twents bedrijf, opgericht in 1868. Iedereen hier kent die naam. Wij verkopen wat onze directeur Kees Schafrat ‘het betere cadeau’ noemt: boeken en tijdschriften, maar bijvoorbeeld ook cd’s en vinyl. Generaties hebben hier hun schoolagenda’s uitgezocht.’

En jullie publiek?

‘Dat verschilt per winkel en per seizoen. Bij ons komen veel Almeloërs elke week even binnen voor een kaartje en een boek, maar nu het meivakantie is, zijn er ook toeristen en dat zie je terug in onze toptien: thrillers lopen goed, net als 111 plekken die je in Twente gezien moet hebben. Dat geven Twentenaren elkaar ook graag cadeau; ze zijn erg trots op hun geboortegrond.’

Gijs Wilbrink zat onlangs bij Eus’ Boekenclub en staat nu op 5 in jullie toptien. Zien we hier een Eus-effect?

‘Nee, dat boek liep al heel goed. Er was ook geen extra vraag naar Laura van der Haar, die afgelopen keer te gast was. Misschien gaan we er iets van merken als het programma langer loopt, maar nu in elk geval niet.

‘Bij Wilbrink zie je het effect van mond-tot-mondreclame. Zijn roman De beesten gaat over de Achterhoek, maar het is ook voor Twentenaren heel herkenbaar. Een recensent schreef dat het allemaal zo ruw en rauw was. Daar kijken wij hier niet van op.’

Jullie tip van de week is Als de liefde van Theodor Holman, net bekroond met de Hans Vervoortprijs (10 duizend euro). Wat maakt het boek zo goed?

‘Deze novelle heeft alles wat je van goede literatuur verwacht: het gaat over leven, over dood, over liefde. Een begrafenisondernemer verkoopt zijn bedrijf en denkt: ik wil nog iets van mijn leven maken, wat zal ik gaan doen? Een goede mix van licht en zwaar, en het taalgebruik is supermooi.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Broekhuis in Almelo.

1. Nicci French: Heeft iemand Charlotte Salter gezien; Ambo Anthos

2. Frank Krake: De verzetsman en de voetbalheld; Uitgeverij Achtbaan

3. Erik Dijkstra en Hans Morssinkhof; Staken op leven en dood; Meulenhoff

4. Gert-Jan Hospers: 111 plekken die je in Twente gezien moet hebben; Thoth

5. Gijs Wilbrink: De beesten; Thomas Rap

6. Kathleen Glasgow: Girl in Pieces; Ember

7. Esther Verhoef: Alter ego; Prometheus

8. Niccolò Ammaniti: Het intieme leven; Lebowski

9. Bernhard Schlink: De kleindochter; Cossee

10. Martin Bossenbroek: De Zanzibardriehoek; Athenaeum-Polak & Van Gennep