Twee wijnboeken laten de mooie kanten zien van de drank die aan het drinken en het denken zet ★★★★☆

Fik Meijer en Ilja Gort Beeld Caroline d’Hollosy

Goede wijn hoeft niet duur te zijn, meent wijnboer Ilja Gort in Wijn als een Romein, het boek dat hij schreef met classicus Fik Meijer over de geschiedenis van een ‘godendrank die ons aan het drinken en aan het denken zet’. Het boek laat de oorsprong zien van de wijncultuur en maakt die toegankelijk voor een breed publiek.

Meijer en Gort delen een grote liefde. Ze volgen de reis die de wijn maakte vanaf het begin van de wijncultuur, rond 7.000 voor Christus in de Kaukasus, via de Egyptenaren, Phoeniciërs, de Grieken en de Romeinen, tot de tweede eeuw na Christus, als de wijn onze gebieden bereikt. Meijer raakte geïnteresseerd in de handelsroutes van amforen met wijnresten die werden aangetroffen in scheepswrakken. Gort werd wijnboer in Frankrijk en maakte er tv-programma’s over.

De grote kennis van Meijer wordt aangevuld met het wijngevoel van Gort, en dat blijkt een gelukkige combinatie. We komen te weten dat in de oudheid zware, onversneden wijn moest worden vermengd met de juiste hoeveelheid water, voor een optimale smaak. De wijn van toen is voor ons niet meer te drinken: wat mensen ooit heerlijk vonden, spoelen we nu ‘bekken trekkend door het gootsteenputje’.

We lezen hoe de productie zich ontwikkelde en overal verbonden raakte met religie, wat zich uitte in verering van de Griekse wijngod Dionysus en de Romeinse Bacchus. In de ogen van Griekse en Romeinse tijdgenoten was ook Christus een soort wijngod. Jezus vergeleek zichzelf met de wijnstok en veranderde water in wijn. Bij het laatste avondmaal werd de wijn zelfs het bloed van Christus, een wonder dat in rooms-katholieke missen nog altijd wordt herhaald.

Een sociaal bindmiddel

Meijer en Gort laten zien dat wijn ook sociale functies had. Het drinken van wijn was omgeven met plengoffers en met rituelen, waarmee Griekse en Romeinse elites zich onderscheidden van het gewone volk. En natuurlijk van buitenlanders, barbaren zoals de Germanen; hun biercultuur werd geminacht.

Maar met de groei van het Romeinse Rijk werd de wijncultuur juist een bindmiddel en een manier voor onderworpen volken om zelf ‘Romeins’ te worden. De handel in wijn werd zo lucratief dat de Romeinse aristocratie zich ‘verlaagde’ en zelf handelaar werd, waardoor wijn sociale klassen ook weer openbrak. Het gebruik van wijn als geneesmiddel; wijn drinken en de emancipatie van de vrouw; het strategisch inzetten van wijn in de oorlogsvoering, het komt allemaal voorbij. Van de verhalen van Meijer over historische drinkers tot de adviezen van Gort over slobber- en sjoemelwijnen.

De verering van de wijngod Dionysus leidde tot buitensporige wijnfeesten, waarin de oude Grieken extatisch ‘in de goden wilden zijn’ (ze noemden dat enthousiasmos). Daarnaast was er het beschaafder drinken (in een symposium), dat moest resulteren in een filosofisch gesprek onder vrienden. Meijer en Gort gaan uitgebreid in op de ideeën van filosofen over het drinken van wijn in relatie tot het denken.

Dronken zijn en maat houden

Wie daar nog meer over wil weten kan terecht bij Jacqueline Duurland, die met Vinosofie een mooi en toegankelijk boek schreef over hoe drinken en denken met elkaar zijn verbonden. In een reeks korte overdenkingen laat ze tal van ‘cross-overs’ zien tussen wijn en wijsheid. Over dronken zijn en maat houden; wijn als middel tot troost en reflectie, of de rol van drank bij het verkrijgen van zelfinzicht. Rijk versierd met citaten van filosofen uit verschillende tijden en culturen.

Jacqueline Duurland Beeld Nico Kroon

Voor veel Griekse denkers (Socrates, Plato, Aristoteles) was het zaak om het juiste evenwicht te vinden tussen de roes en de rede. De roes van wijngod Dionysus, die inzicht en creativiteit kon geven, en de rede van zonnegod Apollo, die erop moest toezien dat men de ratio niet uit het oog verloor. Overmatig gebruik van alcohol leidt niet tot wijsheid, maar tot domheid, reden waarom in de geschiedenis altijd discussie is geweest hoe het drankgebruik te beperken. Wijn als een Romein en Vinosofie laten de ándere kant zien, die van de wijncultuur en van de liefde voor wijn: een drank die we kregen van de goden en die altijd met de beschaving verbonden is gebleven.

Fik Meijer en Ilja Gort: Wijn als een Romein – Een reis naar de oorsprong van de wijn. Prometheus; 288 pagina’s; € 23,99. ★★★★☆

Jacqueline Duurland: Vinosofie – Een proeve van denken en drinken. Boom; 178 pagina’s; € 24,90. ★★★★☆